Beobachter spekulieren wild, dass der „gesunde/gemäßigte/vernünftige Konservatismus“, den Präsident Putin letzte Woche auf der Plenarsitzung des angesehenen Valdai-Clubs vorschlug, eine neue russische Ideologie darstellt. Das ist der falsche Weg, seinen Vorschlag zu interpretieren. Es handelt sich weniger um eine Ideologie als vielmehr um einen pragmatischen Managementansatz zur Bewältigung der unzähligen Probleme, die im Zuge des laufenden globalen Systemwechsels entstanden sind. Laut Präsident Putin wird der „gesunde/angemessene/vernünftige Konservatismus“ auch von den Vereinten Nationen verkörpert, die ihn somit zum offiziellen internationalen Standard machen sollten, auch wenn er aufgrund des Einflusses des amerikanischen Unilateralismus und seines aggressiven Bekehrungseifers für die radikale „progressive“ Ideologie in der ganzen Welt derzeit nicht als solcher behandelt wird.

Zum besseren Verständnis der Grundlage eines „gesunden/gemäßigten/vernünftigen Konservatismus“ ist es am besten, den russischen Führer selbst zu zitieren:

„Ich möchte hinzufügen, dass der Wandel, den wir erleben und an dem wir beteiligt sind, von einem anderen Kaliber ist als die Veränderungen, die es in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben hat, zumindest die, die wir kennen. Es handelt sich nicht einfach um eine Verschiebung des Kräftegleichgewichts oder um wissenschaftliche und technologische Durchbrüche, obwohl beides ebenfalls stattfindet. Wir sind heute mit systemischen Veränderungen in allen Richtungen konfrontiert – von der immer komplizierter werdenden geophysikalischen Beschaffenheit unseres Planeten bis hin zu einer immer paradoxeren Interpretation dessen, was der Mensch ist und was die Gründe für seine Existenz sind.

…

In den letzten Jahrzehnten haben viele mit ausgefallenen Konzepten um sich geworfen und behauptet, die Rolle des Staates sei überholt und nicht mehr zeitgemäß. Die Globalisierung habe die nationalen Grenzen zu einem Anachronismus und die Souveränität zu einem Hindernis für den Wohlstand gemacht. Ich habe es schon einmal gesagt und werde es wieder sagen. Das haben auch diejenigen gesagt, die versucht haben, die Grenzen anderer Länder zu öffnen, um ihre eigenen Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

…

Nur souveräne Staaten können wirksam auf die Herausforderungen der Zeit und die Forderungen der Bürger reagieren. Dementsprechend sollte jede wirksame internationale Ordnung die Interessen und Fähigkeiten des Staates berücksichtigen und auf dieser Grundlage vorgehen, und nicht versuchen zu beweisen, dass sie nicht existieren sollten. Darüber hinaus ist es unmöglich, irgendjemandem etwas aufzuzwingen, seien es die Prinzipien, die der soziopolitischen Struktur zugrunde liegen, oder Werte, die jemand aus seinen eigenen Gründen als universell bezeichnet hat.

…

Staat und Gesellschaft dürfen nicht radikal auf qualitative Veränderungen in der Technologie, dramatische Umweltveränderungen oder die Zerstörung traditioneller Systeme reagieren. Es ist leichter zu zerstören als zu schaffen, wie wir alle wissen. Wir in Russland wissen das sehr gut, leider aus eigener Erfahrung, die wir mehrfach gemacht haben.

…

Die Bedeutung einer soliden Unterstützung im Bereich der Moral, der Ethik und der Werte nimmt in der modernen, fragilen Welt dramatisch zu. In der Tat sind Werte ein Produkt, ein einzigartiges Produkt der kulturellen und historischen Entwicklung einer jeden Nation. Die gegenseitige Verflechtung der Nationen bereichert sie zweifellos, die Offenheit erweitert ihren Horizont und erlaubt ihnen, einen neuen Blick auf ihre eigenen Traditionen zu werfen. Aber der Prozess muss organisch sein und kann niemals schnell erfolgen. Fremde Elemente werden ohnehin abgelehnt, womöglich unverblümt. Jeder Versuch, anderen die eigenen Werte mit ungewissem und unvorhersehbarem Ausgang aufzuzwingen, kann eine dramatische Situation nur noch weiter verkomplizieren und führt in der Regel zu einer gegenteiligen Reaktion und zu einem gegenteiligen Ergebnis als beabsichtigt.

…

Ich habe bereits erwähnt, dass wir uns bei der Gestaltung unserer Ansätze von einem gesunden Konservatismus leiten lassen werden. Das war vor einigen Jahren, als die Leidenschaften auf der internationalen Bühne noch nicht so hochkochten wie heute, obwohl man natürlich sagen kann, dass sich schon damals Wolken aufzogen. Jetzt, wo die Welt einen strukturellen Umbruch erlebt, ist die Bedeutung eines vernünftigen Konservatismus als Grundlage für einen politischen Kurs gerade wegen der zunehmenden Risiken und Gefahren und der Zerbrechlichkeit der uns umgebenden Realität in die Höhe geschnellt.

