Warum sind die Menschen so gehorsam? Gehorsam und Tyrannei

Gehorsam ermöglicht es dem Totalitarismus, zu herrschen, aber die Menschen sind möglicherweise so verdrahtet, dass sie die Mehrheitsmeinung unterstützen, selbst wenn diese ihren eigenen Interessen zuwiderläuft.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Menschen sind möglicherweise biologisch so veranlagt, dass sie mit dem Strom schwimmen und sich der Mehrheitsgruppe anschließen, selbst wenn sie mit deren Absichten nicht einverstanden sind

In den 1950er Jahren führte der Psychologe Solomon Asch ein mittlerweile klassisches sozialpsychologisches Experiment durch, das die Macht des Gruppendrucks und den Wunsch, sich anzupassen, zeigte

Regierungen, Unternehmensgiganten und Globalisten sind in der Lage, die öffentliche Meinung und das Verhalten der Massen zu beeinflussen, indem sie „Illusionen über den Konsens erzeugen“.

Der falsche Glaube an die öffentliche Mehrheitsmeinung kann Menschen dazu bringen, ihre wahre Meinung zu einem Thema zu zensieren, was eine veränderte Wahrnehmung der Realität und Konformität fördert

Selbst geringfügige Verstöße können anderen den Mut geben, es ihnen gleichzutun, und so einen Dominoeffekt auslösen, der die Gesellschaft verändern kann

Die Pläne für eine totalitäre Zukunft sind auf den Gehorsam der Massen angewiesen. Ohne Gehorsam können die kriminellen Autoritären ihre Pläne zur Kontrolle der Gesellschaft und der Menschheit nicht verwirklichen. Wenn man die Wahl hätte, würden sich die meisten Menschen wohl für Freiheit und Autonomie entscheiden. Doch die Geschichte zeigt eine andere Realität, eine, in der es einigen wenigen Bösen gelungen ist, einen ruchlosen Weg vorzugeben und Anhänger zu gewinnen, die diesen Weg mitgehen.

Warum also sind die Menschen so gehorsam, selbst wenn sie mit ihren Moralvorstellungen und Glaubenssystemen nicht konform gehen? Die Academy of Ideas, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Freiheit zu fördern, indem sie Videos erstellt, in denen einige der größten Denker der Welt vorgestellt werden, erklärt dies in dem oben stehenden Video.

Kurz gesagt: Der Mensch ist vielleicht biologisch so veranlagt, dass er mit dem Strom schwimmt und sich der Mehrheitsgruppe anschließt, auch wenn er mit deren Absichten nicht einverstanden ist. Aber es gibt Möglichkeiten, sich bewusst dagegen zu entscheiden.

Asch-Experimente zur Konformität zeigen die Macht des Gruppenzwangs

In den 1950er Jahren führte der Psychologe Solomon Asch ein mittlerweile klassisches sozialpsychologisches Experiment mit einer Gruppe von College-Studenten durch.

Man zeigte ihnen eine Karte mit einer Linie, dann eine zweite Karte mit mehreren Linien und bat sie zu wählen, welche Linie die gleiche Länge wie die auf der ersten Karte hatte. Nur eine Antwort war eindeutig richtig.

Die Schüler wurden in Gruppen mit Schauspielern eingeteilt, die beim dritten Versuch alle dieselbe falsche Antwort auf den Test gaben. In diesem Fall neigten die Schüler dazu, der Gruppe zu folgen, obwohl ihre Antworten offensichtlich falsch waren. Laut Academy of Ideas:

„Anstatt die offensichtliche Wahrheit auszusprechen, gaben die Versuchspersonen in 37 % der Fälle die gleiche falsche Antwort wie die Gruppe, und von den 123 Versuchspersonen, die an diesem Experiment teilnahmen, schlossen sich zwei Drittel mindestens einmal der Gruppe an. Aschs Experiment bestätigt, was Philosophen seit Tausenden von Jahren immer wieder betonen: Für die meisten Menschen hat die Anpassung an das, was andere sagen und tun – egal wie objektiv falsch oder absurd es ist – Vorrang vor der Anpassung an die Realität und der Entdeckung der Wahrheit.“

Das Video zitiert dann den Psychologen Todd Rose, früheres Fakultätsmitglied an der Harvard University und Autor des Buches „Collective Illusions“, der behauptet: „Der Wunsch, dazuzugehören, ist eine der mächtigsten und am wenigsten verstandenen Kräfte in einer Gesellschaft.“

Er behauptet, dass der Wunsch der Menschen, dazuzugehören und sich sozial zu integrieren, so stark ist, dass er unser Verhalten steuert, selbst wenn es unseren eigenen Interessen zuwiderläuft.

