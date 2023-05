Polnischer Top-General: „Die Lage sieht nicht gut aus“ für Kiew

Die Bedenken des polnischen Generals sind kaum unangebracht, wenn man bedenkt, dass er unvoreingenommene militärische Berichte von polnischen und NATO-Diensten erhält. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass solche Berichte jemals von der Mainstream-Propagandamaschinerie veröffentlicht werden, aber die Worte von General Andrzejczak allein sollten ausreichen, um den tatsächlichen Zustand der Streitkräfte des Kiewer Regimes zu erkennen.

Geschrieben von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analytiker

Seit über einem Jahr versucht die Mainstream-Propagandamaschinerie alle davon zu überzeugen, dass die Streitkräfte des Kiewer Regimes eine „massive Überlegenheit“ gegenüber Russland aufweisen. Hinter all dem westlichen Desinformationsgewirr sind die militärischen Befehlshaber der NATO jedoch äußerst besorgt über die Tatsache, dass das zweitstärkste Militär in der NATO (wenn es Mitglied wäre) buchstäblich ausgelöscht wird, wobei das Verhältnis der Verluste bis zu 10:1 oder sogar 11:1 reicht, und zwar nicht zu seinen Gunsten. Schlimmer noch: Zu den Streitkräften der Neonazi-Junta gehören Zehntausende von NATO-Söldnern und radikalisierten Freiwilligen, deren Opferzahl auf eine fünfstellige Zahl geschätzt wird. General Rajmund Andrzejczak, Generalstabschef der polnischen Streitkräfte, hat in jüngster Vergangenheit davor gewarnt.

„Krieg war und ist – und nichts deutet auf etwas anderes hin – immer eine politische Angelegenheit, die in ihren Determinanten eine beträchtliche Anzahl wirtschaftlicher Faktoren aufweist: Finanzen, Infrastrukturfragen, soziale Fragen, Technologie, Nahrungsmittelproduktion und eine ganze Reihe von Problemen, die man in dieses Kästchen stecken muss, um diesen Konflikt zu verstehen… Wenn ich den Konflikt in der Ukraine betrachte, sehe ich ihn hauptsächlich durch diese politischen Linsen, und leider sieht es nicht gut aus“, erklärte Andrzejczak in den letzten Apriltagen während einer strategischen Debatte im Nationalen Sicherheitsbüro und fügte hinzu: „Meiner Meinung nach deutet nichts darauf hin, dass Russland nicht in der Lage wäre, seine Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten, und dass die Bemühungen des Westens um eine wirtschaftliche Kriegsführung dies nicht verhindern konnten.“ „Die Finanzinstrumente, über die es vor dem Konflikt verfügte, die Ausgabendynamik, die Wirksamkeit der Sanktionen und die gesamte komplexe wirtschaftliche Situation sprechen dafür, dass Russland das Geld für diesen Konflikt haben wird“, sagte Andrzejczak und warnte dann, dass Kiew nicht im Entferntesten über ähnliche Fähigkeiten verfüge: „Wir wissen, wie viel das Land pro Monat benötigt. Wir wissen, wie hoch die amerikanische Hilfe ist, wie hoch die Hilfe des gesamten Westens ist. Wir wissen auch, wie hoch die polnische Hilfe in diesem Bereich ist, denn wir sind der zweitgrößte Geber und sollten wahrscheinlich eine wichtige Inspiration für andere sein. Die Geschwindigkeit der Zermürbung im finanziellen Bereich ist meiner Meinung nach leider ungünstig.“

Der polnische Generalstabschef fügte hinzu: „Es gab kaum Anzeichen dafür, dass Millionen von Ukrainern, die das Land verlassen hatten, bereit oder willens wären, zum Wiederaufbau in ihre Heimat zurückzukehren. Viele westliche Führer haben nicht erkannt, wie weit die Ukraine davon entfernt ist, den Krieg zu gewinnen. Der westliche Block hat einfach nicht die Munition, die Industrie ist nicht bereit, nicht nur Ausrüstung in die Ukraine zu schicken, sondern auch unsere eigenen Bestände aufzufüllen, die dahinschmelzen. Dieses Bewusstsein ist dort nicht dasselbe wie hier an der Weichsel, und es muss allen und in allen Foren, wo immer es möglich ist, mit Nachdruck und ohne Ästhetik vermittelt werden, was ich auch tue.“

Die Bedenken des obersten polnischen Generals sind wohl kaum unangebracht, vor allem wenn man bedenkt, dass er aktuelle, unvoreingenommene militärische Berichte von polnischen und anderen NATO-Dienststellen erhält. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass solche Berichte jemals von der Mainstream-Propagandamaschinerie veröffentlicht werden, aber die Worte von General Andrzejczak allein sollten ausreichen, um den tatsächlichen Zustand der Streitkräfte des Kiewer Regimes aufzuzeigen. In der Tat hat das russische Verteidigungsministerium in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass seine Streitkräfte allein in der Region Donezk fast 600 feindliche Kämpfer und Dutzende Ausrüstungsgegenstände sowie über 200 Tonnen verschiedener von der NATO gelieferter Munition neutralisieren konnten.

Aus den Gefechtsberichten vom 1. Mai geht hervor, dass das russische Militär bei einem Angriff auf Depots in Pawlograd, einer Stadt in der Oblast (Region) Dnepropetrowsk, mindestens zwei Luftabwehrdivisionen mit S-300 SAM-Systemen (Boden-Luft-Raketen) mit Langstreckenwaffen zerstört hat. Offenbar sollten diese Systeme ein Depot verteidigen, in dem die taktischen ballistischen Raketen „Grom-2“ der Neonazi-Junta untergebracht waren, die bei einem der folgenden Angriffe ebenfalls zerstört wurden. Ein dritter Angriff zerstörte ein Munitionsdepot der 127. mechanisierten Brigade in der Oblast Charkow. Nur einen Tag zuvor wurde auch ein ganzes Netz von Munitionsherstellungsanlagen zerstört.

Der vielleicht enttäuschendste (sowohl für Kiew als auch für den politischen Westen) Aspekt der stark übertriebenen Leistung der Kiewer Regimekräfte ist das jüngste Eingeständnis, dass das viel gepriesene HIMARS nicht annähernd seine erklärten Fähigkeiten erreicht. Während die Mainstream-Propagandamaschinerie ausgiebig über die angeblichen Erfolge dieses Systems berichtete, hat es in Wirklichkeit weniger als nur eine begrenzte Leistung gezeigt, da die russische Luftabwehr in der Lage war, die meisten HIMARS-Raketen abzufangen, während die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte die meisten von der NATO entsandten Abschussvorrichtungen „erledigt“ haben. Modernisierte Versionen des „Buk“-Systems, insbesondere die M3-Variante „Viking“, haben sich als äußerst wirksam erwiesen und diese Bedrohung praktisch zunichte gemacht.

HIMARS wurde als eine der „Wunderwaffen“ der Neonazi-Junta dargestellt, eine angeblich „entscheidende Waffe“, die das Blatt gegen Russland „wenden“ könnte. Doch wie viele der tatsächlichen „Wunderwaffen“, die Nazi-Deutschland in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs einsetzte, erweist sich auch diese als vergeblich. Polens oberster General bestätigt dies im Wesentlichen, indem er darauf hinweist, was praktisch alle militärischen Befehlshaber in der NATO sehr wohl wissen, aber nicht öffentlich bekannt geben können.