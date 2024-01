Jeffrey D. Sachs: Rettung Israels durch Beendigung des Krieges in Gaza

Von Jeffrey D. Sachs

Die israelische Regierung behauptet, sie befinde sich in einem tödlichen Überlebenskampf gegen die Hamas und müsse daher jede Maßnahme ergreifen, einschließlich der Zerstörung des Gazastreifens, um zu überleben. Das ist falsch.

Wenn der Kongress im Januar wieder zusammentritt, wird Präsident Joe Biden dafür plädieren, die amerikanische Komplizenschaft in Israels Krieg in Gaza durch ein weiteres US-Rüstungspaket für Israel zu vertiefen. Die Amerikaner sollten ihre Stimme mit einem schallenden Nein erheben.

Ein Waffenpaket für Israel ist nicht nur gegen Amerikas Interessen, sondern auch gegen Israels Interessen. Der einzige Weg zu echter Sicherheit für Israel ist der Frieden mit Palästina. Die USA können dazu beitragen, indem sie die Lieferung von Munition für Israels brutalen Krieg beenden und die vom Völkerrecht geforderte Zwei-Staaten-Lösung fördern.

In einer früheren Kolumne für Common Dreams habe ich den diplomatischen Weg zur Zweistaatenlösung dargelegt. Dieser Weg bleibt offen. Er wird von den arabischen und islamischen Ländern aktiv gefördert und von fast der ganzen Welt unterstützt.

Wenn Israel den Völkermord beendet, wird es die globale Opposition beenden, der es jetzt gegenübersteht.

Israels Brutalität in Gaza wird zu einer echten Bedrohung für das Überleben Israels. Aufgrund von Israels außergewöhnlicher Gewalttätigkeit vereint sich die Welt gegen Israel, während Israel massive militärische Verluste erleidet. Unglaublich, dass einige israelische Führer jetzt offen einen noch größeren Krieg im Nahen Osten befürworten, der für Israel eine absolute Katastrophe bedeuten könnte.

Der wachsende weltweite Widerstand gegen Israels Politik ist nicht antisemitisch. Sie ist gegen Völkermord. Sie ist auch für den Frieden, für Israel und für Palästina. Wenn Israel den Völkermord beendet, wird es auch die weltweite Opposition beenden, der es sich jetzt gegenübersieht.

Die Hamas zu besiegen ist nicht das eigentliche Ziel Israels in Gaza

Die israelische Regierung behauptet, sie befinde sich in einem tödlichen Kampf ums Überleben gegen die Hamas und müsse daher jede Maßnahme ergreifen, einschließlich der Zerstörung des Gazastreifens, um zu überleben. Das ist falsch. Es gibt kein ethisches, praktisches, rechtliches oder geopolitisches Argument für die Zerstörung des Gazastreifens – die Tötung Zehntausender Zivilisten und die Entwurzelung von 2 Millionen Menschen -, um Israel vor den vermeidbaren und kontrollierbaren Bedrohungen zu schützen, die von der Hamas tatsächlich ausgehen.

In den Jahren 2008 bis 2022 töteten die Hamas und andere Kämpfer etwa ein Dutzend israelische Zivilisten pro Jahr, während Israel in der Regel mindestens zehnmal mehr zivile Palästinenser tötete. Im Jahr 2014, als Israel in den Gazastreifen einmarschierte, kam es zu einem Höhepunkt: 19 israelische Zivilisten wurden getötet, gegenüber 1.760 palästinensischen Zivilisten. Die Hamas feuert viele Raketen ab, aber fast alle werden abgefangen oder richten nur geringen Schaden an. Israel antwortet mit regelmäßigen Massakern (wie 2014) und mit regelmäßigeren Luftangriffen. Die Israelis haben sogar einen zynischen Namen für ihr regelmäßiges Töten, nämlich „Gras mähen“. In Israel ist allgemein bekannt, dass die Hamas lange Zeit als „kostengünstige“ politische Stütze diente, mit der Netanjahu den Israelis „beweisen“ wollte, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich ist.

