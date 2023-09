Die britische Regierung gibt zu, dass Chemtrails real sind

Die britische Regierung hat zugegeben, dass von Flugzeugen hinterlassene Chemtrails real und keine „Verschwörungstheorie“ sind. Im Jahr 2014 antwortete das britische Ministerium für Energie und Klimawandel (DECC) auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act:

„2009 veröffentlichte die Royal Society einen Bericht über SRM-Methoden (Solar Radiation Modification). Obwohl der Bericht SRM behandelt, insbesondere potenzielle Methoden wie Sonnenlicht-Reflexionssprühungen oder Wolkenmodifikation, empfiehlt er nicht die Umsetzung eines SRM-Programms. Weder HMG [Her Majesty’s Government] noch jemand anders in Großbritannien führt aktuell solche Methoden durch. Auch wenn das DECC Forschungsprojekte zu SRM-Auswirkungen am Met Office Hadley Center finanziert hat, betreibt die britische Regierung kein Geo-Engineering.“

Das Vereinigte Königreich hat nie bestritten, dass SRM oder Chemtrails nicht existieren, es hat nur bestritten, dass sie „soweit wir wissen“ derzeit nicht am Himmel über Großbritannien erscheinen“, schreibt thepeoplesvoice.tv, das den Bericht präsentiert.

Was sind Chemtrails?

Chemtrails sind ungewöhnliche, anhaltende Emissionen von Flugzeugen, die vermutlich durch chemische oder biologische Substanzen verursacht werden, die von Flugzeugen freigesetzt werden. Sie unterscheiden sich von Kondensstreifen“, bei denen es sich um Spuren von kondensiertem Wasserdampf handelt, die sich relativ schnell auflösen. Im Video unten sehen Sie ein Beispiel für typische Chemtrails:

Auf Expose-news.com heißt es: Im Bericht der Royal Society von 2009 heißt es: „Solar Radiation Management (SRM) [sind] Techniken, die einen kleinen Prozentsatz des Sonnenlichts und der Sonnenwärme zurück in den Weltraum reflektieren“.

Das Carnicom Institute argumentiert, dass es irreführend sei, zu behaupten, die Motive hinter Geoengineering-Praktiken seien wohlwollend und dienten zum Beispiel der „Kontrolle der Sonneneinstrahlung“ und der Reduzierung der „globalen Erwärmung“. Obwohl die durchgeführten Operationen den Nettoerwärmungseffekt erhöhen und damit schädlich sind, handelt es sich nicht um gut gemeinte Experimente. Die Verantwortlichen verständen die zugrunde liegende Physik sehr genau und wüssten, wie sie diese Techniken zu ihren Gunsten einsetzen können. Es sei sicher, dass ihre Anwendungen nicht nur auf das „Solar Radiation Management“ ausgerichtet oder darauf beschränkt sind.

Die Royal Society bekräftigte 2011 ihre Position gegen den Einsatz von Chemtrails:

„Das Interesse an SRM-Technologien hat in den vergangenen Jahren rapide zugenommen, da erkannt wurde, dass sie sowohl nützlich als auch schädlich für den Planeten sein können. Mit SRM-Methoden können Temperaturen schnell und relativ kostengünstig gesenkt werden. Allerdings könnten diese Technologien auch erhebliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben. Außerdem würden sie die Ursachen des Klimawandels nicht beeinflussen“.

Im Mai 2020 veröffentlichte die britische Regierung ein Grundsatzpapier mit dem Titel „The UK Government’s Opinion on Greenhouse Gas Removal Technologies and Solar Radiation Management“. Die britische Regierung erklärte:

„Greenhouse Gas Removal (GHG) und Solar Radiation Management (SRM) sind Begriffe, die eine Reihe von Technologien beschreiben, die darauf abzielen, dem vom Menschen verursachten Klimawandel entgegenzuwirken, indem in großem Maßstab absichtlich in die natürlichen Systeme der Erde eingegriffen wird. Diese werden manchmal als „Geoengineering“ oder „Climate Engineering“ bezeichnet.

„Unsere Priorität ist es, die Ursache des Klimawandels zu bekämpfen, indem wir die durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissionen reduzieren und uns an die unvermeidbaren Auswirkungen anpassen.“

Menschen, Treibhausgase und Kohlendioxid verursachen den Klimawandel nicht.