„Die meisten von uns würden lieber mit den sozialen Normen ihrer jeweiligen Gruppe übereinstimmen, als sich selbst treu zu bleiben“, so Collective Illusions. Weiter sagt er:

„… Es ist uns wichtig, in der zahlenmäßigen Mehrheit zu sein, auch wenn uns die Gruppe nicht unbedingt wichtig ist und selbst wenn die Gruppenmeinung nur eine Illusion ist. Unser Gehirn handelt instinktiv und macht sich in sozialen Situationen nicht die Mühe, zwischen Schein und Sein zu unterscheiden … Selbst wenn kein absichtlicher Druck oder Anreiz ausgeübt wird, schließen wir uns gerne dem an, was wir für den Konsens halten, weil wir ganz einfach biologisch so veranlagt sind.“

Das Milgram-Experiment zeigt die Macht eines Befehls

Die Tendenz, um jeden Preis zu gehorchen, selbst wenn es keinen Anreiz dazu gibt, wurde auch im Milgram-Experiment veranschaulicht, das im Anschluss an den Prozess gegen den Nazi Adolf Eichmann durchgeführt wurde, der sich der Nürnberger Verteidigung bediente, oder „befehl ist befehl“, was übersetzt „ein Befehl ist ein Befehl“ bedeutet.

Das Milgram-Experiment zeigte, dass Menschen gegen ihr eigenes Urteilsvermögen handeln und anderen Menschen extremen Schaden zufügen würden, nur weil es ihnen befohlen wurde.

Die Versuchspersonen erfuhren zunächst selbst einen 45-Volt-Schock – damit sie wussten, wie er sich anfühlt – und verabreichten dann die Schocks in immer kürzeren Abständen. Die Schocks waren mit 15 bis 450 Volt gekennzeichnet – von einem leichten Schock bis hin zu einem „Schock mit extremer Intensität“, „Gefahr: schwerer Schock“ und der stärksten Spannung „XXX“. Laut Gregorio Billikopf Encina von der University of California:

„Als Reaktion auf die vermeintlichen Stöße begann der „Lernende“ (Schauspieler) bei 75 Volt zu grunzen, bei 120 Volt zu klagen, bei 150 Volt um Entlassung zu bitten, mit zunehmender Heftigkeit zu flehen und bei 285 Volt gequälte Schreie auszustoßen. Schließlich sollte der Lernende in seiner Verzweiflung laut schreien und über Herzschmerzen klagen. Irgendwann weigerte sich der Akteur, weitere Fragen zu beantworten. Bei 330 Volt schließlich würde der Akteur völlig verstummen – das heißt, wenn einer der Teilnehmer des Lehrers so weit käme, ohne vorher zu rebellieren.“

Letztendlich setzten 65 % der Probanden die Studie fort und gaben die maximale Spannung an, obwohl sie wussten, dass dies falsch war.

Gehorsam bleibt aufgrund falscher Annahmen bestehen

Regierungen, Großkonzerne und Globalisten sind in der Lage, die öffentliche Meinung und das Verhalten der Massen zu beeinflussen, indem sie „Illusionen über einen Konsens erzeugen“. Es handelt sich um psychologische Kriegsführung, wie wir sie während der COVID-19-Pandemie in großem Umfang erlebt haben.

