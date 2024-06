Jede Eskalation bringt Washington der Niederlage in der Ukraine näher

Von Mike Whitney

Es besteht ein großer Unterschied zwischen „nicht gewinnen“ und „verlieren“ eines Krieges. Im Falle der Ukraine bedeutet „nicht gewinnen“, dass Präsident Zelensky und seine Handlanger in Washington eine Verhandlungslösung anstreben, die es Russland ermöglichen würde, das im Krieg eroberte Gebiet zu behalten und gleichzeitig Moskaus bescheidene Sicherheitsforderungen zu erfüllen. (Anmerkung: Die Ukraine muss jede Absicht, der NATO beizutreten, zurückweisen)

Andererseits bedeutet „den Krieg zu verlieren“, dass die USA und die NATO den gleichen Weg weitergehen wie bisher – sie pumpen tödliche Waffen, Ausbilder und Langstreckenraketensysteme in die Ukraine – in der Hoffnung, dass die russische Offensive allmählich geschwächt wird, so dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld die Oberhand gewinnen kann. Dieser alternative Weg – der auf „Wunschdenken“ hinausläuft – ist der Weg, den Krieg zu „verlieren“.

Im Gegensatz zum Szenario, den Krieg nicht zu gewinnen„, hätte eine Niederlage“ katastrophale Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten und ihre Zukunft. Es würde bedeuten, dass Washington nicht in der Lage gewesen wäre, einen russischen Militäreinfall in Europa zu verhindern, was die primäre Daseinsberechtigung der NATO ist. Es würde die Vorstellung in Frage stellen, dass die USA in der Lage sind, als Garant für die regionale Sicherheit zu fungieren, eine Rolle, die die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs innehaben. Die Wahrnehmung einer Niederlage der USA gegen Russland würde unweigerlich eine Neubewertung der derzeitigen Sicherheitsbeziehungen auslösen, die zur Auflösung der NATO und sehr wahrscheinlich auch der EU führen würde. Einfach ausgedrückt: Den Krieg zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Colonel Daniel Davis hat es erst letzte Woche so zusammengefasst:

„Wir können Russland nicht gewinnen lassen.“ Das habe ich während der gesamten mehr als 2-jährigen Dauer des Krieges immer wieder gehört. Aber ich sage Ihnen, was ich meine: Wenn Sie diesen Weg weiter beschreiten – und dabei all die Realitäten ignorieren, über die wir immer wieder sprechen – wird nicht nur Russland gewinnen, sondern wir werden auch verlieren. Und ich versichere Ihnen, wenn Sie dachten, es sei schlecht, „Putin gewinnen zu lassen“ – was bedeutet, eine Verhandlungslösung zu haben, bei der Putin am Ende Gebiete erhält, mit denen er den Krieg nicht begonnen hat – … Aber wenn Sie sagen: „Weil ich das nicht will, werde ich weiterkämpfen“, impliziert das, dass Sie glauben, Sie könnten gewinnen. Aber wenn man nicht gewinnen kann, dann verliert man wahrscheinlich noch mehr, und das ist es, was unserer Glaubwürdigkeit wirklich schaden wird, denn stellen Sie sich vor, die gesamte NATO wäre nicht in der Lage, den Sieg Russlands zu verhindern? Jetzt ist unsere Glaubwürdigkeit viel stärker beschädigt als bei einer Verhandlungslösung Colonel Daniel Davis, You Tube

Nicht zu gewinnen“ ist zwar nicht das perfekte Ergebnis, aber es ist bei weitem besser als eine Niederlage, die die Glaubwürdigkeit des Bündnisses ernsthaft untergraben, Washingtons Macht in Europa erheblich schwächen und die USA zwingen würde, ihre Pläne für die Machtprojektion in Zentralasien zu überdenken. (Kurz gesagt, eine Niederlage der USA gegen Russland in der Ukraine wäre ein schwerer Schlag für die „regelbasierte Ordnung“ und der Untergang des amerikanischen Jahrhunderts.

Für die Vereinigten Staaten steht also eine Menge auf dem Spiel. Leider gibt es in den Kreisen der Machtelite keine wirkliche Debatte über den besten Weg nach vorn. Und das liegt daran, dass die Entscheidung bereits gefallen ist, und diese Entscheidung hält sich eng an die maximalistischen Ansichten, die in einem Artikel des Atlantic Council mit dem Titel „NATO at 75: The Alliance’s future lies in Ukraine’s victory against Russia“ formuliert wurden.

