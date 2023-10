Wie Pfizer fast 80 % der Todesfälle in der COVID-Impfstoffstudie vor den Aufsichtsbehörden verbarg

Von Angelo DePalma, Ph.D.

Laut einer in diesem Monat im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlichten Analyse der klinischen Versuchsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech hat der Impfstoffhersteller den Behörden Daten über Todesfälle verschwiegen, um eine Notfallzulassung zu erhalten.

Pfizer-BioNTech verzögerte die Meldung von impfstoffbedingten Todesfällen unter den Teilnehmern an der klinischen Studie BNT162b2, bis die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Notfallzulassung (EUA) für das Produkt erteilte.

Die Hersteller des Impfstoffs versäumten es auch, eine große Zahl von Probanden zu berücksichtigen, die die Studie abbrachen.

Laut einer im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlichten Analyse haben diese Strategien dazu geführt, dass die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit nichts von der 3,7-fachen Zunahme der Herztodesfälle unter den Probanden wussten, die den Impfstoff erhielten.

Die Autoren der Studie bezeichneten die Untersuchung als „forensische Analyse“, die vom U.S. National Institute for Standards and Technology als „die Anwendung wissenschaftlicher Methoden oder Fachkenntnisse zur Untersuchung von Verbrechen oder zur Prüfung von Beweisen, die vor Gericht vorgelegt werden könnten“ definiert wird.

Was die Analyse zeigt

Corinne Michels, Ph.D., pensionierte Professorin für Biologie am Queens College in New York, leitete das DailyClout Pfizer/BioNTech Documents Investigations Team bei der, wie die Autoren behaupten, ersten unabhängigen Untersuchung von Originaldaten aus der klinischen Studie Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA-Impfstoff (BNT162b2).

Die Forscher untersuchten jeden der 38 Todesfälle, die zwischen dem 27. Juli 2020, dem Beginn der Phase 2/3 der Impfstoffstudie von Pfizer-BioNTech, und dem 13. März 2020, dem Enddatum, das in den 6-monatigen Zwischenbericht von Pfizer-BioNTech mündete, auftraten.

An dieser Studienphase nahmen 44.060 Personen teil. Die Hälfte erhielt eine Dosis von BNT162b2, die andere Hälfte ein Placebo, das aus einer inaktiven sterilen Salzlösung bestand.

Die Studie war insofern ungewöhnlich, als die Probanden der Placebogruppe in Woche 20, nachdem die FDA die EUA für den Impfstoff erteilt hatte, in die geimpfte Gruppe wechseln durften und ihre erste BNT162b2-Impfung erhielten.

Der Wechsel von der Placebo- zur geimpften Gruppe – oder die „Entblindung“ – erfolgt normalerweise, wenn der Nutzen des Medikaments so groß ist, dass es unethisch wäre, die Probanden nicht zu behandeln. Beispielsweise könnten die Prüfer eine Entblindung bei einer Krebsstudie in Erwägung ziehen, wenn sich zu einem bestimmten Zeitpunkt alle unbehandelten Patienten verschlechtern oder sterben, sich aber alle behandelten Patienten verbessern.

Die Bedingungen für eine Entblindung können im Studiendesign festgelegt werden, erfordern aber in der Regel die Mitwirkung oder Überprüfung durch Medizinethiker.

Von den 20 794 unverblindeten Placebo-Patienten in der Pfizer-Studie erhielten 19 685 mindestens eine Dosis von BNT162b2.

Normalerweise basiert die Entscheidung über die Entblindung einer Impfstoffstudie auf der Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts im Hinblick auf das Erreichen bestimmter Endpunkte oder Ziele. Endpunkte für ein Medikament zur Vorbeugung von Virusinfektionen könnten ein positiver Test oder eine selbst gemeldete COVID-19-Erkrankung (die „Fallzahlen“, die einen Großteil der COVID-19-Politik bestimmt haben), eine Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert, oder der Tod sein.

Aber, vielleicht unerwartet, zeigten die Daten nach 33 Wochen keinen signifikanten Unterschied zwischen den Todesfällen in der geimpften und der Placebogruppe für den anfänglichen 20-wöchigen placebokontrollierten Teil der Studie.

Nach Woche 20, nachdem die meisten ehemaligen Placebo-Patienten den Impfstoff erhalten hatten, setzten sich die Todesfälle in der Impfstoffgruppe unvermindert fort.

Die Autoren deckten „Unstimmigkeiten“ zwischen den im 6-Monats-Zwischenbericht von Pfizer-BioNTech vorgelegten Daten und den nachfolgenden Veröffentlichungen der Studienleiter von Pfizer-BioNTech auf:

„Vor allem aber fanden wir Hinweise auf einen mehr als 3,7-fachen Anstieg der Zahl der Todesfälle aufgrund von kardialen Ereignissen bei den mit BNT162b2 geimpften Personen im Vergleich zu denjenigen, die nur das Placebo erhielten.“

Dies bedeutet, dass 79 % der relevanten Todesfälle nicht rechtzeitig erfasst wurden, um in die Zulassungsunterlagen von Pfizer aufgenommen zu werden.

Indem Pfizer relevante Todesfälle nicht in den Fallbericht aufnahm, verschleierte das Unternehmen Signale für kardiale unerwünschte Ereignisse, wodurch die EUA unangefochten fortgesetzt werden konnte.

Wie hat Pfizer die rechtlichen und ethischen Verpflichtungen umgangen?

Die Daten von Pfizer-BioNTech, die durch eine Klage im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (Freedom of Information Act) erlangt wurden, deckten vier zusätzliche Todesfälle in der Impfstoffgruppe und einen weiteren in der Placebogruppe auf – aber Pfizer versäumte es, diese Daten in ihren FDA-Antrag aufzunehmen, obwohl dies im Studiendesign ausdrücklich vorgeschrieben war.

