Ist es nur ein Zufall, dass die vier Apokalyptischen Reiter dieselben Farben haben wie die palästinensische Flagge?

Michael Snyder

Ich möchte Ihnen etwas mitteilen, worüber gerade in den sozialen Medien viel diskutiert wird. Wenn Sie in der Offenbarung, Kapitel 6, nachsehen, werden Sie feststellen, dass die Farben der Pferde, auf denen die vier apokalyptischen Reiter reiten, weiß, rot, schwarz und „blass“ sind. Das altgriechische Wort, das in Offenbarung 6:8 als „blass“ übersetzt wird, wird jedoch häufiger als „grün“ übersetzt. Tatsächlich wird „khlōros“ in der King James-Version die anderen drei Male, in denen es im Neuen Testament vorkommt, als „grün“ übersetzt. Wenn die genaueste Übersetzung von „khlōros“ in Offenbarung 6:8 „grün“ wäre, hätten wir Pferde, die weiß, rot, schwarz und „grün“ sind, und das sind genau die vier Farben, die wir auf der palästinensischen Flagge finden.

Natürlich glaube ich nicht, dass es in Offenbarung Kapitel 6 um die Palästinenser geht.

Aber ich denke, dass dies ein wirklich seltsamer „Zufall“ ist.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass diese vier Farben auf Flaggen in der gesamten islamischen Welt verwendet werden.

Das ist ziemlich erstaunlich.

Und es scheint wirklich, dass ein apokalyptischer Krieg im Nahen Osten kurz bevorsteht.

Obwohl sie behaupten, sie wollten einen Waffenstillstand, starteten Hamas-Terroristen am Dienstagnachmittag eine weitere „massive Raketenangriff“ auf Städte in ganz Israel…

Am Dienstagnachmittag startete die Hamas eine massive Raketenangriff und verletzte mindestens fünf Israelis, sagten die Rettungsdienste.

Israelis wurden bei verschiedenen Vorfällen in Holon, Tel Aviv, Kfar Saba, Be’er Yaakov und Yavne verletzt, während die Salve mehr als eine Million zur Flucht zwang. Alle Verletzten sollen leicht verletzt sein.

Ein Team von Hamas-Tauchern wurde abgefangen, als sie versuchten, sich auf israelisches Gebiet zu schleichen…

Hamas-Taucher, die versuchten, nach Israel einzudringen, wurden getötet, so die israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Die Nachricht kommt, nachdem die Gruppe einen massiven Raketenangriff aus dem Gazastreifen gestartet hatte.

Die IDF gab nicht an, wie viele Taucher versuchten, an Land zu gehen, aber lokale Medien berichteten, dass mindestens vier Terroristen getötet wurden.

Sie hören einfach nicht auf, und deshalb haben die Israelis keine andere Wahl, als hineinzugehen und sie auszuschalten.

Es wurde berichtet, dass die IDF weitere Flugblätter abgeworfen hat, in denen sie palästinensische Zivilisten warnt, das Kriegsgebiet zu verlassen, solange sie noch können…

Das israelische Militär hat palästinensischen Zivilisten im Norden von Gaza gesagt, wenn sie nicht in den Süden evakuieren, werden sie als „Komplize einer terroristischen Organisation“ betrachtet.

Die Warnung wurde in bedrohlichen Flugblättern gegeben, die am Wochenende von israelischen Drohnen abgeworfen wurden. „Dringende Warnung an die Bewohner von Gaza. Ihre Anwesenheit nördlich von Wadi Gaza gefährdet Ihr Leben. Wer sich entscheidet, Nord-Gaza nicht in Richtung Süd-Wadi-Gaza zu verlassen, könnte als Komplize einer terroristischen Organisation identifiziert werden“, sagten die Flugblätter laut Reuters.

Dies könnte darauf hindeuten, dass eine vollständige Invasion kurz bevorsteht.

Aber es ist noch nicht passiert.

Die Biden-Administration hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu unter Druck gesetzt, mehr Zeit für Geiselnverhandlungen zu geben, und einige Geiseln wurden freigelassen.

