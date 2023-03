JP Morgan Chase hat eine neue Technologie angekündigt, die es den Menschen ermöglicht, mit ihrem Gesicht zu bezahlen

JPMorgan Chase hat Pläne für eine neue Pilot-Zahlungstechnologie angekündigt, die es Kunden ermöglicht, mit ihrer Handfläche oder ihrem Gesicht zu bezahlen, anstatt eine herkömmliche Kredit- oder Debitkarte zu verwenden.

Nach der Einführung einer ähnlichen Technologie in China plant die Bank, wenn das Pilotprogramm gut läuft, den Dienst für Händler in den USA einzuführen und damit eine neue Welle biometrischer Zahlungen einzuleiten, über die Datenschutzbefürworter besorgt sind, berichtet Reclaim the Net.

Die biometrische Technologie, bei der einzigartige Messungen des menschlichen Körpers zur Authentifizierung der Identität einer Person verwendet werden, wird von Unternehmen gefördert, die sie zu einer weltweit verbreiteten Zahlungsmethode machen wollen.

Laut Bloomberg ist Jean-Marc Thienpont, JPMorgan’s Chefexperte für Zahlungslösungen, der Meinung, dass „die Entwicklung der Verbrauchertechnologie neue Erwartungen bei den Käufern geweckt hat. Die Händler müssen darauf vorbereitet sein, sich an diese neuen Erwartungen anzupassen“.

Das Pilotprogramm könnte ein Formel-1-Rennen in Miami sowie einige physische Geschäfte umfassen. Ramon Peneda, Chief Information Officer für den Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, sagte: „Die Einführung dieses neuen biometrisch basierten Zahlungssystems wird das Erlebnis unserer Gäste verbessern, da sie in den Genuss eines neuen und schnelleren Zahlungsprozesses kommen werden.“

In den vergangenen Jahren hat sich China zu einem weltweiten Vorreiter bei der Einführung dieser auf biometrischer Erkennung basierenden Zahlungstechnologie entwickelt. Die Zahlungsmethode hat die Art und Weise, wie Millionen von Menschen täglich Transaktionen durchführen, verändert.

Die Investitionen des Landes in künstliche Intelligenz, Big Data und Überwachungstechnologien haben die Entwicklung fortschrittlicher Gesichtserkennungssysteme ermöglicht. Die Unterstützung der Regierung für eine bargeldlose Gesellschaft hat die Einführung digitaler Zahlungsmethoden weiter vorangetrieben, sodass auf Gesichtserkennung basierende Zahlungen eine natürliche Entwicklung in der Gesellschaft darstellen, die China schaffen möchte.

Zwei der chinesischen Tech-Giganten, Alibaba und Tencent, haben mit ihren Plattformen Alipay und WeChat Pay Pionierarbeit bei der Revolution des Zahlungsverkehrs per Gesichtserkennung geleistet.

Die chinesische Regierung hat jedoch eine entscheidende Rolle bei der breiten Einführung von Zahlungen per Gesichtserkennung gespielt. Durch die Förderung digitaler Zahlungsmethoden und die Bereitstellung regulatorischer Unterstützung hat die Regierung die Verbreitung dieser Technologie gefördert, um eine nationale Gesichtserkennungsdatenbank aufzubauen.