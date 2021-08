Nach der Veröffentlichung von neuen Nebenwirkungen die Covid-Impfstoffe verursachen fallen die Börsenkurse drastisch

Erforschung von 3 möglichen neuen Nebenwirkungen von mRNA-Injektionen, Pfizer und Moderna an der Börse gefallen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) untersucht drei neue Beschwerden, die nach der Verabreichung von Impfstoffen von Pfizer und Moderna gemeldet wurden, um festzustellen, ob es sich um neue Nebenwirkungen handelt die bis jetzt nicht berücksichtigt wurden.

Die Erkrankungen – Erythema multiforme, eine Form von Hautausschlag, Glomerulonephritis, eine Entzündung der Nieren, und nephrotisches Syndrom, ein Zustand, der mit einem großen Eiweißverlust mit dem Urin einhergeht – werden vom Sicherheitsausschuss der EMA untersucht.

Keine Informationen über die Anzahl der Fälle

Bis zum 29. Juli wurden in Europa mehr als 43,5 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs verabreicht. Mehr als 330 Millionen Pfizer-Impfungen wurden bereits verabreicht.

Im vergangenen Monat sah die EMA einen möglichen Zusammenhang zwischen Herzentzündungen und den mRNA-Impfstoffen. Die Aufsichtsbehörde machte keine Angaben zur Anzahl der Fälle, in denen die neuen Bedingungen registriert wurden.

Moderna und Pfizer fallen an der Börse

Die EMA untersuchte bereits Menstruationsstörungen, die nach einer Impfung auftreten. Währenddessen Europaweit 1000 Beschwerden wie das Ausbleiben der Menstruation, stärkere Regelblutungen, Durchbruchblutungen und postmenopausale Blutungen gemldet.

Nach dieser Nachricht fielen Moderna, BioNTech und Pfizer an der Börse. Die Moderna-Aktien fielen um 16 Prozent. BioNTech verloren 14,4 Prozent und Pfizer fast vier Prozent.

