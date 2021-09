Japan kündigt den Kauf von 150 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID Novavax an, der von einem einheimischen Arzneimittelhersteller produziert werden soll

Der japanische Arzneimittelhersteller Takeda Pharmaceuticals hat bekannt gegeben, dass Tokio ihn mit der Produktion des Impfstoffs Covid des US-Unternehmens Novavax beauftragt hat, da das Land dazu übergeht, den Impfstoff im eigenen Land herzustellen.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung teilte Takeda mit, dass das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales 150 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten TAK-019 von Novavax kaufen wird. Obwohl es noch nicht für die Verwendung in Japan lizenziert wurde, wird Takeda es Anfang nächsten Jahres herstellen und vertreiben.

Die Vereinbarung ist Teil eines früheren Abkommens zwischen Takeda und Novavax, wonach Japan den Impfstoff in seinen Anlagen im ganzen Land herstellen wird. Der in Tokio ansässige Pharmariese rechnet mit einer Produktionskapazität von mehr als 250 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid pro Jahr.

Das Vertrauen in den japanischen Impfstoff wurde durch eine Reihe von verunreinigten Chargen der Moderna mRNA-Injektion erschüttert, von denen landesweit etwa 2,6 Millionen zurückgerufen werden müssen, nachdem in einigen der Fläschchen Fremdkörper gefunden wurden. Drei seiner Bürger sind nach offiziellen Angaben kurz nach der Verabreichung der kontaminierten Impfstoffe gestorben.

Novavax, ein Impfstoff mit zwei Dosen, ist im Gegensatz zu den mRNA-Injektionen von Pfizer und Moderna auf Proteinbasis hergestellt.