Die NATO wird am 4. April ihr fünfundsiebzigjähriges Bestehen feiern und ist damit das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte. Ihre Zukunft als glaubwürdiges Abschreckungsmittel gegen Aggressionen hängt nun jedoch vom Erfolg oder Misserfolg des ungerechten und brutalen Einmarsches Russlands in der Ukraine ab….. Die Staats- und Regierungschefs der Bündnispartner haben die Sicherheit der NATO unmissverständlich an diesen Krieg geknüpft. Auf ihren Gipfeltreffen haben die NATO-Staaten die Invasion wiederholt verurteilt und Russland aufgefordert, „seine gesamten Streitkräfte und seine Ausrüstung vollständig und bedingungslos aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine abzuziehen“. Und die Rhetorik hat sich verschärft. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Krieg kürzlich als „existenziell“ für Europa. „Wenn Russland diesen Krieg gewinnt, würde die Glaubwürdigkeit Europas auf Null sinken“, sagte Macron… Wenn der bevorstehende Gipfel in Washington weiterhin Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der NATO und damit in ihre Zukunft schaffen soll, dann muss das Bündnis Maßnahmen ergreifen, um die Ukraine auf einen klaren Weg zum Sieg zu führen… Die Staats- und Regierungschefs der Alliierten müssen die Kriegsziele der Ukraine, d.h. die vollständige Wiederherstellung des Territoriums in den Grenzen von 1991, unmissverständlich unterstützen. Alles andere wäre ein enttäuschendes Signal an die Ukraine und eine Ermutigung für Putin, seine Invasion fortzusetzen. NATO at 75: Die Zukunft des Bündnisses liegt in einem Sieg der Ukraine über Russland, atlanticcouncil.org

Wie wir bereits gesagt haben, ist diese maximalistische Sichtweise der NATO-Ziele nichts weiter als Wunschdenken. Die anämische UAF wird die russische Armee weder aus der Ukraine vertreiben noch den Krieg gewinnen. Dennoch werden die oben genannten Ansichten von der großen Mehrheit der außenpolitischen Eliten geteilt, die ihr Denken nicht an die blutigen Verluste der Ukraine auf dem Schlachtfeld angepasst haben. Hier ist mehr aus einem Kommentar in Foreign Affairs:

Die Regierung Biden und ihre europäischen Amtskollegen haben es versäumt, ihr Endspiel für diesen Krieg zu formulieren. Drei Jahre nach Beginn des Konflikts ist die westliche Planung weiterhin strategisch rückständig – die Unterstützung Kiews ist zum Selbstzweck geworden, losgelöst von einer kohärenten Strategie zur Beendigung des Krieges. Doch die „Siegestheorie“, die Zagorodnyuk und Cohen als Ersatz für das strategische Unbehagen des Westens vorschlagen, ist bemerkenswerterweise noch gefährlicher und schlechter durchdacht als der Status quo. Die Autoren fordern das Weiße Haus auf, die Kriegsziele Kiews aus voller Kehle zu unterstützen, d. h. alle russischen Streitkräfte von den ukrainischen Grenzen von 1991 einschließlich der Krim zu vertreiben, russische Beamte vor ein Kriegsverbrechertribunal zu stellen, Reparationen von Moskau zu fordern und der Ukraine „langfristige Sicherheitsvereinbarungen“ zu bieten. Anders ausgedrückt: Der Westen muss sich zu nichts anderem verpflichten, als zur vollständigen und bedingungslosen Niederlage Russlands auf dem Schlachtfeld. Wie soll die Ukraine mit ihrem angeschlagenen Militär, ihrer kollabierenden Demografie und einer Wirtschaft, die vollständig von westlichen Finanzspritzen abhängig ist, diese hehre Aufgabe bewältigen? Indem sie mehr vom Gleichen tut, aber in größerem Maßstab. Die neue Theorie des ukrainischen Sieges ist die gleiche wie die alte, The American Conservative

Worauf wir hinauswollen, ist, dass diese Art von wahnhaftem Denken unter den außenpolitischen Eliten der USA praktisch allgegenwärtig ist, von denen niemand bereit ist, die grundlegende Realität vor Ort zu akzeptieren. Infolgedessen besteht keine Chance, dass die Regierung Biden eine Kurskorrektur vornimmt oder irgendeinen Versuch unternimmt, einen direkten Zusammenstoß zwischen den beiden nuklear bewaffneten Gegnern NATO und Russland zu verhindern.

Wie würde also ein vernünftiger Mensch an den aktuellen Konflikt in der Ukraine herangehen?

