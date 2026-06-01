Ist ein künftiger Krieg zwischen den USA und Europa unvermeidlich?

Von Brandon Smith

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith verfasst und ursprünglich veröffentlicht bei Birch Gold Group

Für alle, die in den letzten Monaten vielleicht nicht auf dem Laufenden waren: Zwischen den USA und Europa tobt ein Krieg. Das Problem sind vor allem die westeuropäischen Regierungen – sie haben den Konflikt ausgelöst, sie schüren ihn weiter, und sie neigen dazu, sich als Opfer darzustellen, sobald sie unter den Folgen zu leiden haben.

Es ist offensichtlich, dass die europäischen Eliten eine Abneigung gegen die US-Politik hegen. Von Anti-Woke-Reformen und Einwanderungsbeschränkungen bis hin zu geopolitischen Interaktionen: Als die Amerikaner massenhaft dafür stimmten, das linksradikale Biden-Regime abzusetzen, wurde Europa über Nacht zum Feind. Ich halte es für wichtig zu verstehen, dass die europäische Führung die Trump-Regierung NICHT als ihre Hauptbedrohung ansieht. Nein, sie sehen SIE als ihre Hauptbedrohung an.

Amerikanische Konservative, Nationalisten, Patrioten, Wahrheitsaktivisten usw. sind das Ziel einer internationalen Dämonisierungskampagne. Und solange wir in der amerikanischen Politik das Sagen haben, werden sie die USA als potenziellen Feind behandeln.

Seit 2014 führen westeuropäische Progressive (Globalisten) einen multikulturellen Blitzkrieg gegen ihre eigenen Bevölkerungen. Offene Grenzen und Masseneinwanderung aus überwiegend islamischen Ländern wurden zum politischen Standard, wobei viele europäische Bürger durch zwei große Lügen zur Zustimmung verleitet oder dazu genötigt wurden:

Lüge Nr. 1: Einheimische Europäer sind dafür verantwortlich, Menschen aus der Dritten Welt Wiedergutmachung für Jahrhunderte des „Kolonialismus“ und Jahrzehnte des Krieges im Nahen Osten zu leisten.

Lüge Nr. 2: Masseneinwanderung ist für die europäischen Volkswirtschaften aufgrund des rapiden Bevölkerungsrückgangs und der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung lebenswichtig.

Seit einem Jahrzehnt ist dies die Vorgehensweise in Europa, mit zunehmend schrecklichen Folgen (einschließlich eines massiven Anstiegs von sexuellen Übergriffen und Messerstechereien).

Um auf die erste Lüge einzugehen: Die überwiegende Mehrheit der Migranten, die aus der Dritten Welt nach Europa kommen, reist nicht aus kriegsgeschüttelten Ländern an. Diese Erzählung war eine Erfindung der Liberalen in Europa, um die öffentliche Unterstützung für offene Grenzen zu schmieren. Darüber hinaus ist das Argument, dass westliche Nationen irgendwie verpflichtet seien, den Rest der Welt für ihren geopolitischen Erfolg zu entschädigen, ein Trugschluss.

Wir schulden niemandem etwas und wir sind nicht verpflichtet, aus irgendeinem Grund Einwanderer aufzunehmen, niemals.

Die zweite Lüge ist viel komplizierter. Europa braucht keine Einwanderer, um die Wirtschaft zu stärken, aber was, wenn sie für etwas anderes nützlich sind? Eine Agenda, die noch nicht klar ist?

Ich vertrete seit langem die Ansicht, dass die Globalisten in Europa beabsichtigen, sich in einen breiteren Oppositionsblock zu integrieren, eine Koalition gegen Nationalismus, freie Märkte, Leistungsgesellschaft, freie Demokratie usw. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Koalition Elemente aus Asien umfassen wird und ihr Augenmerk auf ressourcenreiche Regionen Afrikas richtet.

Russland ist eine Unbekannte. Europas Führer sind gierig, sie wollen einen größeren Krieg und sehen die Ukraine als die beste Gelegenheit dafür. Das heißt jedoch nicht, dass Russland unser Freund ist.

Ich glaube, dass die europäischen Führer (ähnlich wie die Linken in den USA) die Errichtung einer „neuen Weltordnung“ anstreben, in der nationale Grenzen aufgehoben werden und ein grüner autoritärer Sozialismus unter einer global zentralisierten Bürokratie durchgesetzt wird. Es gibt viele Wege, diese Agenda zu verwirklichen.