Das Regierungsdokument erwähnt auch:

„SRM-Technologien reflektieren einen Teil der auf die Erde treffenden Sonnenenergie zurück in den Weltraum. Beispiele [für solche Technologien] sind das Aufhellen von Meereswolken und das Einspritzen von Aerosolen in die Stratosphäre.

Die Regierung wendet die SRM-Methode nicht an und hat dies auch nicht vor. Die britische Regierung hat Studien über die Auswirkungen von SRM auf das Klima in Auftrag gegeben und verfolgt die Forschung auf diesem Gebiet.“

Auch hier wird nicht geleugnet, dass SRM verwendet wird, sondern nur, dass die Regierung es nicht macht – zumindest während sie „die Forschung in diesem Bereich überwacht“.

Anstelle von SRM konzentriert sich die britische Regierung auf die „aktive Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre“ („THGs“). Der unabhängige Berater der Regierung, das Committee on Climate Change („CCC“), hat deutlich gemacht, dass GGR von entscheidender Bedeutung sein werden, um das „Netto-Null-Emissionsziel“ des Pariser Abkommens zu erreichen.

Vorsitzender des CCC ist Lord Deben, der mehrere hochrangige Ministerposten innehatte. Er ist außerdem Gründer und Leiter von Sancroft, einem Beratungsunternehmen für Unternehmensverantwortung, das weltweit mit führenden Unternehmen zusammenarbeitet, um deren ökologische, soziale und ethische Auswirkungen zu verbessern. Im Fall von Lord Deben sollte eine Interessenkonfliktprüfung durchgeführt werden.

Der jüngste CCC-Bericht über Fortschritte bei der Emissionsminderung und Anpassung an den Klimawandel, der im Juni 2021 veröffentlicht wurde, enthält mehr als 200 Politikempfehlungen für alle Regierungsbereiche.

Trotz des „Fokus“ der Regierung auf CCS-Technologien wird „CCS“ im Bericht nur acht Mal erwähnt, alle in einem Abschnitt, der kaum die Hälfte von Seite 13 des 32-seitigen Berichts einnimmt.

Im Bericht werden die Begriffe „Steuern“, „Tarif“, „Finanzierung“ und „Markt“ 20, 8, 16 bzw. 10 Mal genannt. Die Häufigkeit der Erwähnungen solcher Begriffe lässt Rückschlüsse auf die eigentliche Intention des Berichts zu. Der Kern des CCC-Berichts zeigt sich besonders in einer Empfehlung an den Premierminister und das Cabinet Office, die sich ebenso an die COP-Abteilung, das Foreign, Commonwealth and Development Office und das Department for International Trade richtet (siehe Seiten 3 und 4).

„Darauf hinzuwirken, dass die Industrieländer ihre Klimafinanzierungszusagen erhöhen, um so schnell wie möglich 100 Mrd. USD jährlich für die Klimafinanzierung zu mobilisieren.

Beseitigung von Treibhausgasen

Im Juli 2019 hat die britische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das ein ehrgeizigeres Ziel einführt und das Vereinigte Königreich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine neue Infrastruktur benötigt, einschließlich Technologien zur Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre und ihrer dauerhaften Speicherung unter der Erde.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Treibhausgase nicht die Ursache des Klimawandels sind, auch wenn eine ganze Industrie auf der Grundlage der Ideologie der „Bekämpfung“ von Treibhausgasen und des Verweises auf „Netto-Null“ entstanden ist.

Die Regierung hat die Nationale Infrastrukturkommission beauftragt, Technologien zur Eliminierung von Treibhausgasen zu untersuchen. Der Abschlussbericht der Studie – „Engineering Greenhouse Gas Removal“ – wurde am 29. Juli 2021 veröffentlicht. Der Bericht empfahl der Regierung, sich bis 2030 für den großmaßstäblichen Einsatz neuer GGR-Technologien einzusetzen – 20 Jahre vor der gesetzlichen Frist 2019.

„Kohlendioxid aus der Luft zu entfernen ist teuer. „Dieser neue Sektor könnte bis 2030 einen Umsatz von 2 Milliarden Pfund und bis 2050 einen zweistelligen Milliardenbetrag erwirtschaften. Langfristig sollten die umweltverschmutzenden Industrien diese Kosten tragen und nicht die Steuerzahler, indem sie für die Entsorgungstechnologie aufkommen“, sagte er. Von der Nationalen Infrastrukturkommission empfohlen.

Die Maßnahmen zur „Bekämpfung des Klimawandels“ sind nicht gut für das Klima, sondern für die Großkonzerne.