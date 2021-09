Laut VAERS-Bericht starb ein Säugling an Blutgerinnseln und entzündeten Arterien nach einer Pfizer-Spritze der Mutter

Ein sechs Wochen alter Säugling, der gestillt wurde, erkrankte auf unerklärliche Weise an hohem Fieber, nachdem seine Mutter den Impfstoff COVID-19 erhalten hatte, und starb Wochen später an Blutgerinnseln in seinen „stark entzündeten Arterien“, wie aus einem Bericht über unerwünschte Ereignisse bei der US-Regierung hervorgeht.

Eine nicht identifizierte 36-jährige Frau aus New Mexico gab an, dass sie am 4. Juni 2021 eine erste Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer erhalten habe, als sie ihren sechs Wochen alten Sohn stillte, heißt es in einem Bericht, der beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurde.

„Am 17. Juli verstarb mein Baby“, heißt es in dem Bericht, der am 13. August 2021 erstmals in VAERS veröffentlicht wurde.

Blutgerinnsel, entzündete Arterien

Der kleine Junge wurde am 21. Juni „sehr krank und hatte hohes Fieber“, als er wegen einer vermuteten bakteriellen Infektion zwei Wochen lang mit intravenösen Antibiotika im Krankenhaus behandelt wurde.

Im VAERS-Bericht heißt es, dass bei den Tests im Krankenhaus „keine spezifischen Bakterien gefunden wurden“, und die Diagnose lautete „kulturnegative Sepsis“. Am Ende seines zweiwöchigen Krankenhausaufenthalts wurde er positiv auf Rhinoviren getestet und nach Hause entlassen.

Zu Hause entwickelte das Baby in der folgenden Woche weitere Symptome, darunter ein geschwollenes Augenlid, „seltsame Ausschläge“ und Erbrechen. Seine Mutter brachte ihn am 15. Juli wieder ins Krankenhaus, wo eine „atypische Kawasaki-Krankheit“ diagnostiziert wurde.

Die Mayo-Klinik beschreibt die Kawasaki-Krankheit als eine Erkrankung, die vor allem Kinder betrifft und zu Schwellungen (Entzündungen) in den Wänden mittelgroßer Arterien im ganzen Körper führt. Die Koronararterien, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, sind in der Regel am stärksten betroffen, aber die Krankheit kann auch Lymphknoten, die bei einer Infektion anschwellen, sowie die Schleimhäute in Mund, Nase und Rachen betreffen.

Die meisten Fälle der Kawasaki-Krankheit sind „in der Regel behandelbar, und die meisten Kinder erholen sich von der Kawasaki-Krankheit ohne ernsthafte Probleme“, heißt es auf der Website der Mayo Clinic.

Nachdem das Baby am 15. Juli ins Krankenhaus eingeliefert worden war, „verstarb es kurz darauf an Blutgerinnseln in seinen schwer entzündeten Arterien“, heißt es in dem VAERS-Bericht, in dem das Alter der Mutter mit 36 Jahren fälschlicherweise als Alter des Verstorbenen angegeben wird.

Es werden nur wenige weitere Einzelheiten über den Fall angegeben. Seine Mutter berichtet, er sei drei Wochen zu früh geboren worden, als sie eine Blinddarmentzündung entwickelte.

In ihrem Bericht an das System für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen stellte sie die Rolle des Impfstoffs beim Tod ihres Babys in Frage. „Ich bin neugierig, ob das Spike-Protein in die Muttermilch übergegangen sein könnte und bei meinem Kind eine Entzündungsreaktion ausgelöst hat. Es heißt, dass die Kawasaki-Krankheit dem Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern, das nach Covid-Infektionen auftritt, sehr ähnlich ist“, sagte sie.

„Wenn man jedoch weiß, dass Antikörper durch die Muttermilch gehen, was gut ist, warum sollte dann das Spike-Protein nicht auch durch die Muttermilch gehen und möglicherweise Probleme verursachen?

Spike-Protein in der Muttermilch?

Im Mai warnte der kanadische Impfstoffforscher und Virusimmunologe Byram Bridle von der Universität Guelph, Ontario, in einem Podcast, dass stillende Säuglinge, deren Mütter geimpft worden waren, Gefahr liefen, COVID-Spike-Proteine mit der Muttermilch aufzunehmen.

Bridle zitierte eine „Biodistributionsstudie“ von Pfizer über den Lipid-Nanopartikelträger in seinem Impfstoff, aus der hervorging, dass die Inhaltsstoffe nicht wie vorgesehen in der Nähe der Injektionsstelle im Armmuskel verbleiben, sondern sich unerwartet in Organen im ganzen Körper verteilen.

In einem realen Szenario würden diese Lipoproteine mRNA freisetzen, die die Zellen dort, wo sie aufgenommen wurden, zur Produktion von Spike-Proteinen veranlassen würde. Die Spike-Proteine selbst wurden als Krankheitserreger bei COVID-19 identifiziert.

Bridle zitierte auch eine kürzlich durchgeführte Studie, in der SARS-CoV-2-Proteine im Blutplasma von 11 der 13 jungen Beschäftigten im Gesundheitswesen nachgewiesen wurden, die den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatten, darunter drei mit nachweisbaren Mengen an Spike-Proteinen. Auch eine Untereinheit des Spike-Proteins, S1 genannt, wurde nachgewiesen.

Bridle sagte, dass „alle Proteine im Blut in der Muttermilch konzentriert werden“, und „wir haben in VAERS Beweise für Blutungsstörungen im Magen-Darm-Trakt bei Säuglingen gefunden“.

Ein VAERS-Bericht beschreibt einen fünf Monate alten gestillten Säugling, dessen Mutter im März eine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Am folgenden Tag entwickelte das Kind einen Ausschlag, wurde „untröstlich“, verweigerte das Stillen und bekam Fieber. In dem Bericht heißt es, dass das Baby mit der Diagnose einer thrombotischen thrombozytopenischen Purpura ins Krankenhaus eingeliefert wurde, einer seltenen Blutkrankheit, bei der sich in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper Blutgerinnsel bilden. Das Baby starb.