Zum Beispiel haben die Globalisten versucht, internationale Klimaschutzgesetze und CO₂-Kontrollen einzuführen, um die Industrie einzuschränken und die Energieressourcen zu kontrollieren. Ich würde argumentieren, dass dieser Plan gescheitert ist, da der Öffentlichkeit immer klarer wird, dass die Wissenschaft der globalen Erwärmung größtenteils Propaganda ist. Der Großteil des Widerstands gegen die CO₂-Agenda kam aus den USA.

Sie versuchten es mit medizinischer Tyrannei und nutzten die Pandemiehysterie durch endlose Lockdowns und Impfpässe. Auch dies scheiterte, da zweiundzwanzig republikanisch regierte Bundesstaaten die Vorschriften blockierten. Wenn sie die USA nicht zur Einhaltung bewegen konnten, würde der Rest der Welt erkennen, dass eine Nation auch ohne autoritäre Mikromanagement perfekt funktionieren kann.

Sie versuchten auch, die USA in einen Krieg in der Ukraine zu locken, damit sie als Schutzschild gegen Russland fungieren. Dies würde Amerika im besten Fall in einem endlosen Sumpf gefangen halten und die USA schwächen, während Europa durch jahrelange Ressourcenzufuhr gestärkt würde. Auch dieser Plan scheint gescheitert zu sein. Die amerikanische Öffentlichkeit hat keinerlei Interesse daran, sich in den ukrainischen Konflikt einzumischen oder ohne triftigen Grund gegen Russland in den Krieg zu ziehen.

Eine vierte Taktik ist die Masseneinwanderung, die weitaus erfolgreicher war. Die USA wären unter der Biden-Regierung fast überrannt worden, und nun stehen wir vor einem langen, mühsamen Kampf, um Millionen von Illegalen abzuschieben. Positiv ist, dass die Grenzübertritte um 95 % zurückgegangen sind und die Mehrheit der Bevölkerung nun Abschiebungen unterstützt.

Europa wurde von einem Zustrom aus der Dritten Welt überrollt. Zwischen 50 und 60 Millionen Migranten leben mittlerweile in der Region und machen rund 20 % der Gesamtbevölkerung Westeuropas aus. Aber handelt es sich hierbei lediglich um globalistische Sabotage gegen den Westen? Oder dient diese Armee von Migranten einem anderen Zweck?

Als wirtschaftliche Ressource sind sie ein Netto-Minus. Wenn die Idee darin besteht, dass Migranten das Arbeitskräfteangebot vergrößern und traditionelle Arbeitsplätze besetzen, dann gibt es keinen positiven Ertrag. Deutschlands Arbeitslosenquote ist auf 6,4 % gestiegen, und 54 % der Arbeitslosen sind Migranten. Diese Menschen beziehen weit mehr Sozialleistungen, als sie durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit beitragen.

Das Gleiche gilt für Spanien, wo die Arbeitslosenquote bei 10 % liegt, die linksradikale spanische Regierung das Land jedoch weiterhin mit Ausländern überschwemmt. Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich ist auf 5 % gestiegen, und 22 % der Arbeitslosen sind ausländische Staatsangehörige, die Sozialleistungen beziehen.

Der Rückgang ist in der gesamten EU zu beobachten; das Wirtschaftswachstum stagniert. Warum also sollten die Eliten Migranten als Ressource betrachten und nicht als bloße Werkzeuge zur Dekonstruktion der westlichen Gesellschaft? Ich würde fragen: Was wäre, wenn ein breiter Bevölkerungszuwachs für Ereignisse nützlich wäre, die noch nicht eingetreten sind?

Was wäre, wenn ein Weltkrieg noch im Raum stünde oder ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, gefolgt von einer globalistischen Konsolidierung? Was wäre, wenn europäische Staats- und Regierungschefs Millionen zusätzlicher Menschen als wertvolle Ressource betrachten, um diesen Krieg zu führen oder die Bevölkerung im eigenen Land zu kontrollieren? Geht es bei der Masseneinwanderung nur um kulturellen Austausch? Oder werden Menschen aus der Dritten Welt mit dem Versprechen leichter Beute in den Westen gelockt, nur um in einem zukünftigen Konflikt als Kanonenfutter zu enden?