Er würde nach einer Möglichkeit suchen, ihn so schnell wie möglich zu beenden und dabei der unterlegenen Seite so wenig Schaden wie möglich zuzufügen. Hier ist, was Marymount-Professor Mark Episkopos in dem oben genannten Artikel zu sagen hatte:

Es ist längst überfällig, dass die westliche Führung eine kohärente Siegestheorie formuliert – eine Theorie, die sich mit den Kompromissen und Beschränkungen auseinandersetzt, mit denen Kiew und seine Unterstützer konfrontiert sind, anstatt sie bei der Verfolgung maximalistischer Ziele auf dem Schlachtfeld beiseite zu schieben, die sich zunehmend von den Realitäten vor Ort entfernen. Dies bedeutet nicht, sich mit der bedingungslosen Kapitulation der Ukraine abzufinden. Allerdings müssen die politischen Entscheidungsträger anerkennen, dass es keinen gangbaren Weg zu einer bedingungslosen Niederlage Russlands gibt, und ihre Überlegungen zur Beendigung des Krieges entsprechend gestalten. Es ist noch nicht zu spät, den Krieg zu Bedingungen zu beenden, die die Souveränität der Ukraine garantieren und gleichzeitig die Interessen der USA fördern. Der Westen verfügt noch immer über einen beträchtlichen Einfluss auf dem Schlachtfeld und darüber hinaus, aber der Schlüssel zur effektiven Nutzung dieses Einflusses liegt darin, endlich die Nullsummenbetrachtung des Sieges aufzugeben, die die führenden Politiker daran gehindert hat, zu einem pragmatischeren, strategisch flexibleren Ansatz überzugehen. Die neue Theorie des ukrainischen Sieges ist die gleiche wie die alte, The American Conservative

Unterm Strich: Es kann eine Einigung erzielt werden, die den Gesamtschaden für die Vereinigten Staaten und die Ukraine minimiert, aber es liegt an den US-Diplomaten und den außenpolitischen Eliten, Bereiche mit Gemeinsamkeiten zu finden, damit eine Einigung erzielt werden kann, die eine noch größere Katastrophe verhindert.

Das Problem mit der Empfehlung von Professor Episkopos ist, dass es sich dabei um einen äußerst vernünftigen Vorschlag handelt, was bedeutet, dass er von den Kriegstreibern, die die Politik bestimmen, kurzerhand abgetan wird. Schon jetzt sind sich die US-Machthaber sicher, dass der Krieg gewonnen werden kann, wenn sie einfach alle Vorsicht in den Wind schlagen und mehr rohe, militärische Gewalt anwenden. Das sollte genügen. (denken sie)

Dies ist die Art von fehlerhafter Argumentation, die die US-Kriegsmaschinerie antreibt. Die politischen Eliten glauben ernsthaft, dass sich die Realität der überlegenen russischen Feuerkraft, Arbeitskraft, logistischen Unterstützung und industriellen Fähigkeiten irgendwie in Luft auflösen wird und die „außergewöhnliche“ Nation wieder einmal die Oberhand gewinnen wird, wenn sie sich eine lächerliche Plattitüde wie „Wir können nicht verlieren“ zu eigen machen. Aber das wird nicht passieren.

Okay. Was wird dann passieren?

Dazu wenden wir uns an den Militäranalysten Will Schryver und einen aktuellen Beitrag auf Twitter:

Es … muss klar sein, dass die USA/NATO nicht einmal ein Dutzend kompetenter Kampfbrigaden zusammenstellen, ausrüsten, entsenden und aufrechterhalten könnten, um die Russen in der Ukraine anzugreifen. Ist Ihnen klar, was mit 50.000 NATO-Kampftruppen passieren würde, die noch nie einen Krieg mit hoher Intensität erlebt haben, wenn sie plötzlich mit zwangsläufig mangelhafter Führung und Koordination auf das Schlachtfeld Ukraine gestoßen würden? Sie würden gnadenlos abgeschlachtet werden. Bleeding the Beast, Will Schryver, Twitter

„Gnadenlos abgeschlachtet“? Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll.