In all den Jahren der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen nach 2007 hat die Hamas nie israelisches Gebiet erobert, geschweige denn Israels Existenz oder Überleben auch nur im Entferntesten bedroht. Sie könnte dies einfach nicht tun, auch wenn sie es wollte. Die Hamas hat etwa 30.000 Kämpfer, verglichen mit mehr als 600.000 aktiven und Reserveangehörigen der IDF. Der Hamas fehlen eine Luftwaffe, gepanzerte Einheiten, eine militärisch-industrielle Basis und jegliche geografische Manövrierfähigkeit außerhalb des Gazastreifens.

Am 7. Oktober unternahmen Hamas-Kämpfer einen Überraschungsangriff auf Israel, der an diesem schrecklichen Tag andauerte. Dies war nicht Ausdruck einer neuen Superfähigkeit der Hamas, in Israel einzudringen, sondern vielmehr ein schockierendes Versagen der israelischen Sicherheitskräfte. Die israelische Führung hatte umfangreiche Warnungen vor einem bevorstehenden Hamas-Angriff ignoriert und die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel unerklärlicherweise stark unterbesetzt gelassen. Noch erstaunlicher ist, dass sie dies nur wenige Tage nach der Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Stätten des Islam, durch israelische Extremisten taten. Die Hamas nutzte Israels erstaunliche Sicherheitslücke aus, indem sie die Grenze in einem Angriff durchbrach, der zum Tod von etwa 1.100 israelischen Zivilisten und zur Geiselnahme von 240 Personen durch die Hamas führte, wobei eine unbekannte Zahl der israelischen Zivilisten an diesem Tag durch israelische Luftangriffe und Kreuzfeuer beim Gegenangriff der IDF ums Leben kam.

Durch die Wiederbefestigung der Grenze zum Gazastreifen hat Israel weitere Bodenangriffe der Hamas verhindert. Netanjahu hat die Zerstörung des Gazastreifens nicht angeordnet, um Israel vor der Hamas zu schützen, sondern um den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und damit seine seit Langem bestehende Absicht zu erfüllen, das Gebiet dauerhaft unter israelische Herrschaft zu stellen. Netanjahu erhält den zusätzlichen Bonus, dass er sich trotz seiner anderen schweren Versäumnisse an der Macht halten kann.

Das grundlegende Ziel der israelischen Regierung ist die Festigung ihrer totalen Kontrolle über „Großisrael“, d. h. über das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer. Mit dem Einmarsch in den Gazastreifen will sie die Bevölkerung aus dem Gebiet vertreiben. Am 10. Oktober erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Der Gazastreifen wird nicht wieder so werden wie vorher. Wir werden alles beseitigen.“ Kürzlich sprach Netanjahu von einer „freiwilligen Auswanderung“ der Bevölkerung des Gazastreifens – freiwillig, das heißt, nachdem der Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt wurde und die Bewohner aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Der Bürgermeister von Metula, David Azoulai, erklärte, dass „der gesamte Gazastreifen leer sein muss. Plattgemacht. Genau wie in Auschwitz. Er soll ein Museum sein, damit die ganze Welt sieht, was Israel tun kann. Die ganze Welt soll sehen, dass sich niemand im Gazastreifen aufhält, denn der 7. Oktober war in gewisser Weise ein zweiter Holocaust“. Später stellte er klar, dass er die Bevölkerung des Gazastreifens „umgesiedelt“ und nicht ermordet sehen möchte. Vor kurzem forderte Finanzminister Bezalel Smotrich, ein erklärter Faschist, dass die Bevölkerung des Gazastreifens von derzeit mehr als 2 Millionen auf 100.000-200.000 reduziert werden sollte. Israel versuchte von Anfang an, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten zu drängen, aber Ägypten weigerte sich beharrlich, sich an einer ethnischen Säuberung zu beteiligen.

