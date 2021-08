„Sieht schrecklich und krank aus“: Journalist erzählt RT, dass er Assange während der Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zu seiner Auslieferung an die USA „nicht erkennen“ konnte

Der Journalist Richard Medhurst behauptet, er habe Julian Assange, der „schrecklich und krank“ aussah, zunächst nicht erkannt, als der WikiLeaks-Gründer vor dem Londoner High Court erschien, während die Vereinigten Staaten darauf drängen, ihn auszuliefern.

Medhurst sagte gegenüber RT, dass er „buchstäblich zweimal hinschaute“, als er Assange während der vorläufigen Anhörung vor dem High Court am Mittwoch sah, zu der er aus der Ferne zugeschaltet war.

„Ich konnte nicht erkennen, dass es sich um Assange handelte, er sah extrem alt aus“, erklärte Medhurst und fügte hinzu, dass der WikiLeaks-Gründer so schrecklich und krank“ aussah, dass er eine Minute“ brauchte, um zu erkennen, dass es sich um Assange handelte, da medizinische Zeugen aussagten, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hat und er gefoltert wurde“, während er in Haft war.

Assanges Stimme klang auch „nicht sehr gut“, so Medhurst, der anmerkte, dass „dies absolut normal ist, wenn man bedenkt, dass er in Einzelhaft eingesperrt ist“ und sich „seit sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft und seit zwei Jahren im Belmarsh-Gefängnis in willkürlicher Haft befindet.“

„Dies ist ein Journalist, der keine Strafe verbüßt, er ist kein Krimineller, und er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritanniens Guantanamo Bay“, protestierte Medhurst und nannte Assanges Inhaftierung „völlig ungerecht“, „ein Verbrechen gegen die Pressefreiheit“ und „einen Affront gegen seine persönliche Gesundheit.“

Zum Ablauf der vorläufigen Anhörung erklärte Medhurst, dass die Vereinigten Staaten „bereits im Januar gewonnen haben, als Richterin Baraitser zu ihren Gunsten entschied“ und sagte, sie stimme allen „politischen Anschuldigungen“ der US-Regierung gegen Assange zu, einschließlich der Anschuldigungen nach dem Spionagegesetz und der Verschwörung zum Eindringen in Computer.

Aus diesem Grund werden diese Anklagen nicht mehr vor Gericht erörtert und die Diskussion dreht sich nur noch um Assanges Gesundheit und darum, ob es sicher genug ist, ihn an die USA auszuliefern.

„Es geht hier nicht um die Pressefreiheit, obwohl Dutzende von Anwälten, Historikern und Journalisten bei der Auslieferungsanhörung ausgesagt haben“, sagte Medhurst und wies darauf hin, dass „einige der größten Intellektuellen und Experten auf ihren jeweiligen Gebieten“ vor Gericht gesagt hätten, „dass dies ein Angriff auf die Pressefreiheit ist.“

Assanges Aussichten sehen „jetzt noch schlechter aus, weil den Vereinigten Staaten drei von fünf Berufungsgründen in Bezug auf Julian Assange vor dem Obersten Gerichtshof zugestanden wurden, und heute wurde diese Entscheidung aufgehoben, es sind also nicht drei von fünf, sondern alle fünf“, erklärte Medhurst. „Jetzt können sie im Oktober vor den Obersten Gerichtshof ziehen und die Gültigkeit dieser psychiatrischen Gutachten infrage stellen.“

Sie können sagen: ‚Nun, wir glauben nicht, dass er depressiv ist, wir glauben nicht, dass ein erhöhtes Selbstmordrisiko besteht‘, obwohl der Richter … seine Auslieferung im Januar genau deshalb blockiert hat, weil ein hohes Selbstmordrisiko besteht, wenn er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, angesichts der horrenden Haftbedingungen, angesichts der unerschütterlichen Garantie, dass er verurteilt und zu Unrecht für schuldig befunden wird.

Abschließend betonte Medhurst, dass es in diesem Fall letztlich „um die Pressefreiheit“ gehe und darum, „dass man seine Arbeit als Journalist machen und Beweise“ für Verbrechen der Regierung und Menschenrechtsverletzungen veröffentlichen könne.

„Es ist ihm nicht erlaubt, diese Arbeit zu machen. Sie versuchen, ein Exempel an ihm zu statuieren“, warnte der Journalist. „Und das muss am Ende nicht unbedingt zu einer Verurteilung führen. Der ganze Prozess ist die Strafe.“

„Die Tatsache, dass er seit sieben Jahren willkürlich inhaftiert ist und zwei Jahre in Belmarsh verbracht hat, könnte sich über Jahrzehnte hinziehen, und das ist es, was sie wollen. Sie wollen Assange foltern und ein Exempel an ihm statuieren.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.