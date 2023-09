Werden die BRICS den Dollar zerschlagen?

Ron Paul

Donald Trumps juristische Probleme, die Möglichkeit, dass gegen Joe Biden ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, und andere Geschichten im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen haben dazu geführt, dass die amerikanischen Medien eine Geschichte von potenziell größerer Bedeutung übersehen haben. Es handelt sich um die Entscheidung der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), die sich zusammengeschlossen haben, um die politische und wirtschaftliche Dominanz der USA herauszufordern, sechs neue Länder in ihre Gruppe aufzunehmen: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die BRICS hoffen, ihre Ziele unter anderem dadurch zu erreichen, dass sie das Fundament der US-Macht untergraben: den Status des Dollars als globale Reservewährung. Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula de Silva forderte die BRICS-Staaten auf, ihre eigene Währung zu schaffen, während Indien darauf drängt, dass seine Handelspartner, einschließlich Russland, in indischen Rupien statt in US-Dollar handeln. Auch China und andere BRICS-Länder haben Berichten zufolge Schritte unternommen, um die Verwendung von Gold anstelle von Dollar im internationalen Handel zu prüfen.

Nachdem der damalige Präsident Richard Nixon 1971 die Verbindung zwischen Dollar und Gold gekappt hatte, handelte Henry Kissinger mit Saudi-Arabien ein Abkommen aus, wonach Saudi-Arabien im Gegenzug für die diplomatische und militärische Unterstützung der USA Dollar für seine Geschäfte auf dem internationalen Ölmarkt verwenden würde. Der „Petrodollar“ ist das Rückgrat des Status des Dollars als Reservewährung. Anfang dieses Jahres unterzeichnete Saudi-Arabien ein Abkommen mit Brasilien, wonach die brasilianische Währung anstelle des Dollars für Ölkäufe akzeptiert wird. Wenn Saudi-Arabien ähnliche Abkommen mit anderen BRICS-Staaten unterzeichnet, wird dies das Ende des Dollars als Reservewährung beschleunigen.

Die Ablehnung des Dollars wird zum großen Teil auch durch die Verärgerung über die „waffenmäßige Verwendung“ des Dollars als Reservewährung vorangetrieben. Die US-Regierung nutzt die Stellung des Dollars als Reservewährung, um andere Länder zu zwingen, die US-Sanktionen gegen den jeweils neuesten „designierten Hitler“ zu befolgen. Sanktionen sind eine Kriegshandlung. Indem die US-Regierung andere Länder zwingt, die US-Sanktionen zu befolgen, zieht sie sie in Konflikte hinein, die nicht in ihrem nationalen Interesse liegen. Es war unvermeidlich, dass die Arroganz unserer außenpolitischen Elite irgendwann eine Gegenreaktion hervorrufen würde. Die Gegenreaktion begann letztes Jahr, als die USA andere Länder aufforderten, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, ungeachtet der Auswirkungen dieser Sanktionen auf ihre eigene Wirtschaft.

Die Bewegung, den Dollar zu ersetzen oder zumindest Alternativen dazu zu schaffen, wird auch von der Sorge um die langfristigen Auswirkungen der massiven US-Staatsverschuldung angetrieben. Trotz der Behauptungen beider Parteien, die jüngste Einigung über die Schuldenobergrenze zeige, dass der Kongress und der Präsident es mit der fiskalischen Verantwortung ernst meinen, werden die Schulden der USA in Höhe von 33 Billionen Dollar in den nächsten 30 Jahren noch um bis zu 115 Billionen Dollar ansteigen. Der Kongress und der Präsident weigern sich, die Ausgaben in irgendeinem Bereich zu kürzen. Sie können nicht einmal aufhören, Milliarden in den aussichtslosen Krieg in der Ukraine zu stecken, obwohl diese Ausgaben von einer klaren Mehrheit der Amerikaner abgelehnt werden.

Leider wird es eines Schocks wie der Ablehnung des Reservewährungsstatus des Dollars und der daraus resultierenden Dollarkrise bedürfen, um die US-Regierung und die Bevölkerung zu zwingen, Schritte zu unternehmen, um ihre Sucht nach Wohlfahrts- und Kriegsausgaben und nach einer Fiat-Währung zu beenden. Dies wird einige harte Zeiten bedeuten, die vor uns liegen. Der wirtschaftliche Abschwung wird jedoch möglicherweise nicht so lange dauern, wie die Menschen erwarten. Die gute Nachricht ist, dass die Krise zu einer Rückkehr zu einer begrenzten verfassungsmäßigen Regierung, zu einer echten freien Marktwirtschaft ohne Konzerne und Vetternwirtschaft, zu einer auf Frieden und Freihandel basierenden Außenpolitik und zu einem freien Währungssystem führen könnte.