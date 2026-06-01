Prognosen gesenkt: Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist vorerst nicht zu erwarten

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind trübe. Ein Aufschwung ist laut Prognosen nicht zu erwarten. Stattdessen wächst die existenzielle Bedrohung für den Produktionsstandort Deutschland.

Von Alex Männer

Ungeachtet des von Bundeskanzler Friedrich Merz nach seinem Amtsantritt angekündigten Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland ist eine signifikante Verbesserung der Lage auch nach einem Jahr der schwarz-roten Koalition nicht in Sicht. Daran dürfte sich den neuesten Prognosen zufolge vorerst nichts ändern.

So kann die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr kaum Wachstum vorweisen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Frühjahrsgutachtender sogenannten