Ist es wirklich Krieg?

Synopsis Synopse

There are no happy endings

There are no tears of joy

The sun can burn Nein, es gibt kein Happy End

Nein, es gibt keine Freudentränen

Und keine Sonne, die sie wegbrennen könnte

Happiness is a state

Gloom is a feeling

Rain cleanses the filth Glück ist nur ein Zustand

Trübsinn, das ist ein Gefühl

Regen wäscht den Dreck weg

We ar all waiting

Some are running

Clouds protect Wir alle warten

Manche rennen

Wolken schützen

We fight in our dreams

Restless nights

Tornados pass us by Wir kämpfen in unseren Träumen

Unruhe erfüllt die Nächte

Tornados ziehen an uns vorbei