Dennoch hat Frankreich bereits angekündigt, dass es Militärausbilder in die Ukraine schicken wird, und andere werden sicherlich folgen. Gleichzeitig sind tödlichere Waffen, insbesondere Langstreckenraketen und F-16, bereits auf dem Weg und werden wahrscheinlich in naher Zukunft zum Einsatz kommen. Aber wird das eine Rolle spielen? Wird die Bereitstellung von neuen Waffen und Kampftruppen das Blatt wenden und den Zusammenbruch der ukrainischen Armee verhindern? Hier ist wieder Schryver:

Warum sollten die Russen etwas dagegen haben, wenn die USA/NATO mehr von ihren spärlichen Beständen an ballistischen Kurzstreckenraketen und Marschflugkörpern mit längerer Reichweite entsenden? Die Erfolgsquoten der ATACMS- und Storm Shadow-Raketen sind miserabel und nehmen mit der Zeit immer weiter ab. Sie sind strategisch bedeutungslos. Und es gibt praktisch keine Nachschubkapazitäten! Warum sollten die Russen etwas dagegen haben, wenn die USA/NATO eine Staffel – oder sogar fünf – veralteter F-16 in die Ukraine schickt? Ja, natürlich würden sie von NATO-„Freiwilligen“ gesteuert, und sie könnten anfangs sogar eine Handvoll übertriebener und flüchtiger „Erfolge“ erzielen. Aber wenn sie tatsächlich versuchen, ernsthafte Einsätze über dem ukrainischen Schlachtfeld zu fliegen, wird die Lebensdauer der alten F-16 mit unzureichender Logistik und Wartung nur noch in Stunden gemessen werden können. Bleeding the Beast, Will Schryver, Twitter

Hat Schryver Recht? Handelt es sich bei den geplanten Angriffen mit Langstreckenraketen auf Ziele in Russland lediglich um punktuelle Angriffe, die Putin ignorieren wird, während seine Truppen weiterhin die ukrainischen Streitkräfte entlang der 800 Meilen langen Kontaktlinie zerschlagen? Und sollte Putin die Einführung von US/NATO-„Bodentruppen“ in der Ukraine begrüßen, die der russischen Armee gegenüberstehen? Wird dies tatsächlich zu einem schnelleren Ende des Krieges führen? Hier ist noch einmal Schryver:

Bei der Geschwindigkeit, mit der dieses ganze Ukraine-Debakel abläuft, wird im Grunde die gesamte in Europa ansässige Militärmacht … für mindestens ein Jahrzehnt, wahrscheinlich sogar länger, auf „kampfunfähig“ geschwächt sein. Wenn ich die Russen wäre, würde ich dieses Ziel als das summum bonum („Das höchste Gut“) betrachten, das als Ergebnis dieses Krieges erreicht werden soll, und ich würde es ablehnen, die Meister des Imperiums zu unterbrechen, während sie dabei sind, es mir auf einem Silbertablett zu servieren…. Also, wenn ich Gerasimov wäre, würde ich sagen: „Bringt sie her! Bleeding the Beast, Will Schryver, Twitter

Die Aufregung über den Einsatz der von der NATO bereitgestellten Langstreckenraketen (und die Stationierung von F-16 und französischen Ausbildern) lenkt nur von der unausweichlichen Tatsache ab, dass die NATO von den russischen Streitkräften besiegt werden wird, wenn sie in den Krieg eintritt. Ein kluger Mann würde also jetzt eine Verhandlungslösung anstreben, bevor die Dinge aus dem Ruder laufen. Aber das ist nicht das, was unsere Führer tun, sie tun genau das Gegenteil und eskalieren auf Schritt und Tritt.

Lassen Sie uns also die Fakten etwas gründlicher untersuchen. Sehen Sie sich diese zusammenfassende Analyse von den Profis bei War on the Rocks an:

