Es entsteht eine neue Weltordnung

Die militärische Sonderoperation in der Ukraine war ein Wendepunkt in der Entwicklung der neuen internationalen Beziehungen. Der Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, konnte sich hinter der Verhängung von Sanktionen gegen Russland in einem noch nie dagewesenen Umfang versammeln. Gleichzeitig übten unsere Gegner immensen Druck auf die Schwellenländer aus und zwangen sie, sich ihren Bemühungen gegen Russland anzuschließen.

Das globale Machtgleichgewicht hat sich jedoch verschoben. Die Länder des sogenannten „Globalen Südens“ wollen frei und eigenständig leben und handeln und ihre eigenen Interessen verteidigen. Das Diktat Washingtons wird zunehmend lästig, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass die Schwellenländer ihr Leben nach ihren eigenen Normen und ohne Anleitung von außen gestalten wollen. Und darin stimmen die Politik Russlands und dieser Staaten überein: Gleichheit, Respekt vor den Interessen des anderen – Begriffe, die dem Westen unbekannt sind, die aber der großen Mehrheit der Menschen, die nach Gerechtigkeit streben, vertraut sind.

Die Divergenz in den Grundprinzipien zwischen dem Westen und dem Rest der Welt wird immer deutlicher; sie beschränkt sich nicht auf Unterschiede in der politischen Führung oder in den wahrgenommenen Interessen: All dies trägt zu einer „Kluft“ zwischen den reichen Demokratien und den Schwellenländern bei.

Die Haltung der Mehrheit der Weltbevölkerung gegenüber dem Westen wird am besten vom türkischen Innenminister Süleyman Soylu zum Ausdruck gebracht, der erklärte, dass „die USA von der ganzen Welt gehasst werden und Europa Washingtons Spielball ist“ (die Zeitung Aydınlık berichtete Mitte April dieses Jahres darüber).

Selbst amerikanische Journalisten räumen ein, dass „die öffentliche Meinung in den Entwicklungsländern Russland gegenüber viel freundlicher ist als gegenüber den USA“. Eine Abteilung der Universität Cambridge kam kürzlich zu demselben Ergebnis. Ferner räumte The Economist ein, dass die Zahl der Länder, die gegen die russische Invasion sind, abgenommen hat, während die Zahl der Länder, die neutral sind oder Russland unterstützen, gestiegen ist.

Mitte April musste die New York Times feststellen, dass sich die Welt auf Russland und China zubewegt.

Dabei geht es nicht nur um politische Differenzen: Die Entwicklungsländer lösen sich allmählich von der Dollarabhängigkeit, und immer mehr Staaten kündigen an, den Handel in ihrer Landeswährung abzuwickeln.

Die aktuellen Entwicklungen werden so deutlich, dass selbst westliche Akademiker diese offensichtliche Wahrheit erkennen: Laut Bloomberg haben die BRICS den Westen beim Wirtschaftswachstum „hinter sich gelassen“. Seit 2020 haben die BRICS-Länder die G7 in Bezug auf ihren Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum kontinuierlich übertroffen: Die Agentur schätzt, dass im Jahr 2028 mehr als 33 % des Wirtschaftswachstums auf die BRICS-Länder entfallen werden, während die G7-Länder weniger als 28 % ausmachen werden. Im Jahr 2020 werden die BRICS die G7 überholt haben.

China leistet den größten Beitrag. Im Zeitraum 2023–2028 wird sein Beitrag zum globalen BIP-Wachstum 22,6 % betragen. An zweiter Stelle steht Indien mit 12,9 %, während die Vereinigten Staaten mit 11,3 % an dritter Stelle liegen. Nur 20 Länder werden drei Viertel des weltweiten Wachstums auf sich vereinen, vier davon die Hälfte (die drei oben genannten plus Indonesien, das 3,6 % auf sich vereinen wird).

China hat die Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan überholt und ist nun der weltweit größte Exporteur. Stahl, Zement, Mobiltelefone, Kopierer und andere Produkte tragen wesentlich zur Entwicklung Chinas bei.