Bei diesem konservativen Ansatz geht es nicht um einen ignoranten Traditionalismus, um Angst vor Veränderungen oder um Zurückhaltung und schon gar nicht um den Rückzug ins eigene Schneckenhaus. Es geht in erster Linie um das Vertrauen in eine bewährte Tradition, um den Erhalt und das Wachstum der Bevölkerung, um eine realistische Einschätzung von sich selbst und anderen, um eine präzise Ausrichtung der Prioritäten, um eine Korrelation von Notwendigkeit und Möglichkeit, um eine umsichtige Formulierung von Zielen und um eine grundsätzliche Ablehnung des Extremismus als Methode. Und offen gesagt, in der bevorstehenden Periode des globalen Wiederaufbaus, die ziemlich lange dauern kann und deren endgültige Gestaltung ungewiss ist, ist ein gemäßigter Konservatismus die vernünftigste Handlungsweise, soweit ich sie sehe. Das wird sich zwangsläufig irgendwann ändern, aber bis jetzt scheint der Grundsatz, keinen Schaden anzurichten – der Leitsatz in der Medizin -, der vernünftigste zu sein. Noli nocere, wie man sagt.

…

Ich habe bereits auf die Herausforderungen hingewiesen, vor denen die internationalen Institutionen stehen. Leider ist dies eine offensichtliche Tatsache: Es geht jetzt darum, einige von ihnen zu reformieren oder zu schließen. Die Vereinten Nationen als zentrale internationale Institution behalten jedoch ihren bleibenden Wert, zumindest im Moment. Ich glaube, dass es die UNO ist, die in unserer turbulenten Welt einen Hauch von vernünftigem Konservatismus in die internationalen Beziehungen bringt, was für die Normalisierung der Lage so wichtig ist.

Viele kritisieren die UNO dafür, dass sie sich nicht an eine sich schnell verändernde Welt anpassen kann. Zum Teil stimmt das auch, aber daran sind nicht die UNO, sondern in erster Linie ihre Mitglieder schuld. Darüber hinaus fördert dieses internationale Gremium nicht nur internationale Normen, sondern auch den Geist der Regelsetzung, der auf den Grundsätzen der Gleichheit und der größtmöglichen Berücksichtigung der Meinung aller beruht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Erbe zu bewahren und gleichzeitig die Organisation zu reformieren. Dabei müssen wir jedoch darauf achten, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wie ein Sprichwort besagt.

…

Ich wage jedoch zu behaupten, dass unser Land einen Vorteil hat. Lassen Sie mich erklären, worin dieser Vorteil besteht. Er hat mit unserer historischen Erfahrung zu tun. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich im Laufe meiner Ausführungen mehrfach darauf Bezug genommen habe. Leider mussten wir viele traurige Erinnerungen wachrufen, aber zumindest hat unsere Gesellschaft das entwickelt, was man heute als Herdenimmunität gegen Extremismus bezeichnet, der den Weg zu Umwälzungen und sozioökonomischen Katastrophen ebnet. Die Menschen legen wirklich Wert auf Stabilität und die Möglichkeit, ein normales Leben zu führen und in Wohlstand zu leben, während sie darauf vertrauen, dass die unverantwortlichen Bestrebungen einer weiteren Gruppe von Revolutionären ihre Pläne und Bestrebungen nicht durchkreuzen werden.

…

Die konservativen Ansichten, die wir vertreten, sind ein optimistischer Konservatismus, der das Wichtigste ist. Wir glauben, dass eine stabile, positive Entwicklung möglich ist. Das hängt in erster Linie von unseren eigenen Anstrengungen ab. Natürlich sind wir bereit, mit unseren Partnern an gemeinsamen hehren Zielen zu arbeiten.

…

Wenn ich von gesundem Konservatismus spreche, muss ich immer an Nikolai Berdjajew denken, den ich schon mehrmals erwähnt habe. Er war ein bemerkenswerter russischer Philosoph, und wie Sie alle wissen, wurde er 1922 aus der Sowjetunion ausgewiesen. Er war so vorausschauend wie ein Mensch nur sein kann, aber er war auch auf der Seite des Konservatismus. Er pflegte zu sagen, und Sie werden mir verzeihen, wenn ich nicht seine genauen Worte zitiere: ‚Konservatismus ist nicht etwas, das eine Aufwärtsbewegung, eine Vorwärtsbewegung verhindert, sondern etwas, das einen davor bewahrt, ins Chaos zurückzugleiten.‘ Wenn wir den Konservatismus auf diese Weise behandeln, bietet er eine wirksame Grundlage für weiteren Fortschritt.“

Vereinfacht ausgedrückt geht es beim „gesunden/gemäßigten/vernünftigen Konservatismus“ darum, mit unvermeidlichen Veränderungen so verantwortungsvoll umzugehen, dass das Chaos eingedämmt und gleichzeitig ein objektiver sozioökonomischer Fortschritt erzielt werden kann.

