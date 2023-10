Neue Augenzeugenberichte: Israelische Geiseln am 7. Oktober von eigener Armee getötet

Am frühen Morgen des 7. Oktober starteten Hamas-Terroristen einen Großangriff auf Israel. Der Autor und Blogger Max Blumenthal hat zahlreiche Zeugenaussagen gesammelt, die belegen, dass Israel an diesem Tag mit Panzern und Raketen viele seiner eigenen Bürger getötet hat.

Tuval Escapa, ein Mitglied des Sicherheitsteams des Kibbutz Be’eri, sagte israelischen Medien, dass Armeekommandeure schwierige Entscheidungen treffen mussten und in einigen Fällen entschieden, Häuser zu bombardieren, um die Terroristen zu eliminieren. In diesen Häusern hätten sich auch Geiseln befunden.

Panzer der israelischen Armee hätten mindestens 112 Israelis getötet. Ein Reporter des israelischen Fernsehsenders i24 sah bei einem Besuch in Be’eri zerbombte Häuser und Spuren eines gepanzerten Fahrzeugs, „wahrscheinlich eines Panzers“.