Beschuldigungen als „Oma-Killer“ oder „Anti-Vaxxer“ gegenüber Menschen, die sich nicht gegen COVID-19 impfen ließen oder keine Maske trugen, sind Beispiele für die mächtige Rhetorik, mit der die Menschen bei der Stange gehalten werden sollen. Gemäß dem Video:

„Sie machen sich die Macht der Mainstream-Medien und der sozialen Medien zunutze, um den Anschein zu erwecken, dass die Mehrheit bestimmte Agenden, Ideologien und Mandate unterstützt. Verzerrte Darstellungen, voreingenommene Berichte, Rhetorik, die an Emotionen appelliert, irreführende ‚Faktenchecks‘, glatte Lügen, zweifelhafte Meinungsumfragen und Social Bots sind einige der Waffen, die bei dieser subtilen Form der psychologischen Kriegsführung eingesetzt werden.“

Rose ist Mitbegründerin und Präsidentin von Populace, einer Denkfabrik, die die weit verbreiteten falschen Vorstellungen der Menschen über politische und soziale Konsense untersucht. „Nennen Sie etwas, das Ihnen wirklich am Herzen liegt, und ich wette, dass Sie sich bei mindestens der Hälfte der Themen gründlich irren, was die Mehrheit der Menschen wirklich denkt. Und das ist noch großzügig“, sagt Rose.

Diese falschen Überzeugungen sind jedoch nicht harmlos, da sie die Menschen dazu bringen können, ihre wahren Meinungen zu einem Thema zu zensieren, was eine veränderte Wahrnehmung der Realität und Konformität fördert. Laut Rose:

„Kollektive Illusionen sind soziale Lügen. Sie treten in Situationen auf, in denen die Mehrheit der Menschen in einer Gruppe eine bestimmte Meinung privat ablehnt, sich ihr aber anschließt, weil sie (fälschlicherweise) annimmt, dass die meisten anderen Menschen sie akzeptieren. Das Ergebnis ist eine verhängnisvolle, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Indem wir blinde und letztlich falsche Annahmen über die Meinungen unserer Mitmenschen machen und uns Sorgen machen, dass wir in der Minderheit sind, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir genau die Ansichten aufrechterhalten, die wir und andere nicht vertreten. Schlimmer noch: Da dieselben Leute, die mit dem Status quo nicht einverstanden sind, ihn auch durchsetzen, wird es nahezu unmöglich, die Illusion zu zerstören.“

Parallele Realität: Der Mensch ist sowohl Opfer als auch Unterstützer

Es war 1978, als Václav Havel, ehemaliger Präsident der Tschechoslowakei, „Die Macht der Machtlosen“ schrieb. Darin beschreibt er den Geschäftsführer eines Lebensmittelgeschäfts, einen Gemüsehändler, der in seinem Schaufenster ein Schild aufstellt, auf dem steht: „Arbeiter der Welt, vereinigt euch!“ Dies ist ein von der Regierung unterstützter Slogan zur Förderung des kommunistischen Regimes, der überall in der Stadt zu sehen ist.

Der Gemüsehändler hängte das Schild nicht auf, weil er an die Botschaft oder die Regierung dahinter glaubte, sondern weil es erwartet wurde und alle anderen es auch taten. Das Video erklärt:

„Der Gemüsehändler glaubte nicht an die Botschaft des Schildes – für ihn war es nichts weiter als Klischee-Propaganda. Nach Jahrzehnten harter politischer Unterdrückung war ihm klar, dass die angebliche Sorge der Regierung um die Arbeiter der Welt eine ideologische Fassade war, um ihren Machthunger zu verbergen. Obwohl der Gemüsehändler wusste, dass es sich bei dem Schild um Propaganda handelte, hängte er es trotzdem jeden Morgen auf, denn das taten alle anderen auch. Die von der Regierung unterstützten Schilder hingen in den Schaufenstern aller Geschäfte; sie waren Teil dessen, was Vaclav Havel ‚das Panorama des Alltags‘ nannte, das dazu beitrug, die kollektive Illusion zu schaffen und aufrechtzuerhalten, dass die Mehrheit die Regierung unterstützte.“

In diesem totalitären System, so Havel, werden die Bürger sowohl zu Opfern als auch zu Unterstützern der Maschine. Nur wenn der Einzelne aus diesem Kreislauf ausbricht und für seine wahren Überzeugungen eintritt, kann das System durchbrochen werden und letztlich scheitern.

