Japanische Studie: Sexuell aktive ältere Männer leben länger

Mehr als einer von sechs Amerikanern wird im Jahr 2020 65 Jahre oder älter sein, so ein Bericht der Administration on Aging. Die tatsächliche Zahl liegt bei 55,7 Millionen, was einen Anstieg der „älteren“ oder „Babyboomer“-Bevölkerung um 15,2 Millionen Menschen über 65 Jahre seit 2010 bedeutet, verglichen mit einer Wachstumsrate von nur 2 % für Menschen unter 65 Jahren. Diese Zahlen stehen für einen kontinuierlichen Anstieg der älteren Bevölkerung des Landes seit dem Jahr 1900. Diese Zahl macht die zwischen 1946 und 1964 Geborenen zur zweitgrößten Bevölkerungsgruppe in den USA hinter den Millennials“, also den zwischen 1981 und 1996 Geborenen. Bis zum Jahr 2030 werden alle „Babyboomer“ 65 Jahre und älter sein. Die Zunahme der Langlebigkeit in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten wird auf viele Faktoren zurückgeführt, darunter auch auf die Vorteile von Bewegung. Nun weist eine Studie aus Japan auf eine weitere Möglichkeit hin, wie ältere Menschen, insbesondere Männer, das Altern bekämpfen können.

Mangelndes sexuelles Interesse ist ein Risikofaktor

In der Beobachtungsstudie der Fakultät für Krankenpflege der Universität Yamagata heißt es: „Mangelndes sexuelles Interesse scheint ein Risikofaktor für die Gesamtmortalität bei japanischen Männern über 40 Jahren zu sein. Dieser Befund hat Auswirkungen auf die Bedeutung des sexuellen Interesses für die Erhöhung der Lebenserwartung in dieser Bevölkerungsgruppe“.

Die Studie wurde über einen Zeitraum von neun Jahren durchgeführt und umfasste 20.969 Probanden, davon 8.558 Männer und 12.411 Frauen. Dr. Kaori Sakurada leitete die Studie und gab kürzlich zu Protokoll: „Abgesehen von Variablen wie Alterung, Bluthochdruck usw., die sich auf die Langlebigkeit auswirken, ergab unsere Untersuchung, dass Männer, die angaben, kein Interesse am anderen Geschlecht zu haben, eine um 1,69 höhere Sterblichkeitsrate hatten als diejenigen, die Interesse hatten.“ Er fuhr fort: „Daraus könnte man schließen, dass sich das mangelnde Interesse von Männern am anderen Geschlecht auf ihr allgemeines Glück und ihren Lebenswillen auswirken kann.“ Die Forschung zeigt auch, dass sexuelle Erregung ohne Geschlechtsverkehr gesund sein kann. Offenbar kann allein der Gedanke an Sex das Leben verlängern.

Höhere Sterblichkeit bei Männern, nicht bei Frauen

Die Studie „deutet darauf hin, dass mangelndes sexuelles Interesse mit der Gesamtmortalität bei Männern in Verbindung steht, selbst nach Anpassung für Alter, Diabetes, Bluthochdruck, Dyslipidämie, Rauchen, Alkoholkonsum, BMI, Bildung, Familienstand, Häufigkeit des Lachens und psychische Belastung. Auf der Grundlage unserer Ergebnisse legen wir nahe, dass mangelndes sexuelles Interesse selbst zu einem erhöhten Risiko für die Gesamtmortalität beiträgt, unabhängig von den bekannten Risikofaktoren bei Männern über 40 Jahren. Es ist jedoch möglich, dass einige wichtige Störfaktoren nicht identifiziert oder bereinigt wurden“.

Sakurada sprach auch über frühere Studien, die „bereits ein höheres Sterblichkeitsrisiko bei Männern festgestellt hatten, die geschieden waren oder ihre Partnerin verloren hatten, als bei verheirateten Männern.“ Das Fehlen einer Partnerin könnte zu einem ungesunden Lebensstil führen, der „entzündliche Störungen“ zur Folge haben könnte, so Dr. Sakurada. „Diese Studie legt nahe, dass mangelndes sexuelles Interesse ein Risikofaktor für die Gesamtmortalität bei japanischen Männern ist, nicht aber bei Frauen.

Die Studie ergab, dass unter denjenigen, denen es an sexuellem Interesse fehlte, „ein signifikant höherer Prozentsatz rauchte, in der Vergangenheit trank, psychisch gestört war, relativ selten lachte und einen niedrigeren Bildungsstand hatte. Bei den Männern war die Diabetesrate bei denjenigen, die kein sexuelles Interesse hatten, höher als bei denjenigen, die sexuelles Interesse hatten“. Dieser Studie zufolge führt Sex bei Männern offenbar nicht nur zu einem längeren Leben, sondern auch zu einem gesünderen Leben, das mehr Spaß macht.