In den 1970er-Jahren war das Ziel, Palästina zu beherrschen, um einen jüdischen Staat Groß-Israel zu schaffen, nur eine Randüberzeugung. Heute bestimmt es die israelische Politik, was zum Teil auf das enorme politische Gewicht Hunderttausender israelischer Siedler im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem zurückzuführen ist.

„Groß-Israel“, definiert als Israel in den Grenzen von vor dem 1967er-Krieg, plus Gaza, Westjordanland und Ost-Jerusalem, ist die Heimat von etwa sieben Millionen Juden und sieben Millionen palästinensischen Muslimen und palästinensischen Christen. Israel kann Groß-Israel nur regieren, wenn es sieben Millionen Palästinenser beherrscht oder sie durch Krieg, Gewalt und extreme Diskriminierung aus ihren Häusern vertreibt. Das Streben nach Groß-Israel führt in der Praxis dazu, dass Israel schwere Verbrechen gegen die Menschen in Palästina begeht. Das andauernde Verbrechen ist die Apartheidherrschaft mit ihren schweren Ungerechtigkeiten und Demütigungen. Das schwerste Verbrechen ist die ethnische Säuberung, wie sie Israel in Gaza versucht. Das schwerste Verbrechen ist der Völkermord, der jede Woche Tausende von unschuldigen Zivilisten in Gaza tötet.

Israels Hinwendung zum Extremismus

Das amerikanische Volk muss verstehen, dass die israelische Politik inzwischen von Extremisten beherrscht wird, die religiöse Inbrunst mit mörderischer Gewalt gegen die Palästinenser verbinden. Diese ultragewalttätige Seite Israels ist in Israel leicht zu erkennen, aber der amerikanischen Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Die israelische Brutalität im Gazastreifen kommt für viele Amerikaner überraschend, ist aber in Israel selbst zur Normalität geworden, auch wenn einige Israelis zweifellos die Tatsachen vor Ort in den besetzten Gebieten leugnen. Die Grauzone hat eine schockierende Zusammenstellung von israelischen Soldaten und führenden Persönlichkeiten zusammengestellt, die den Tod von Palästinensern feiern.

Israels völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk ist für einen Großteil der israelischen Öffentlichkeit aus mehreren Gründen attraktiv. Erstens lauert in Israel immer die Erinnerung an den Holocaust im Verborgenen. Politiker wie Netanjahu haben lange Zeit den Schrecken des Holocausts geschürt, um grob und falsch zu argumentieren, dass alle Palästinenser alle Juden töten wollen, sodass die gewaltsame Unterdrückung der Palästinenser für Israel eine Frage von Leben und Tod ist. Natürlich gibt es, wie bei jeder Spirale des Hasses, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung für Netanjahus Rhetorik und Aktionen, die zu Gegenaktionen und Hass auf der anderen Seite führen. Doch anstatt zu versuchen, diese durch Dialog, Interaktion, Diplomatie und Friedensstiftung zu lösen, wird der Kreislauf des Hasses weiter angeheizt.

Zweitens haben orthodoxe Rabbiner das Sicherheitsnarrativ erweitert, indem sie darauf bestehen, dass Israel ein heiliges Recht auf Palästina hat, weil Gott den Israeliten das ganze Land vom Jordan bis zum Mittelmeer gegeben hat.

Drittens ist Groß-Israel mit 700.000 israelischen Siedlern, die in den 1967 eroberten palästinensischen Gebieten leben, für einen großen Teil der israelischen Bevölkerung zu einer vollendeten Tatsache geworden, die in der israelischen Politik ein gewichtiges Wort mitspricht. Diese Siedler sind in die eroberten Gebiete gezogen und bestehen nun vehement darauf, ihre Siedlungen zu verteidigen. Der UN-Sicherheitsrat (UNSC-Resolution 2334) hat Israels Siedlungen im besetzten Palästina unmissverständlich als eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet, doch Smotrich selbst ist im Innenkabinett ein Führer der Siedlerbewegung.

Die Entstehung dieser gewalttätigen Strömung des Judentums geht auf die frühen 1970er Jahre zurück, unmittelbar nach dem Sechstagekrieg von 1967. Die politische Frage in Israel nach 1967 war, was mit dem neu besetzten palästinensischen Land geschehen sollte. Auf Vorschlag von Yigal Allon, einem führenden israelischen Politiker, beschloss die israelische Führung, Ost-Jerusalem zu behalten und im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen Siedlungen zu errichten, um „Fakten zu schaffen“ und die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Von Anfang an setzten sich die israelischen Regierungen über die Resolution 242 (1967) des UN-Sicherheitsrats hinweg, die den Erwerb von Gebieten durch Israel durch Krieg ablehnt.

Was dann geschah, war folgenschwer. Ultrareligiöse Juden setzten sich für die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten ein, als Teil einer messianischen Berufung, Israel zur „irdischen Stütze des Throns des Herrn“ zu machen (S. 69). 1974 wurde Gush Emunim als ultranationalistische religiöse Siedlerbewegung von Anhängern der Vater-Sohn-Rabbiner Abraham Isaac Kook und Zvi Yehuda Kook ins Leben gerufen, deren Lehren die Landansprüche des Buches Josua, talmudisches Recht, chassidischen Mystizismus, Nationalismus und politischen Aktivismus miteinander verbanden.

Die religiöse Motivation von Groß-Israel besteht darin, dass Gott den Juden das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer gegeben hat. Im Buch Josua, das wahrscheinlich im 6. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde, weist Gott die Israeliten, die nach 40 Jahren in der Wüste aus Ägypten ausziehen, an, die Völker Kanaans zu vernichten, um das Land für sich zu erobern. Gott verspricht das Land, das „von der Wüste Negev im Süden bis zum Libanongebirge im Norden, vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen, einschließlich des ganzen Landes der Hethiter“ reicht. (Josua 1:4, Neue Lebendige Übersetzung). Mit Gottes Rückendeckung begehen Josuas Armeen eine Reihe von Völkermorden, um das Land zu erobern.

Dieser außerordentlich gewalttätige Text und verwandte Teile der Bibel (wie die Vernichtung der Amalekiter im Buch Samuel) sind für rechte Israelis, sowohl religiöse als auch säkulare, zu entscheidenden Bezugspunkten geworden. Infolgedessen verfolgt das heutige Israel eine messianische Vision aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., nämlich die Sicherung ganz Palästinas für die Juden. Die Befürworter von Groß-Israel bezeichnen die Gegner dieser Ideologie häufig als Antisemiten, was jedoch völlig unzutreffend ist, wie der frühere Exekutivdirektor von Harvard Hillel eloquent dargelegt hat. Die Gegner von Großisrael sind gegen Extremismus und Ungerechtigkeit, nicht gegen das Judentum.

Die jüdische Siedlerbewegung hat zu einer mörderischen Verachtung der Palästinenser geführt. In seinem Buch Jewish Fundamentalism in Israel weist Prof. Israel Shahak auf den religiösen Eifer von Rabbi Eliezer Waldman hin, einem Führer der Siedler im Westjordanland:

„Lassen Sie uns klar und deutlich sagen: Wir besetzen keine fremden Gebiete in Judäa und Samaria [dem Westjordanland]. Dies ist unsere alte Heimat. Und wir danken Gott, dass wir sie wieder zum Leben erweckt haben … Unsere Verantwortung für den jüdischen Glauben und die Erlösung gebietet uns, mit starker und klarer Stimme zu sprechen. Der göttliche Prozess, unser Volk und unser Land zu vereinen, darf nicht durch scheinbar logische Konzepte von „Sicherheit“ und „Diplomatie“ getrübt und geschwächt werden. Sie verzerren nur die Wahrheit und schwächen die Gerechtigkeit unserer Sache, die in unseren exklusiven nationalen Rechten auf unser Land eingraviert ist. Wir sind ein Volk des Glaubens. Das ist die Essenz unserer ewigen Identität und das Geheimnis unseres Fortbestehens unter allen Umständen.“ [2002]

In Jüdische Geschichte – Jüdische Religion (2. Auflage, 2008) zitiert Shahak den Chefkaplan des Zentralen Regionalkommandos der israelischen Armee im Jahr 1973: „Im Krieg, wenn unsere Streitkräfte den Feind stürmen, ist es ihnen erlaubt und durch die Halacha (jüdisches Gesetz) sogar geboten, auch gute [palästinensische] Zivilisten zu töten, d. h. Zivilisten, die scheinbar gut sind“ (S. 76).

Die Taktik, Gewalt anzuwenden, um eine Massenflucht der Palästinenser zu provozieren, gehört seit den Anfängen Israels zu dessen Spielbuch. Am Vorabend der Unabhängigkeit Israels, in den Jahren 1947-8, setzten militante jüdische Gruppen Terror ein, um die Massenflucht von Hunderttausenden von Palästinensern zu provozieren, in einem schmutzigen Prozess, den die Palästinenser Nakba (arabisch für „Katastrophe“) nennen.

Die Regierung Netanjahu will die Nakba im Gaza-Krieg wiederholen, indem sie die Bewohner des Gazastreifens zur Flucht ins benachbarte Ägypten oder in andere Teile des arabischen Nahen Ostens zwingt. Doch anders als 1947/8 sieht die Welt in Echtzeit zu und ist empört über Israels unverhohlenen Versuch einer ethnischen Säuberung. Ägypten hat Israel und den USA unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es sich an Israels ethnischer Säuberung nicht beteiligen und eine Flut von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen nicht akzeptieren wird.

Das Streben nach Groß-Israel ist zum Scheitern verurteilt

Israels Versuch, mit Gewalt ein „Groß-Israel“ zu schaffen, wird scheitern. Die israelischen Verteidigungskräfte erleiden im brutalen Bürgerkrieg in Gaza massive Verluste. Israel hat zwar mehr als 20.000 Menschen im Gazastreifen getötet, vorwiegend Frauen und Kinder, aber die Fähigkeit der Hamas, sich der israelischen Invasion zu widersetzen, wurde nicht zerstört. Die IDF-Führer sagen, dass der Kampf gegen die Hamas noch viele Monate dauern wird, aber lange vorher wird der weltweite Widerstand wahrscheinlich unüberwindbar werden.

In ihrer Verzweiflung wollen israelische Führer wie Verteidigungsminister Benny Gantz den Krieg auf den Libanon und wahrscheinlich auch auf den Iran ausweiten. US-Hardliner wie der republikanische US-Senator Lindsey Graham aus South Carolina haben sich pflichtbewusst und vorhersehbar eingemischt und einen Krieg der USA gegen den Iran gefordert. Auch dieser israelische Schachzug wird wahrscheinlich scheitern. Die USA sind nicht in der Lage, einen größeren Krieg im Nahen Osten zu führen, nachdem sie ihre Munitionsvorräte in der Ukraine und in Gaza abgebaut haben. Die amerikanische Bevölkerung lehnt einen weiteren Krieg der USA zu sehr ab, und ihr Widerstand wird in einem Wahljahr Gehör finden, selbst bei einem Kongress, der dem militärisch-industriellen Komplex in die Tasche greift.

Israels diplomatische Rückschläge werden sich als verheerend erweisen, wenn sie nicht rückgängig gemacht werden. Israel hat weltweit an politischer Unterstützung eingebüßt. In einer kürzlich durchgeführten Abstimmung der UN-Generalversammlung stimmten 174 Länder mit 94 % der Weltbevölkerung für die politische Selbstbestimmung der Palästinenser, während nur 4 Länder mit 4 % der Weltbevölkerung – Israel, die Vereinigten Staaten, Mikronesien und Nauru – dagegen stimmten (weitere 15 Länder enthielten sich oder stimmten nicht ab). Israels Hardliner-Militarismus hat die Welt gegen sich geeint.

Die israelische Führung und die Diplomaten müssen aufhören zu schreien, dass alle Kritiker Antisemiten seien, und zuhören, was die Welt tatsächlich sagt: Israel und Palästina müssen auf der Grundlage des Völkerrechts und der gegenseitigen Sicherheit Seite an Seite leben.

Israel kann sich jetzt rundum auf seinen einzigen verbliebenen Unterstützer, die Vereinigten Staaten, verlassen, aber auch die Unterstützung der USA lässt nach. Mit großer Mehrheit, 59 % dafür und 19 % dagegen, unterstützen die Amerikaner einen Waffenstillstand. Die Amerikaner unterstützen die Sicherheit Israels, aber nicht seinen Extremismus. Natürlich gibt es auch in Amerika christliche und jüdische Eiferer, die ihre Politik auf biblische Literalität/Orthodoxie gründen, aber sie sind in der öffentlichen Meinung in der Minderheit. Die amerikanische Unterstützung für Israel hängt von der Zweistaatenlösung ab. Biden weiß das und hat die Unterstützung der USA für die Zweistaatenlösung bekräftigt, auch wenn die USA Munition für Israels Krieg gegen Gaza liefern.

Die amerikanischen Juden unterstützen zwar im Allgemeinen Israel, nicht aber Israels religiösen Messianismus. In einer Pew-Umfrage aus dem Jahr 2020 glaubten nur 30 % der amerikanischen Juden, dass „Gott dem jüdischen Volk das Land, das heute Israel ist, gegeben hat“. 63 % glaubten an die Möglichkeit eines Friedens zwischen Israel und Palästina durch eine Zweistaatenlösung. Nur 33 % glaubten 2020, dass die israelische Regierung sich ernsthaft um Frieden mit den Palästinensern bemüht.

Selbst orthodoxe US-Juden sind in der Frage eines Groß-Israel gespalten. Einige orthodoxe jüdische Gemeinschaften wie Chabad glauben an das biblisch motivierte Groß-Israel, während andere wie die Satmar-Gemeinschaft (auch bekannt als Naturei Karta) Anti-Zionisten und ausgesprochene Kritiker von Israels Krieg gegen das palästinensische Volk sind und erklären, das Judentum sei eine Religion und kein Nationalitätenkonzept. Die Satmar-Gemeinschaft ist überzeugt, dass die Wiederbelebung des jüdischen Heimatlandes nach Gottes Zeitplan und nicht nach einem zionistischen Zeitplan erfolgen muss.

Die Unterstützung des israelischen Extremismus liegt nicht in Amerikas Interesse

Die USA haben die Munition für Israels brutalen Krieg geliefert. Diese Komplizenschaft hat zu einer Klage palästinensischer Kläger geführt, die der US-Regierung Verstöße gegen die Völkermordkonvention vorwerfen. Als Teil dieser juristischen Bemühungen hat das in den USA ansässige Center for Constitutional Rights die völkermörderischen Äußerungen der israelischen Führer methodisch dokumentiert.

Die USA sehen sich auch einer schweren und kostspieligen diplomatischen Isolierung gegenüber, da sie Israels unvertretbare Aktionen verteidigen. Bei den jüngsten Abstimmungen im US-Sicherheitsrat und in der UN-Vollversammlung standen die USA fast alleine da und unterstützten Israels hypergewalttätige und ungerechte Aktionen. Dies schadet den USA in zahlreichen anderen Bereichen der Außenpolitik und der Weltwirtschaft.

Der US-Bundeshaushalt wird auch durch die Militärausgaben enorm belastet, die im Jahr 2024 insgesamt rund 1,5 Billionen Dollar erreichen werden. Die amerikanische Bevölkerung hat genug von den ausufernden Militärausgaben, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Staatsverschuldung von rund 35 % des BIP im Jahr 2000 auf heute rund 100 % des BIP angestiegen ist. Angesichts der steigenden Schulden und des Anstiegs der Zinssätze für Hypotheken und Verbraucherkredite wehrt sich die Öffentlichkeit gegen Bidens Forderungen nach weiteren Defizitausgaben zur Finanzierung der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen und wird sich lautstark gegen einen umfassenderen Krieg im Nahen Osten aussprechen, insbesondere gegen einen, der die USA in direkte Kampfhandlungen hineinziehen würde.

Natürlich scheint die offene Unterstützung der USA für Israel in der amerikanischen Politik unaufhaltsam zu sein. Die Israel-Lobby – eine mächtige Konstellation aus israelischen Politikern und wohlhabenden Amerikanern – hat eine große Rolle beim Aufbau dieser starken Unterstützung gespielt. Die Israel-Lobby hat im Wahlzyklus 2022 30 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden gegeben und wird 2024 noch viel mehr geben. Doch die Lobby hat es mit dem wachsenden Widerstand der Öffentlichkeit gegen Israels Brutalität in Gaza zu tun.

Die Zweistaatenlösung bleibt Israels wahre Chance für Frieden und Sicherheit

Die israelische Führung und die Diplomaten müssen aufhören zu schreien, dass alle Kritiker Antisemiten sind, und zuhören, was die Welt tatsächlich sagt: Israel und Palästina müssen auf der Grundlage des Völkerrechts und der gegenseitigen Sicherheit Seite an Seite leben. Die Unterstützung für eine Zweistaatenlösung ist eine Unterstützung für den Frieden und die Sicherheit des jüdischen Volkes im Staat Israel, ebenso wie sie eine Unterstützung für den Frieden und die Sicherheit des palästinensischen Volkes in seinem eigenen Staat ist. Im Gegenteil, die Unterstützung des israelischen Völkermordes in Gaza und das Anheizen einer anti-israelischen (und anti-amerikanischen) Stimmung in der ganzen Welt steht im Widerspruch zu Israels langfristiger Sicherheit und vielleicht sogar zu seinem Überleben. Die arabischen und islamischen Staaten haben wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, die Beziehungen zu Israel im Rahmen der Zweistaatenlösung zu normalisieren. Dies geht zurück auf die arabische Friedensinitiative von 2002 und schließt die wichtige Schlusserklärung des außerordentlichen gemeinsamen arabisch-islamischen Gipfels in Riad am 11. November 2023 ein. Die USA und die arabischen Länder sollten sich rasch auf die Einrichtung einer gemeinsamen Friedenstruppe einigen, die im Rahmen der Umsetzung der Zweistaatenlösung für die Sicherheit beider Seiten sorgt.

Viele eifrige religiöse Siedler werden sich einem palästinensischen Staat heftig widersetzen und ihr Recht auf der Grundlage alter biblischer Texte geltend machen. Doch geht es im Judentum nicht darum, über Millionen von Palästinensern zu herrschen oder sie ethnisch zu säubern. In Wirklichkeit geht es nicht darum, weltweite Empörung hervorzurufen, sondern mit Vernunft und gutem Willen Frieden zu schaffen. Wie Hillel der Ältere erklärte: „Was dir verhasst und widerwärtig ist, das tue deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora; der Rest ist Kommentar. Geh und lerne.“ In Wirklichkeit geht es darum, die ethische Vision des Propheten Jesaja (2,4) zu erfüllen, der prophezeite, dass „die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden werden; die Völker werden nicht mehr das Schwert gegen die Völker erheben, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ So möge es sein.