Natürlich würde es der Hamas gefallen, wenn sie alle paar Tage zwei Geiseln für das nächste Jahr freilassen würde, wenn das eine vollständige Invasion durch die Israelis verzögern würde.

Aber Netanyahu wird diese Invasion nicht ewig verzögern können, denn Militäroffiziere und Mitglieder seiner eigenen Koalition werden immer ungeduldiger mit ihm…

Netanyahu hat den Zorn der israelischen Militärchefs auf sich gezogen, indem er die Invasion des Gazastreifens verzögerte, um die Hamas zu eliminieren, während westliche Verbündete in der EU auf einen Waffenstillstand drängten.

Israels Premierminister geriet mit führenden Persönlichkeiten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in Konflikt über seine Entscheidung, den Einmarsch zu verzögern, den seine Militärchefs laut Telegraph angeblich beginnen wollten.

Inzwischen haben einige Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas gefordert, um den palästinensischen Zivilisten im belagerten Gazastreifen mehr humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.

In der Zwischenzeit hat die IDF den Gazastreifen unerbittlich bombardiert, in Erwartung der bevorstehenden Invasion.

Es wurde berichtet, dass die Israelis am Dienstag allein insgesamt 400 Luftangriffe durchgeführt haben…

Israel sagte am Dienstag, es habe in den vergangenen 24 Stunden 400 Luftangriffe durchgeführt und dabei Hamas-Kommandeure getötet, Militante getroffen, als sie Raketen nach Israel starten wollten, und Kommandozentren und einen Hamas-Tunnel getroffen. Israel meldete 320 Angriffe am Vortag.

Aber Luftangriffe werden nie ausreichen, um die Bedrohung durch die Hamas zu beseitigen.

Um das zu tun, müssen israelische Truppen nach Gaza gehen und die Terroristen aus ihren Tunneln holen.

Und genau das fordert die israelische Bevölkerung.

Es wäre schwer zu übertreiben, wie wütend die israelische Bevölkerung gerade ist. Wenn in diesem Land ähnliche Gräueltaten verübt worden wären, würden die Amerikaner genauso fühlen.

Der israelische Regierungssprecher Eylon Levy sagt, dass er die Videoaufnahmen der Gräueltaten, die er persönlich gesehen hat, nie vergessen wird…

„In meinem Gedächtnis eingebrannt sind die Körper. Verbrannte Körper, enthauptete Körper, verstümmelte, blutüberströmte Überreste von Körpern. Körper auf offenen Feldern, Körper in blutbedeckten Schlafzimmern, Körper, die aus Autos gezogen wurden, Körper am Straßenrand, Körper in Leichensäcken, Körper in Reihen und Reihen von Leichensäcken – so viele, dass die Rettungsteams von Zaka in drei Tagen vier Jahre an Ausrüstung verbraucht haben“, sagte er.

Er beschrieb weiterhin die Körper von Säuglingen, die „bis zur Unkenntlichkeit verbrannt“ waren, so sehr, dass er dachte, sie wären „Kohleklumpen“.

„Körper von Babys. Wir sehen den Körper eines Babys, das in den Kopf geschossen wurde. Verbrannte Körper von Babys. Ich meine, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Verbrannte Babys im Plural.

„So schlimm verbrannt, dass ich das Video anhalten musste, damit mir erklärt werden konnte, dass der Kohleklumpen auf dem Bildschirm der verbrannte Leichnam eines israelischen Babys war“, sagt er.

Es gibt kein Zurück zu dem, wie es vorher war.

Die IDF wird nach Gaza gehen, und das Ziel wird sein, die Hamas vollständig und endgültig zu zerstören.

Als Reaktion darauf werden die Hisbollah und andere iranische Stellvertreter in den Kampf eingreifen, und dann werden wir den apokalyptischen Krieg im Nahen Osten sehen, vor dem ich meine Leser gewarnt habe.

Wir leben wirklich in einer Zeit von „Kriegen und Kriegsgerüchten“, und der Tod und die Zerstörung, die dieser Krieg verursachen wird, werden die ganze Welt zutiefst schockieren.