Die UNO bildet aufgrund der in ihrer Charta verankerten Grundsätze das Gravitationszentrum für solche Bemühungen. Obwohl sie bei weitem nicht perfekt ist, ermöglicht sie ein gewisses Maß an Vorhersehbarkeit in den internationalen Beziehungen, was wiederum die Aussichten auf Konflikte zwischen Ländern verringert. Die Rolle der UNO ist unersetzlich, auch wenn sie sich natürlich mit der Zeit reformieren muss. Dennoch sollte ihr Geist derselbe bleiben, da der UN-Sicherheitsrat das mächtigste Entscheidungsgremium bleiben sollte und das Veto der ständigen Mitglieder nicht abgeschafft werden darf. Wenn die internationale Gemeinschaft den Grundsätzen der UN-Charta treu bleibt, kann sie den laufenden globalen Systemwandel effektiver und zum beiderseitigen Nutzen bewältigen, zumindest in der Theorie. Trotz der enormen Herausforderungen, die mit dem Erreichen eines solchen Konsenses verbunden sind, ist Russland der Meinung, dass es einen Versuch wert ist.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des „gesunden/gemäßigten/vernünftigen Konservatismus“ ist die Anerkennung der fortbestehenden Rolle des Staates in den internationalen Beziehungen und der Bedeutung seiner Souveränität. Die Globalisierung hat diese Rolle nicht vollständig ausgehöhlt, auch wenn sie in der Tat beträchtlichen Schaden angerichtet hat, insbesondere in vielen Ländern des globalen Südens. Auf jeden Fall behalten sie noch ein gewisses Maß an Souveränität, und es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass sie so viel wie möglich zurückgewinnen, bevor sie diese umfassend ausweiten. Die UNO kann in einer Welt, in der die Staaten nichtstaatlichen Akteuren wie multinationalen Unternehmen, Big Tech und unverhältnismäßig mächtigen internationalen Blöcken und Organisationen unterworfen sind, nicht richtig funktionieren. Die staatliche Souveränität ist das Fundament der in der UNO verankerten internationalen Ordnung, weshalb sie in allen Aspekten der russischen Politikgestaltung Vorrang hat.

Die dritte Säule des „gesunden/angemessenen/vernünftigen Konservatismus“ ist die Achtung der nationalen Traditionen und Werte, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Ausländische Philosophien können anderen nicht aufgezwungen werden, da sich dies als kontraproduktiv für die soziopolitische Stabilität erwiesen hat. Die radikale „fortschrittliche“ Revolution der USA im eigenen Land ist wohl oder übel ihre Sache, aber ihre Versuche, sie aggressiv in vergleichsweise traditionellere Staaten wie die in Afro-Eurasien zu exportieren, laufen darauf hinaus, diese politischen Prozesse zu geostrategischen Zwecken in einem hybriden Krieg als Waffe einzusetzen. Die „Herdenimmunität“ der russischen Gesellschaft gegenüber dem Extremismus ist ein wertvolles Gut, das das Land vor solchen ideologischen Viren schützt, aber andere Länder haben dieses Stadium noch nicht erreicht und sind daher weitaus anfälliger für diese Destabilisierungspläne. Russland kann daher seine Erfahrungen weitergeben, um auch ihnen zu helfen, eine „Herdenimmunität“ zu erreichen.

Diese prinzipiellen Ansätze kennzeichnen das Managementmodell, auf das Präsident Putin während seiner Teilnahme an der Plenarsitzung des Valdai-Clubs in der vergangenen Woche weltweit aufmerksam machen wollte. Es ist dringender denn je, dass die Worte des russischen Führers beherzigt werden, um die internationalen Beziehungen inmitten des laufenden globalen Systemwechsels so stabil wie möglich zu gestalten. Sein entschiedenes Eintreten für einen „gesunden/moderaten/vernünftigen Konservatismus“ steht in krassem Gegensatz zum Unilateralismus und aggressiven Proselytismus des radikalen „Progressivismus“ der USA. Dies verstärkt die Wahrnehmung, dass Russland und die USA „ideologische Gegner“ im Neuen Kalten Krieg sind, obwohl in dieser Analyse argumentiert wurde, dass der Ansatz des Kremls eher einem verantwortungsbewussten, pragmatischen, von der UN-Charta beeinflussten Managementmodell ähnelt als einer eigentlichen Ideologie an sich.