Als er vor zwei Wochen vor dem Ausschuss für Streitkräfte des Senats gefragt wurde, ob die Armee von irgendeinem Gegner „überflügelt“ werde, sagte General Mark Milley, Stabschef der US-Armee: „Ja … die in Europa, wirklich Russland. Wir mögen es nicht, wir wollen es nicht, aber ja, technisch sind wir unterlegen, am Boden unterlegen.“ Angesichts der Aggression Russlands in der Ukraine ist dies eine ernüchternde Aussage. Aber ist sie auch zutreffend? Leider ja: Fast zwei Jahre lang wurden umfangreiche Planspiele und Analysen durchgeführt, die zeigen, dass Moskaus Streitkräfte im Falle eines kurzfristigen Angriffs auf die baltischen Staaten innerhalb von 36 bis 60 Stunden bis in die Außenbezirke der estnischen Hauptstadt Tallinn und der lettischen Hauptstadt Riga vordringen könnten. In einem solchen Szenario wären die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nicht nur in der Überzahl und unterlegen, sondern auch zahlenmäßig unterlegen…. Unterlegen? (Die Russen) verfügen über weitaus fortschrittlichere Panzerungen, Waffen und Sensoren und sind in einigen Bereichen – wie z.B. bei den aktiven Schutzsystemen zur Abwehr von Panzerabwehrlenkraketen (ATGMs) – ihren westlichen Gegenspielern überlegen…. Abgesehen von den Nachteilen, die sich daraus ergeben, dass sie zahlenmäßig, technisch und waffentechnisch unterlegen sind, wird das Problem durch eine Reihe weiterer Faktoren verschärft. Erstens könnten die NATO-Verbündeten und das US-Militär diese Nachteile nur in begrenztem Maße unmittelbar ausgleichen. Die europäischen Verbündeten folgten dem amerikanischen Beispiel, indem sie die Rüstung kürzten und ihre verbleibenden Streitkräfte für Einsätze „außerhalb des Einsatzgebiets“ wie in Afghanistan optimierten. So setzt Großbritannien seine Pläne zum Abzug der letzten Truppen aus Deutschland fort, während Deutschland seine Armee von 10 schweren Divisionen im Kalten Krieg auf zwei reduziert hat. Aber es sind nicht nur die Zahlen, die hier eine Rolle spielen. Die Vereinigten Staaten und ihre Partner haben auch die Infrastruktur, die zur Unterstützung jeglicher Art von substanzieller Abschreckung oder Verteidigungsanstrengung in Europa erforderlich ist, stetig reduziert. Heute gibt es keine US-Divisions- oder Korps-Hauptquartiere mehr auf dem Kontinent, und es gibt auch keine Heeresluftfahrt-, Pionier- und dazugehörige Logistikbrigaden…. Russland verfügt über das vielleicht beeindruckendste Arsenal an Boden-Luft-Raketen (SAM) der Welt. Diese SAMs, die von Standorten innerhalb des russischen Hoheitsgebiets aus operieren, übertreffen die vorhandenen Abwehrwaffen bei weitem und stellen eine glaubwürdige Bedrohung für die Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten dar, deren Abwehr kostspielig und zeitaufwändig wäre…. Heute ist die NATO Russland in Europa zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und sieht sich mit einer Reihe von Faktoren konfrontiert, die die Situation noch verschlimmern…. Ein Krieg mit Russland wäre vom ersten Schuss an mit Eskalationspotenzial behaftet, und Generationen, die außerhalb des Schattens eines nuklearen Armageddon geboren wurden, würden plötzlich wieder mit Ängsten konfrontiert, die man längst für tot und begraben hielt. Zahlenmäßig unterlegen, überrumpelt und unterlegen: Wie Russland die NATO besiegt, War On The Rocks

Was zeigt diese Analyse?

Sie zeigt, dass – trotz des wahnhaften Gezeters von Sesselgenerälen im Kabelfernsehen, die davon schwärmen, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen – dies nicht geschehen wird. Russland ist in praktisch jedem Bereich der Feuerkraft, der Mannstärke, der Kampfbereitschaft und des Materials im Vorteil. Außerdem verfügt es über industrielle Kapazitäten, die im Westen unübertroffen sind. Schryver fasst es folgendermaßen zusammen:

Die Rüstungsproduktion im kollektiven Westen hat nicht nennenswert zugenommen, und das wird auch in naher Zukunft nicht der Fall sein. Europa wurde effektiv entmilitarisiert, und die USA sind stark dezimiert und effektiv deindustrialisiert…. Außer der hoffnungslos propagierten Bevölkerung der so genannten „westlichen Demokratien“ glaubt niemand auf der Welt, dass Russland zum jetzigen Zeitpunkt „sanftmütig“ aussieht. Stattdessen erkennen sie, dass die Russen die Pläne des Imperiums vollständig durchkreuzt und seine Schwäche aufgedeckt haben…. Der Westen hat überhaupt keinen Vorteil mehr. Die NATO ist eine leere Hülle…. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein NATO-Einsatzkommando in der Ukraine MINDESTENS so umfassend massakriert werden würde wie die AFU, und sehr wahrscheinlich VIEL SCHLECHTER und VIEL SCHNELLER…. Will Schryver, Twitter

Hier steht es schwarz auf weiß: Der „deindustrialisierte“ Westen ist eine leere Hülle, die keine Chance hat, in einem Bodenkrieg mit Russland mit vereinten Kräften zu bestehen. Dennoch ist Washington entschlossen, seinen verrückten Plan fortzusetzen, der die Welt dem Armageddon näher bringt und das amerikanische Volk in den Ruin stürzt.