Eines Tages beschließt der Gemüsehändler, dass er den Slogan nicht im Schaufenster seines Ladens anbringen möchte, und hört auf, andere Regierungspropaganda zu verbreiten und beginnt, seine Meinung öffentlich zu äußern. Sein Handeln hat Auswirkungen auf sein Umfeld. Rose schreibt:

„… Überraschenderweise gewann der Gemüsehändler mit erstaunlicher Geschwindigkeit an Unterstützung, und zwar aus dem einfachen Grund, dass alle anderen in der Stadt genau so empfanden wie er. Der Schneider, der Bäcker und der Büroangestellte hatten es satt, unterdrückt zu werden, und folgten seinem Beispiel. In dem Moment, in dem der Gemüsehändler aufhörte zu kooperieren, sandte er ein Signal an alle anderen, dass sie es ihm gleichtun konnten.“

Nach und nach schwächen die nicht kollektiven Aktionen die autoritäre Herrschaft, bis sie schließlich stark genug sind, sie zu stürzen. Wie Havel erklärte:

„Indem der Gemüsehändler die Spielregeln [der Tyrannei] brach, störte er das Spiel … Er entlarvte es als bloßes Spiel … Er sagte, dass der Kaiser nackt ist. Und weil der Kaiser in der Tat nackt ist, geschah etwas äußerst Gefährliches: Der Gemüsehändler … ermöglichte es allen, hinter den Vorhang zu schauen. Er hat allen gezeigt, dass es möglich ist, in der Wahrheit zu leben.“

Ein Schmetterlingseffekt zur Veränderung der Gesellschaft

Es ist wichtig, dass Ihre verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten vor unrechtmäßigen Eingriffen der Regierung geschützt werden. Doch viele geben bereitwillig Freiheiten auf, die, wenn sie erst einmal weg sind, nur schwer oder gar nicht mehr zurückzubekommen sind. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, für seine Überzeugungen einzustehen und seine Freiheit durch zivilen Ungehorsam zu schützen. So heißt es im Film:

„Als hochgradig soziale Wesen beeinflusst das, was wir sagen und tun, die Menschen, denen wir begegnen, und selbst geringfügige Äußerungen von Nonkonformität und Unangepasstheit haben die Macht, nach außen zu schwappen und einen Schmetterlingseffekt auszulösen, der die Gesellschaft auf dramatische Weise verändert. Deshalb hat [der sowjetische Dissident] Aleksandr Solschenizyn erklärt, dass ein einziger Mensch, der die Wahrheit sagt, eine Tyrannei zu Fall bringen kann, oder wie Henry Melvill bemerkte: ‚Unser Leben ist durch tausend unsichtbare Fäden verbunden, und entlang dieser sympathischen Fasern laufen unsere Handlungen als Ursachen und kehren als Ergebnisse zu uns zurück.“

Wenn die Kosten, die entstehen, wenn man sich äußert oder gegen den Strom schwimmt, aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen oder physischen Auswirkungen zu hoch sind, schlägt Rose vor, die Saat des Zweifels zu säen, was ausreichen kann, um den Schneeball ins Rollen zu bringen:

„Sie können zum Beispiel sagen: ‚Ich habe mich noch nicht entschieden‘ oder ‚Einerseits sehe ich den Wert von x, aber andererseits …‘ Sie können auch andere Optionen vorschlagen, indem Sie Dinge sagen wie ‚Ich habe einen Freund, der …‘ oder ‚Ich habe irgendwo gelesen, dass …‘.

Auf diese Weise können Sie glaubhaft abstreiten, dass Sie die Kontrolle behalten. Es bietet auch einen Ausweg für andere, die sich bisher nicht getraut haben, etwas zu sagen. Oft genügt schon ein einziger Funke der Ambivalenz oder der gemischten Meinung. Sobald Sie die Tür aufbrechen, können andere den Mut haben, Ihnen zu folgen.“

Artikel als PDF

Quellen: