Jetzt schlägt ein Berater der US-Behörde Alarm: warnt vor der Gefahr schwerer Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen.

Ein hochrangiger Impfstoffberater in der Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden hat sich geweigert, die jüngste Injektion zu verabreichen, und hat Alarm wegen der langfristigen Auswirkungen der mRNA-Injektionen geschlagen.

Dr. Paul Offit ist einer der führenden Berater in den USA. Food and Drug Administration (FDA).

Offit ist ein amerikanischer Kinderarzt, der sich auf Infektionskrankheiten, Impfstoffe, Immunologie und Virologie spezialisiert hat.

Er ist Miterfinder eines Impfstoffs gegen Rotaviren und ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Virologie und Immunologie.

In einem Video, das auf Twitter/X von dem populären Account „Chief Nerd“ gepostet wurde, sagte Offit, dass er „den bivalenten Impfstoff vom letzten Jahr nicht erhalten“ habe und er „den Impfstoff für dieses Jahr nicht verabreichen“ werde.

Dr. Paul Offit on Why He Is Not Getting This Year's COVID Booster, Says Myocarditis Could Last Longer Than Previously Thought



"I think I'm protected. I didn't get last year's bivalent vaccine. I'm not getting this year's vaccine because I think I have high frequencies of… pic.twitter.com/oavTzHGQFq