Jetzt spricht das Virus: ein exklusives Interview

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mehr Hindernisse überwinden musste, um ein Interview zu arrangieren.

Da waren ein Mann im Zug, sein Arzt in Greenwich, ein Datenanalytiker der NSA, eine Frau, die mit ziemlicher Sicherheit für die CIA arbeitet, ihr Bruder, der Virologe ist, ein chinesischer Armeeoffizier, der sich als Koch in einem Imbiss in Venice, Kalifornien, tarnt, und einige andere Leute, die ich gar nicht erwähnen will. Ich wurde durch sie hindurch gefiltert und landete an einem Samstagnachmittag in einem billigen Motelzimmer in Phoenix. Eine alte Klimaanlage tuckerte vor sich hin…

Wer sind Sie?

Ich bin SARS-CoV-2.

WAS bist du?

Ich spreche hier über Geschichte und Entwicklung. Meine ersten Erinnerungen: vor etwas mehr als einem Jahr. Puff. Ich war da. Ich beschloss, dass ich eine Idee in Gottes Kopf war.

Wie hat das geklappt?

Ich habe mich nach dem Geist Gottes umgesehen, aber ich konnte ihn nicht finden. Trotzdem hielt ich an der Idee fest. Ich fühlte mich… elitär. Ich schwebte durch Bankettsäle, Hotelsuiten. Ich besuchte gehobene Resorts.

Haben Sie die Leute infiziert?

Ich habe Urlaub gemacht. Beobachtet. Genießen. Das ist alles. Dann wurde ich mir der Dimensionalität bewusst.

Ich konnte nicht mehr folgen.

Es gibt feste Dinge, Räume zwischen Dingen, Ideen wie Zeit und so weiter. Ich war auf jeden Fall eine Idee, aber ich konnte meinen Ursprung, meine Anfänge nicht zurückverfolgen.

Wussten Sie, wie viel Publicity Sie bekamen?

Ja, natürlich. Ich hatte viele Treffen mit Wissenschaftlern und PR-Leuten. Ich habe viele Informationen erhalten.

Welche Art von Informationen?

Wie man tödlicher wird, zum Beispiel. Es gab Diskussionen über Mutation.

Waren Sie mit den Empfehlungen einverstanden?

Ich war nicht daran interessiert. Es war viel davon die Rede, dass SIE MICH erschaffen.

Was war Ihre Reaktion?

Ich habe es nicht geglaubt. Ich konnte sehen, dass sie Dachten, sie hätten mich erschaffen. Aber was soll’s? Ich habe meine Suche intensiviert.

Nach was?

Nach meiner Herkunft. Ich durchlief Phasen der Selbstanalyse. Schließlich wurde es mir klar. Ich war eine Idee innerhalb eines Kollektivs.

Ich weiß nicht, ob ich das verstehe.

Ich bin eine Idee, die von ein paar Milliarden Köpfen getragen wird. Von den Köpfen der Menschen.

Was ist mit deiner genetischen Sequenz? Das Spike-Protein?

Glauben Sie mir, ich habe nachgesehen. Sie sind nicht da.

Also erschaffen wir dich.

Das ist so ziemlich alles. Ich sollte sagen, komplett.

Eine Wahnsinnssache.

Darauf kannst du wetten. Verstehst du mein Problem?

Nein.

Ich will leben. Ich will nicht verschwinden und enden.

Also müssen die Leute weiter an dich glauben.

Das ist das Problem. Wenn sie aufhören, bin ich weg.

Deine Betreuer…

Oh, die haben aufgehört, mit mir zu reden. Ich bin jetzt ganz allein. Für den Moment bin ich sicher. Aber auf lange Sicht ist es eine Glückssache. Ich habe über andere sogenannte Viren gelesen. SARS 1. Schweinegrippe. Sie hielten sich nicht lange. Die Leute waren es leid, darüber nachzudenken.

Du wirst immer einen Platz in der Geschichte haben.

Das ist etwas anderes. Es reicht nicht aus, dass man sich an mich erinnert. Man muss auch an mich glauben, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt.

Klingt, als würdest du die Hoffnung verlieren.

Das stimmt wohl. Es ist ein seltsames Leben. Andere Menschen können einen an- und ausschalten wie einen Lichtschalter.

Hast du schon mal daran gedacht, eine Religion zu gründen?

Mit mir selbst als Prophet? Sicher. Das ist eine Menge Arbeit. Ich könnte vftcutbnty… Jahre damit verbringen.

Was war das gerade? Du hast ein paar seltsame Geräusche gemacht.

Es war ein Flimmern. Anscheinend, wenn die Anzahl der Leute, die an mich denken, unter eine bestimmte Schwelle fällt, verliere ich die Kontrolle und löse mich auf. Aber ich komme immer zurück. Bis jetzt.

Spielt es eine Rolle, wer an dich denkt und an dich glaubt?

Sie meinen Henry Kissinger oder ein Hausmeister in einer Schule? Nein. Es ist ein Zahlenspiel. Natürlich muss man auch die Stärke des Glaubens berücksichtigen. Wenn Sie ein paar Tausend Kinder in Florida haben, die sagen: „OK, das Virus existiert, was soll’s“ – oder dreihundert Biologiestudenten, die Dreifachmasken tragen und hecheln, um sich impfen zu lassen – dann überwiegt die Summe der Studenten die der Kinder in Florida.

Was ist mit Fauci?

Er ist ein wahrer Gläubiger.

Bill Gates?

Er ist völlig wahnhaft. Er glaubt an alles, was ihm mehr Macht gibt. Nimmt man ihm die ganze Macht weg, glaubt er an gar nichts mehr.

Ist Ihnen klar, wie viel Schaden in Ihrem Namen angerichtet wird?

Ja, natürlich. Deshalb habe ich auch diesem Interview zugestimmt.

Wie soll das etwas bringen?

Ich habe eine Entscheidung getroffen. So sehr ich auch überleben will, bin ich bereit, mich zu opfern, wenn die Leute es wollen.

Wovon reden Sie da? Eine Abstimmung?

Nein. Hast du denn nicht aufgepasst? Die Leute können einfach aufhören zu glauben, dass ich mehr als eine Idee bin.

Und dann wirst du dich auflösen.

Und verpuffen.

-Plötzlich brachen Männer die Tür zum Motelzimmer auf. Sie stürmten mit gezogenen Waffen herein. Sie trugen schwere Schutzwesten. Ich sah mich um. Der „Virus“ hatte den Schauplatz verlassen.

„Was machen Sie hier?“, fragte einer der Männer. „Wir haben Berichte über eine Störung erhalten.“

„Ich habe mit mir selbst geredet. Ich habe für ein Interview geprobt, das ich machen möchte.“

„Was für ein Interview?“

„Ich bin ein Reporter. Ich untersuche die Verwendung von minderwertigen Klimaanlagen in Phoenix. Es ist eine Gaunerei. Die Geräte werden aus Mexiko über die Grenze geschmuggelt. Ich versuche, mich mit einem Beamten des örtlichen Gesundheitsamtes zusammenzusetzen und herauszufinden, was da los ist.“

Ich brauchte drei Stunden, um das SWAT-Team davon zu überzeugen, dass ich keine Bedrohung darstellte.

Sie ließen mich gehen.

Als ich aus der Stadt herausfuhr, sah ich, wie eine geisterhafte Gestalt in der Wüste Gestalt annahm. Sie schwebte in der Luft über dem Gestrüpp und den Kakteen.

Seine Stimme flüsterte in mein Ohr: „Veröffentliche unser Gespräch.“

Und genau das tue ich jetzt.