Haben die Globalisten auf ausländische Horden und die Macht billiger Arbeitskräfte (oder billiger Soldaten) als Schlüssel zum Sieg gesetzt?

Das bringt uns zu dem, was die Strategie der USA zur Vorbereitung auf die Spaltung zu sein scheint, und es ist nicht schwer zu erkennen, dass es dabei um Öl geht. Der Vorstoß gegen den Iran ist eindeutig der Katalysator für ein US-Programm zur Energiedominanz. Betrachten Sie einmal die wahnwitzigen geopolitischen Veränderungen und Mutationen auf dem Energiemarkt, die sich allein in den letzten Monaten ereignet haben.

Venezuela steht nun unter neuer Führung und liefert Öl in die USA, während China weitgehend ausgeschlossen wurde. Trump hat Verhandlungen mit Panama aufgenommen, um den chinesischen Einfluss auf den Kanalbetrieb drastisch zu reduzieren und damit die KPCh erneut aus der westlichen Hemisphäre zu verdrängen.

Trumps Besuch in China in dieser Woche war geprägt von großen Gesten und diplomatischen Reden vor den Kameras, aber was geschah wirklich hinter verschlossenen Türen? Man muss davon ausgehen, dass die KPCh sehr unzufrieden ist.

Kanada unter dem Globalisten Mark Carney weigert sich, ein Zollabkommen mit den USA auszuhandeln, und versucht, bilaterale Handelsabkommen mit Europa und China zu schließen (zum Nachteil Kanadas). Dies könnte zu direkten Feindseligkeiten zwischen den USA und Kanada führen, sollte Carney versuchen, Ölvereinbarungen als Druckmittel gegen Trump einzusetzen, oder sollte er versuchen, China Zugang zu kanadischem Boden zu gewähren.

Der Krieg mit dem Iran hat dazu geführt, dass die VAE die OPEC verlassen haben, was im Wesentlichen das Ende der OPEC und eine bevorstehende Flut von Öl auf den globalen Märkten zu niedrigeren Preisen signalisiert, sobald der Krieg vorbei ist (wovon die USA profitieren werden). Es ist ein Schock auf den Energiemärkten, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Er stört auch die globalistische Klimaagenda und deren Bestreben nach künstlicher Verknappung.

Im Iran wird die Kluft zwischen den Globalisten in Europa und den Konservativen in den USA unübersehbar. Warum haben sich die europäischen Eliten nicht sofort dem Iran-Krieg und den Bemühungen zur Kontrolle der Straße von Hormus angeschlossen? Sie haben jeden anderen Krieg im Nahen Osten seit 2001 unterstützt. Im Falle des Iran haben sie versucht, die USA bei jedem Schritt zu untergraben.

Wir wissen mit Sicherheit, dass es der europäischen Führung an moralischen Prinzipien und Gewissensbissen mangelt. Ihre Rhetorik und ihr Verhalten in Bezug auf den Iran und die Straße von Hormus deuten darauf hin, dass sie den Scheitern der USA wollen – nicht weil sie mit dem Krieg nicht einverstanden sind, sondern weil sie nicht wollen, dass die USA einen Vorteil bei der Energiedominanz erlangen.

US-Operationen gegen die Regime in Venezuela und im Iran drosseln die Energielieferungen an China (den nützlichsten wirtschaftlichen und militärischen Verbündeten Europas im Falle eines Konflikts mit den USA). Dies ist für die Europäer nachteilig, WENN sie sich auf tiefere Feindseligkeiten mit den USA in der Zukunft vorbereiten.

Die NATO wird nun wahrscheinlich auseinanderbrechen. Trump droht damit, Truppen aus Europa abzuziehen und könnte Militärstützpunkte komplett schließen. Die Zollsalven werden zunehmen. Europäische Regierungen gehen hart gegen ihre eigenen Bürger vor, wenn diese konservative und nationalistische Ansichten äußern. Die Fronten bilden sich.

Es würde mich nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren von einem bewaffneten Konflikt zwischen Amerika und Europa die Rede wäre. Es sei denn, es geschieht in naher Zukunft etwas Spektakuläres und die Bürger Europas holen sich ihre Länder zurück (die meisten EU-Länder müssen bis 2027–2029 auf Wahlen warten). Nach endlosem Missbrauch durch das liberale Establishment würden Millionen Europäer im Falle eines Krieges die USA wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen.