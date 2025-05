Joe Rogan-Gast enthüllt Facebooks geheimes Experiment, bei dem 700.000 Nutzer ohne Vorwarnung manipuliert wurden

Von The Vigilant Fox und Overton

Ein Facebook-Nutzer landete in der Notaufnahme und fragte sich, ob das Experiment von Facebook ihn an den Rand des Abgrunds getrieben hatte.

Joe Rogan traf sich mit der Harvard-Professorin und Expertin für Bewusstseinskontrolle Rebecca Lemov, und es dauerte nicht lange, bis das Gespräch auf eines seiner Lieblingsthemen kam: die Einmischung der Regierung in unser digitales Leben.

Rogan eröffnete das Gespräch mit den Worten: „Es gibt so viele verschiedene Arten der Gedankenkontrolle.“

„Eines der Themen, über die wir in diesem Podcast schon oft gesprochen haben, ist, dass ein enormer Prozentsatz dessen, was man in den sozialen Medien an Interaktionen und Debatten sieht, nicht real ist. Es ist nicht organisch“, erklärte er.

„Es wird vom Staat gesteuert und finanziert, und egal, ob es sich um ausländische Regierungen, unsere Regierung oder sogar Unternehmen handelt, man bekommt einen unnatürlichen Diskurs präsentiert, der darauf abzielt, eine bestimmte Erzählung zu schaffen, und der eine Form der Gedankenkontrolle ist“, fügte er hinzu.

Lemov griff diesen Punkt auf und führte ihn weiter aus. Selbst wenn Menschen wissen, dass etwas gefälscht ist, erklärte sie, reagiert unser Gehirn dennoch so, als wäre es echt.

„Ja. Ich meine, ich denke, selbst auf einer grundlegenden Ebene ist es bekannt und Studien haben gezeigt, dass wir so reagieren, als wäre es organisch und real“, sagte sie.

„Selbst wenn jemand einen Beitrag von Ihnen mag, ist die Reaktion dieselbe wie bei einer persönlichen Interaktion“, fügte sie hinzu.

Es seien nicht nur Regierungen, die die Fäden ziehen, warnte sie. Die Plattformen selbst seien darauf ausgelegt, unsere Gefühle zu beeinflussen.

„Ich glaube, im Grunde genommen handelt es sich auf emotionaler Ebene nicht nur um Manipulation von Ideen“, sagte sie, „sondern um eine Art emotionale Manipulation, die in die Plattformen eingebaut ist und zunächst nicht einmal die Beteiligung der Regierung erfordert.“

Lemov lüftete den Schleier über DARPA, der umstrittenen Verteidigungsforschungsbehörde der US-Regierung, und deren versteckte Rolle bei der Gestaltung der digitalen Welt, in der wir heute leben.

Sie enthüllte, dass DARPA nicht nur am Aufbau des Internets beteiligt war, sondern möglicherweise auch dazu beigetragen hat, die Grundlage für emotionale Manipulation im globalen Maßstab zu schaffen.

„DARPA war an der Entwicklung des Internets und von Dingen wie der Mustererkennung beteiligt“, sagte sie. „Die Regierung hat viele, viele Studien finanziert.“

Was sie jedoch am meisten beunruhigte, war nicht nur die Technologie selbst, sondern auch die Art und Weise, wie diese Technologie eingesetzt wird.

„Was mich an sozialen Medien interessiert hat und wie ich sie mit den Episoden der Gehirnwäsche in Verbindung bringe, ist, dass sie einen Zustand emotionaler Ansteckung erzeugen, bei dem es nicht wirklich darum geht, Menschen von einer anderen Denkweise zu überzeugen“, erklärte sie.

Sie fuhr fort: „Es geht vielmehr darum, wie man über das denkt, was man denkt.“

Diese emotionale Veränderung, so sagte sie, spiegele genau die Taktiken wider, die in Sekten angewendet werden.

„Es ist nicht so, dass sich meine Gedanken geändert haben“, sagte sie. „Es geht darum, wie ich über diese Gedanken gedacht habe.“

Da ließ Lemov eine der dunkelsten Enthüllungen in der Geschichte der Big Tech fallen – ein geheimes Facebook-Experiment, bei dem die Emotionen von fast 700.000 Nutzern heimlich manipuliert wurden.

Und die Nutzer hatten keine Ahnung, dass dies geschah.

„Ich habe von einem berühmten Facebook-Experiment gelesen, das 2012 stattfand und 2014 veröffentlicht wurde, in dem sie verkündeten, dass sie eine massive emotionale Ansteckung in großem Maßstab erreicht hätten“, erzählte Lemov Rogan.

Sie erklärte, wie Facebook die Newsfeeds der Nutzer ohne deren Wissen oder Zustimmung veränderte.

„Jedes Mal, wenn man sich auf der Plattform anmeldet, stimmt man zu, getestet oder einem AB-Test unterzogen zu werden. Bei diesem Experiment wurde also eine Gruppe einem stärkeren Einfluss ausgesetzt – ihr Newsfeed wurde emotional in eine negative Richtung verändert, was mit einer Wortzählsoftware gemessen wurde“, sagte sie.

Die Ergebnisse seien zutiefst beunruhigend gewesen, fügte sie hinzu.

„Und sie stellten fest, dass die Gruppe, die einem negativen Einfluss ausgesetzt war, auch negativer reagierte, was anhand ihrer Beiträge, Likes und Antworten beurteilt wurde.“

„Die Gruppe, die durch die Änderung des Algorithmus einem positiveren Newsfeed ausgesetzt war, zeigte auch eine messbar statistisch signifikante Wirkung in Form einer positiveren emotionalen Reaktion – während die Kontrollgruppe davon unberührt blieb.“

Mit anderen Worten: Facebook hat nicht nur Emotionen untersucht, sondern sie aktiv beeinflusst.

Und niemand wurde jemals darüber informiert.

Der volle Umfang des Experiments kam erst zwei Jahre später ans Licht, als die Forscher endlich zugaben, was sie getan hatten.

Die Datenwissenschaftler von Facebook hatten heimlich die Feeds von 689.003 Nutzern manipuliert – indem sie entweder alle positiven oder alle negativen Beiträge entfernten, um die emotionalen Auswirkungen zu beobachten.

Wenn Ihnen Ihr Newsfeed im Januar 2012 ungewöhnlich düster oder verdächtig optimistisch vorkam, besteht die Möglichkeit, dass Sie Teil dieses Experiments waren – ohne es zu wissen.

Das Team hinter der Studie unter der Leitung des Datenwissenschaftlers Adam Kramer veröffentlichte schließlich seine Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift und beschrieb sie in nüchternen, klinischen Details:

„Wenn positive Äußerungen reduziert wurden, produzierten die Menschen weniger positive und mehr negative Beiträge; wenn negative Äußerungen reduziert wurden, trat das gegenteilige Muster auf“, heißt es in der Studie.

Es war ein unbestreitbarer Beweis: Emotionen sind ansteckend – und soziale Medien könnten als Waffe eingesetzt werden, um die Stimmung in großem Maßstab zu manipulieren.

Das Experiment dauerte nur eine Woche, aber für diejenigen, die in das Netz des Algorithmus geraten waren, könnten die emotionalen Auswirkungen weitaus länger angehalten haben.

Die Lage nahm eine beunruhigende Wendung, nachdem Lemov erklärte, dass es nach der Veröffentlichung des Experiments sofort zu heftigen Reaktionen gekommen sei – in einigen Fällen sogar zu herzzerreißenden.

Sie erinnerte sich an eine besonders erschreckende Reaktion eines Nutzers, der sich direkt an das Forschungsteam gewandt hatte.

„Auf der Facebook-Seite der Forschungsgruppe, die das Experiment durchgeführt hatte, schrieb mindestens ein Nutzer: ‚Kann ich jemals herausfinden, ob ich an diesem Experiment teilgenommen habe? Denn ich war zu dieser Zeit in der Notaufnahme, weil ich mit Selbstmord gedroht hatte, und ich möchte wissen, ob mein Feed manipuliert wurde und mich das vielleicht in diesen Zustand getrieben hat.‘“

Es gab jedoch keine Möglichkeit, dies nachzuverfolgen.

„Natürlich konnten sie das nie wissen, und es lässt sich nicht zurückverfolgen. Andere Nutzer hatten ähnliche Reaktionen“, sagte Lemov.

Die Enthüllungen waren so gravierend, dass die britische Regierung eine Untersuchung einleitete und aufgrund der internationalen Reichweite des Experiments Sanktionen in Betracht zog.

„Es gab sogar eine Untersuchung der britischen Regierung, ob dies sanktioniert werden sollte, da es Nutzer weltweit betraf“, fügte sie hinzu.

Letztendlich wurde jedoch niemand zur Verantwortung gezogen.

„Letztendlich scheint es keine Sanktionen gegen Personen gegeben zu haben, die damit in Verbindung standen“, sagte sie.

Keine Strafen. Keine Verwarnungen. Keine Transparenz.

Und die Frage bleibt offen: Wie viele weitere Experimente finden derzeit statt, versteckt in aller Öffentlichkeit?

