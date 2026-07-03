JD Vance schlägt Marco Rubio und Gavin Newsom, während die „Financial Times“ Rahm Israel Emanuel aus dem Schatten holt

Thierry Meyssan

Während die Frage nach dem nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, der im September 2028 gewählt wird, bereits aufgeworfen wird, treten in jeder der beiden großen Parteien bereits zwei Kandidaten auf. Erstens, um die von Benjamin Netanjahus revisionistischen zionistischen Koalition verübten Völkermorde zu verhindern, und zum anderen, um Israel unabhängig von seiner Politik zu unterstützen

Die souveräne Kontrolle der Straße von Hormus durch Iran und Oman beeinflusst und infiziert – mehr als die Zwischenwahlen im November in den Vereinigten Staaten – das Thema der ersten republikanischen und demokratischen Präsidentschaftsnominierungen im Jahr 2028.

Mitten in seinem zweiten Krieg mit dem Iran – der „erste“ Krieg war der 12-tägige Krieg von 2025, der in einem technischen Dreikampf zwischen Israel/den Vereinigten