Journalist fragt Hillary Clinton, warum Bill Epstein die „Pädophilen-Insel“ besucht hat

Der unabhängige Journalist Alex Rosen wurde am Freitag während einer Kundgebung von Hillary Clinton in Houston von Sicherheitskräften abgeführt.

Während der Kundgebung rief Rosen: „Hey Hillary, warum hat Ihr Mann 26 Mal Epstein Island besucht?“ Die Insel des verstorbenen Jeffrey Epstein war lokal als „Pädophilen-Insel“ oder „Pädo-Insel“ bekannt.

I was DRAGGED OUT of a Hillary Clinton rally for asking about Bill’s trips to Epstein island! pic.twitter.com/ygqBJAdDR9