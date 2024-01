Joe Biden’s Mahnung von 2007 im Vergleich zu 2024

Im Jahr 2007 erklärte Senator Joe Biden, dass keine große Nation unkontrollierte Grenzen habe, und warnte, dass Amerika einen Grenzzaun bauen und mehr Grenzschutzbeamte einstellen müsse, um die Nation vor Drogen, Terror und illegaler Einwanderung zu schützen.

Biden beschuldigte wohlhabende Republikaner, die illegale Einwanderung zu erhöhen, um amerikanische Arbeiter durch billigere Arbeitskräfte zu ersetzen.

„Der Grund, warum die Arbeitgeber diesen zusätzlichen Zustrom wollen, ist, dass er die Kosten senkt…. Die Arbeitgeber müssen für die skrupellose Praxis verantwortlich gemacht werden, Menschen hierher zu bringen, um die Löhne niedrig zu halten.

„Das ist den Amerikanern gegenüber nicht fair. Man muss die Arbeitgeber dafür verantwortlich machen, dass sie zuerst Amerikaner einstellen“.

Biden kritisierte Präsident Bush und beklagte den Mangel an Grenzbeamten, das Fehlen eines Grenzzauns und den freien Fluss von Drogen ins Land.

„Ich habe dafür plädiert, unsere Grenzen besser zu schützen, d.h. mehr Grenzschutzbeamte zu haben“.

„Wir müssen die Sicherheit an der Grenze deutlich erhöhen, auch dort, wo es tatsächlich einen Zaun gibt“.

„Man kann über und unter einen Zaun durchgehen, aber man kann nicht 100 Kilo Kokain über und unter einen Zaun schmuggeln“.