Diese Daten und wie sie sich von den Angaben in den Anträgen von Pfizer-BioNTech unterscheiden, sind in Tabelle 3 der Studie von Michels zusammengefasst.

In einem Fall handelte es sich um eine 63-jährige Frau, die 41 Tage nach der Verabreichung der Spritze starb, deren Tod aber erst 37 Tage später in den Datenpool aufgenommen wurde. Ein anderer Fall war eine 58-jährige Frau, deren Tod 72 Tage nach der Impfung 26 Tage lang nicht gemeldet wurde.

Wäre Pfizer-BioNTech seiner rechtlichen und ethischen Verpflichtung nachgekommen, alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse zu melden, hätten die Daten gezeigt, dass die Todesfälle in der Placebo- und in der Impfstoffgruppe gleich hoch waren – was keinen eindeutigen Nutzen für den Impfstoff gezeigt hätte.

Wie gelang es ihnen, diese Verpflichtungen zu umgehen?

Zum einen konnten sie sich hinter dem PREP-Gesetz (Public Readiness and Emergency Preparedness) aus dem Jahr 2005 verstecken, das Impfstoffherstellern einen nahezu undurchdringlichen Haftungsschutz für „medizinische Gegenmaßnahmen“ als Reaktion auf einen „öffentlichen Gesundheitsnotfall“ bietet.

Zweitens: Da COVID-19 als nationaler Gesundheitsnotfall angesehen wurde, verzichteten die Regulierungsbehörden auf das etablierte, patientenorientierte, sicherheitsorientierte Zulassungsverfahren, das jahrelange präklinische Tierversuche erfordert – und Pfizer-BioNTech machte überraschenderweise mit.

Zeitlicher Ablauf der Todesmeldungen wirft Fragen auf

Michels warf auch Fragen bezüglich der Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle und deren Zeitpunkt auf.

Da die Gesamtzahl der Todesfälle in beiden Studiengruppen, nämlich 38, den Studienautoren – insbesondere während einer Pandemie – „überraschend niedrig“ erschien, führten sie eine eigene Analyse durch, die auf den damaligen Erwartungen an die Sterblichkeit der Bevölkerung beruhte.

Unter der Annahme, dass die altersbereinigten Sterberaten für die Studienteilnehmer denen der Allgemeinbevölkerung entsprechen, schätzten sie, dass zwischen dem 27. Juli 2020 und dem 13. März 2021 222 Teilnehmer hätten sterben müssen. Die gemeldete Zahl, 38, entspricht nur 18 % der erwarteten Zahl.

Michels erklärte dies mit der hohen Zahl von 4,2 % der „abgebrochenen Probanden“. Am besorgniserregendsten war die Zahl der Probanden, die nicht zur Nachbeobachtung erschienen, d. h., die geplanten Besuche oder andere erforderliche Aktivitäten versäumten.

Pfizer-BioNTech versuchte, diese Probanden per Telefon, per Einschreiben oder über ihren Notfallkontakt zu erreichen, konnte aber trotz aller Bemühungen 395 Probanden, die die Studie abgebrochen hatten, nicht erfassen.

Die Autoren schreiben:

„Dies sind keine unbedeutenden Zahlen und könnten leicht die niedrige Zahl der gemeldeten Todesfälle in diesem Sicherheitszeitraum der Studie erklären. Da es wichtig ist, den Status jedes Studienteilnehmers zu kennen, hätten größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um diese Personen ausfindig zu machen. „Darüber hinaus war Pfizer/BioNTech für die Aufsicht über die Prüfzentren verantwortlich. Prüfzentren mit einer übermäßigen Anzahl von „Lost to Follow-up“-Patienten hätten auf ihre Leistung hin überprüft werden müssen.“

Michels war auch darüber besorgt, dass einige Prüfzentren viele Probanden verloren hatten, während andere keine oder nur wenige hatten.

Sechsundneunzig von 153 Prüfzentren (63 %) meldeten 0 oder 1 Probanden, die für die Nachbeobachtung verloren gingen, und 34 (22 %) meldeten 2-5 Ausfälle. Vier Zentren meldeten jedoch mehr als 20 Probanden, was etwa 5 % aller Versuchspersonen entsprach.

Da die Impfstoffhersteller für die Beaufsichtigung der Prüfzentren verantwortlich waren, schrieben die Autoren: „Zentren mit einer überhöhten Zahl von Studienabbrüchen hätten auf ihre Leistungsfähigkeit hin überprüft werden müssen.“

Aus den Daten geht hervor, dass Pfizer-BioNTech es offenbar nicht eilig hatte, die Berichte über Todesfälle vor der EUA-Einreichungsfrist einzureichen, insbesondere für die BNT162b2-Gruppe.

Von den 38 gemeldeten Todesfällen wurde nur ein Fall am Tag des Todes des Probanden hinzugefügt. Verzögerungen von 20+ und 30+ Tagen waren üblich.

Bei einem Todesfall dauerte es 72 Tage, bis er in die Datenbank aufgenommen wurde, und bei allen Fällen wurde der Meldetag und nicht das tatsächliche Sterbedatum angegeben.

Bei den acht Probanden in der Impfstoffgruppe, die bis zum 10. Dezember 2020, dem Stichtag für den EUA-Antrag, hätten gemeldet werden müssen, betrug die durchschnittliche Meldeverzögerung bei den Probanden in der Impfstoffgruppe 17,5 Tage, bei den Todesfällen in der Placebogruppe jedoch nur 5,9 Tage.