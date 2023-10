Israelischer Politiker fordert totale Zerstörung von Gaza und zieht Vergleich mit Dresden und Hiroshima

Der israelische Politiker Moshe Feiglin fordert in einem Interview nach dem anderen im israelischen Fernsehen die vollständige Zerstörung Gazas durch die israelische Armee. Gaza müsse sich in Dresden und Hiroshima verwandeln, so der Politiker.

„Wir haben uns bisher nicht auf biblische Weise gerächt … wir haben Gaza nicht sofort in Schutt und Asche gelegt. Eine große menschliche Krise herbeiführen. Das ganze Gebiet dem Erdboden gleichmachen. In Gaza keinen Stein auf dem anderen lassen. Gaza muss sich nach Dresden wenden. Vernichtet Gaza.“ Jetzt!“

"We still have not revenged in a biblical way…we did not burn Gaza to ashes immediately. Create a tremendous humanity crisis. Level the entire area. Do not leave a stone upon stone in Gaza. Gaza needs to turn to Dresden. Annihilate Gaza now!"#Israeli politician Moshe Feiglin pic.twitter.com/SwC8zYMw6a — Quds News Network (@QudsNen) October 26, 2023

Moshe Feiglin, israelischer Politiker und ehemaliges Mitglied der Knesset, sagte in einem Interview mit Aljazeera, die einzige Lösung sei „die vollständige Zerstörung von Gaza vor der Invasion … eine Zerstörung wie in Dresden und Hiroshima, ohne Atomwaffen“.

Moshe Feiglin, Israeli politician and former Knesset member, said in an interview with Aljazeera that the only solution is the “complete destruction of Gaza, before invading it… Destruction like Dresden and Hiroshima, without a nuclear weapon.” pic.twitter.com/27Un8qSLtZ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 26, 2023

Die israelische Regierung scheint zu reagieren. Der Fernsehsender France 24 zeigte Satellitenbilder, auf denen zu sehen ist, dass die israelische Luftwaffe inzwischen ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht hat.

Israels ältester Reservist rief israelische Soldaten dazu auf, palästinensische „Familien, Mütter und Kinder“ zu töten, darunter auch ihre eigenen palästinensischen Nachbarn in Israel.

„Diese Tiere können dürfen mehr leben.“ Ezra Yachin, ein 95-jähriger Reservist der israelischen Armee, wird gesehen, wie er „jeden Juden mit einer Waffe“ dazu anstiftet, Palästinenser zu töten und „die Erinnerung an sie zu löschen“.

“These animals can no longer live.”



Ezra Yachin, a 95-year-old Israeli army reservist, is seen inciting “every Jew with a weapon” to kill Palestinians and “erase the memory of them” pic.twitter.com/LUQs0XoR5U — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, die Juden seien „das Volk des Lichts“ und die Palästinenser „das Volk der Finsternis“. Sein Krieg werde „die Prophezeiung Jesajas erfüllen“.

NOW – Netanyahu: "We are the people of the light, they are the people of darkness… we shall realize the prophecy of Isaiah." pic.twitter.com/ge1mlE7iez — Disclose.tv (@disclosetv) October 25, 2023

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken sagte, der Angriff der Hamas auf Israel sei „zehnmal schlimmer als der 11. September“. Er verglich die Angriffe der Hamas mit dem Holocaust.

WATCH: U.S. Secretary of State Antony Blinken says Hamas' attack on Israel "is the equivalent of ten 9/11s." pic.twitter.com/RfiHAqXaVz — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) October 13, 2023

Eine Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner nicht will, dass die USA Waffen nach Israel schicken, aber Washington hat bereits Flugzeugträger und Tausende Soldat dorthin entsandt.