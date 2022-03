Ist Putin das neue Coronavirus?

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Präsident Bidens „maskenlose“ Rede zur Lage der Nation bedeutet das nahe Ende der COVID-Tyrannei, unter der wir in den letzten zwei Jahren gelebt haben. Zum Glück für den Kongress, den Präsidenten und die Federal Reserve ersetzt der Ukraine-Russland-Konflikt COVID als fertige Entschuldigung für ihr Versagen und als Rechtfertigung für die Ausweitung ihrer Macht.

Noch bevor die Politiker das Ende der Pandemie verkündeten, zeigten Umfragen, dass die steigenden Preise die größte Sorge der Menschen sind – insbesondere der Anstieg der Gaspreise. Da Russland einer der weltweit führenden Energieproduzenten ist, bieten die gegen Russland verhängten Sanktionen sowie die (auf Druck der USA getroffene) Entscheidung Deutschlands, die Nord-Stream-2-Pipeline stillzulegen, einen bequemen Vorwand für steigende Gaspreise. Dies ist der Fall, obwohl die USA unter Berufung auf die durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verursachte „Instabilität“ der Weltenergiemärkte die Einfuhr von russischem Öl noch nicht offiziell verboten haben.

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr mehrere Zinserhöhungen geplant, obwohl einige befürchten, dass die Zinserhöhungen das Wachstum verringern und die Arbeitslosigkeit erhöhen könnten. Die Russlandkrise gibt der Fed die Möglichkeit, die Zinserhöhungen entweder zu verschieben oder Russland die Schuld für die mit den Zinserhöhungen einhergehende Arbeitslosigkeit zu geben. So oder so kann die Fed die Krise nutzen, um die Aufmerksamkeit von ihrer Verantwortung für unsere wirtschaftlichen Probleme abzulenken. Derzeit sieht es so aus, als ob die Fed in diesem Monat zumindest eine bescheidene Zinserhöhung vornehmen wird, die jedoch wegen der Ukraine-Krise geringer ausfallen wird als bisher erwartet.

Die Ukraine-Krise bietet dem Kongress auch einen Vorwand, das zu tun, was er am besten kann: die Bundesausgaben zu erhöhen. Präsident Biden hat den Kongress gebeten, zusätzliche 10 Milliarden Dollar an militärischer Soforthilfe für die Ukraine bereitzustellen. Der Kongress wird dem Antrag des Präsidenten wahrscheinlich rasch zustimmen. Dies wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass der Kongress Milliarden von „Notfall“-Geldern für die Ukraine bereitstellt.

Sicher ist auch, dass die Lobbyisten des militärisch-industriellen Komplexes einem sehr aufgeschlossenen Publikum auf dem Capitol Hill bereitwillig „erklären“, warum die Ukraine-Krise eine Aufstockung des Militärbudgets rechtfertigt, um „den Bedrohungen“ durch Russland, China und wer auch immer sonst noch als bequemer Buhmann dienen kann, zu begegnen. Es ist unwahrscheinlich, dass es im Kongress viel Widerstand gegen eine weitere Erhöhung geben wird, obwohl die USA bereits mehr ausgeben als die Verteidigungshaushalte der neun nächstgrößeren Länder zusammen.

In den vergangenen zwei Jahren haben viele führende Internetunternehmen die Vorgaben der Regierung erfüllt, indem sie jeden, der sich skeptisch über Impfstoffe äußerte oder alternative Behandlungsmethoden propagierte, „de-platformed“ haben – selbst wenn sie Beweise für ihre Behauptungen vorlegten. Diese Unternehmen helfen der Regierung erneut, indem sie diejenigen, die die offizielle Darstellung der Ukraine in Frage stellen oder im Verdacht stehen, sie in Frage zu stellen, vom Netz nehmen. Die Sorge dieser Unternehmen vor „Fake News“ hat sie jedoch nicht dazu veranlasst, Menschen daran zu hindern, weitgehend entlarvte Geschichten zu verbreiten, die die von den USA unterstützte ukrainische Regierung unterstützen.

Die Lockdowns und die Verordnungen haben mehr Schaden angerichtet als das Coronavirus selbst. Sie beruhten auf Lügen, die von der Regierung und ihren Verbündeten im „privaten“ Sektor verbreitet wurden. Dennoch weigern sich zu viele Amerikaner, die Behauptungen der US-Regierung in Bezug auf die Ukraine-Krise auch nur in Frage zu stellen oder zu hinterfragen, ob Russland wirklich für unsere wirtschaftlichen Probleme verantwortlich ist und nicht etwa ein verschwenderischer Kongress, mehrere verschwenderische Präsidenten und eine außer Kontrolle geratene Zentralbank. Die einzige Möglichkeit, autoritäre Politiker davon abzuhalten, Krisen wie diese zu nutzen, um ihre Macht auszubauen, besteht darin, genügend Menschen eine einfache Wahrheit klarzumachen: autoritäre Politiker werden das Volk immer anlügen, um ihre eigene Macht zu schützen und auszubauen.