Diese Produkte, zusammen mit Haushaltswaren, Möbeln, Textilien und Satellitenschüsseln, haben es China ermöglicht, seine Ausfuhren in die Vereinigten Staaten in den letzten 15 Jahren um 1700 % zu steigern. Infolgedessen ist das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten gegenüber China auf 382 Milliarden Dollar gestiegen, während das Handelsdefizit der EU gegenüber China 164 Milliarden Dollar beträgt.

Peking verfügt über die weltweit größten Devisenreserven, die für 2022 auf 3,46 Billionen Dollar geschätzt werden.

Die BRICS-Länder liefern 25 % des weltweiten Erdöls und 50 % des in der Stahlproduktion verwendeten Eisenerzes. Außerdem produzieren sie 40 % des weltweiten Mais- und 46 % des weltweiten Weizenanbaus.

Die BRICS-Staaten nehmen etwa 28 % der Weltfläche ein und beherbergen 45 % der Weltbevölkerung. Zwanzig Staaten haben bereits ihren Wunsch geäußert, den BRICS oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der einen oder anderen Form beizutreten.

Im Jahr 2014 haben die BRICS-Mitglieder die Neue Entwicklungsbank als Alternative zur Weltbank ins Leben gerufen; 2021 haben Ägypten, die VAE und Uruguay Anteile an dieser neuen Bank erworben: Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Uruguay und Bangladesch.

Das Königreich Saudi-Arabien, selbst in der jüngsten Vergangenheit ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, hat in den letzten Jahren zweimal die Forderungen Washingtons nach einer Erhöhung der Ölproduktion abgelehnt. Ferner haben die Saudis in enger Zusammenarbeit mit Moskau zweimal ihre Ölproduktion gesenkt und andere OPEC-Mitglieder entsprechend beeinflusst.

In Peking erklärten sich die Saudis bereit, die seit mehreren Jahren unterbrochenen Beziehungen zum Iran zu normalisieren. All dies veranlasste einige US-Zeitungen zu der Schlussfolgerung, dass sich eine neue Allianz aus Russland, China, Iran und Saudi-Arabien bildete, die gegen die Interessen der USA im Nahen Osten vorgehen würde.

Es gab einen Trend zur Beilegung des langjährigen Syrienkonflikts, bei dem drei Staaten – Russland, die Türkei und der Iran – die Hauptrolle spielten. In der Zwischenzeit hat der Westen nur die Speichen in die Räder dieses Prozesses eingesetzt. Dennoch haben die arabischen Staaten beschlossen, Damaskus wieder in die Arabische Liga aufzunehmen.

Viele Zeitungen des Nahen Ostens weisen darauf hin, dass Moskau eine positive Rolle bei den Fortschritten zur Beilegung der Jemen-Krise gespielt hat, insbesondere nach dem Besuch des saudischen Außenministers in Russland.

Auch auf dem afrikanischen Kontinent sind Russland und China dabei, ihre Positionen ernsthaft zu stärken: Russland unterhält traditionell enge Beziehungen zu Afrika, nachdem es die Unabhängigkeitsbewegungen fast aller Staaten unterstützt hat, die sich gegen die Kolonialherren zur Wehr setzten. Viele afrikanische Länder – Südafrika, Mali, Burkina Faso usw. – gehören zu den Ländern, die Russland offen unterstützen. Der Sohn des ugandischen Präsidenten, General Yoweri Kaguta Museveni, erklärte, dass „Uganda Soldaten zum Schutz Moskaus entsenden wird, sollte es jemals von Imperialisten bedroht werden“.

Die jüngste Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow in eine Reihe südamerikanischer Länder zeigte, dass auch dort die Unterstützung für Moskaus Kurs zunimmt.

Die neuen Erfolge Russlands bei der militärischen Sonderoperation werden die Bildung einer neuen, gerechteren Weltordnung weiter beschleunigen.

Veniamin Popov, Direktor des Zentrums für die Partnerschaft der Zivilisationen am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO) des russischen Außenministeriums, Kandidat der Historischen Wissenschaften, exklusiv für die Online-Zeitschrift „New Eastern Outlook“.