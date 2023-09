Japans neuer 53-Milliarden-Dollar-Militärhaushalt zielt darauf ab, das Land zum US-Stellvertreter zu machen

Die Entscheidung des japanischen Verteidigungsministeriums, eine Rekordsteigerung der Militärausgaben zu beantragen, gefährdet den Frieden und die Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region, erklärte Brian Berletic, geopolitischer Analyst und ehemaliger US-Marine, gegenüber Sputnik.

Japans Verteidigungsministerium hat für das Haushaltsjahr 2024 sein bisher größtes Verteidigungsbudget in Höhe von 53 Milliarden Dollar beantragt, 12 Prozent mehr als im Jahr 2023.

Der Etat enthält Gelder für die Anschaffung von 15 in den USA hergestellten F-35A- und F-35B-Kampfflugzeugen der fünften Generation sowie für eine Reihe von präzisionsgelenkten Raketen und Schiffen zur Verbesserung des Transports von Truppen und Ausrüstung. Die F-35 sind in der Lage, taktische Atombombenangriffe durchzuführen, Luft-Luft-Einsätze zu fliegen und Informationen zu sammeln.

Ebenso sehen die Verteidigungsausgaben die Bereitstellung von Mitteln für den Bau von zwei mit Aegis ausgerüsteten Zerstörern und einer neuen Fregattenklasse sowie die gemeinsame Entwicklung des sogenannten Glide Phase Interceptor (GPI) mit den USA vor, der Hyperschallraketen abfangen soll. Das ballistische Raketenabwehrsystem Aegis stammt aus den USA.

„Japan ist eine Nation, die politisch von Washington vereinnahmt wird“, und Tokios Außenpolitik wird „zu einem großen Teil von amerikanischen Interessen bestimmt“, so Brian Berletic gegenüber Sputnik.

Der Rekordanstieg der japanischen Militärausgaben ziele darauf ab, „das Land zu einem beeindruckenden Stellvertreter zu machen, den die USA gegen ein aufstrebendes China einsetzen können, das Washington verzweifelt einkreisen und eindämmen will“, sagte er.

„Auf diese Weise gefährdet Japan seinen bedeutenden Handel mit China, das zu seinen größten Handelspartnern zählt“, so der ehemalige US-Marine.

Auf die Frage, warum Japan die Zahl der F-35 in seinem Arsenal erhöhen will, erklärte der Analyst, dass „jeder potenzielle Konflikt zwischen den USA und China in erster Linie aus See- und Luftstreitkräften bestehen wird“ und dass „Japan durch den Kauf von F-35-Kampfflugzeugen über mehr eigene Mittel verfügen wird, die es bei einer gemeinsamen Operation mit den USA gegen die VR China einsetzen kann“.

„Der Kauf einer großen Anzahl von F-35-Kampfflugzeugen, die von der US-Firma Lockheed Martin hergestellt werden, verbessert jedoch weder Japans noch Amerikas militärische Fähigkeiten, sondern verlagert japanische Ressourcen weg von der japanischen Bevölkerung und hin zu den Konten von US-Waffenherstellern“, betonte Berletic.

Er fügte hinzu, dass die Länder des asiatisch-pazifischen Raums „in vielerlei Hinsicht über die Militarisierung Japans besorgt sein mögen, wenn man die Vergangenheit des Landes bedenkt.“

„Die größere Angst“, so der Analyst, „rührt jedoch wahrscheinlich von der Tatsache her, dass die moderne Militarisierung Japans von geopolitischen Zielen der USA angetrieben wird und diese Ziele den Frieden, die Stabilität und damit den Wohlstand in der Region direkt bedrohen“.

Berletic bezeichnete diese Bestrebungen der USA als Teil „einer umfassenderen Anstrengung, die Region gegen China zu spalten, das der wichtigste Motor für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung ist“.