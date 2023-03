Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident fordert außergewöhnliche Strafen für die Kabale

Der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Mike Yeadon, will, dass die in die Coronakrise verwickelten Personen streng bestraft werden. Dies sagte er auf der „Truth be Told“-Demonstration in London am vergangenen Wochenende.

Ein Demonstrant fragte Yeadon, mit welcher Strafe die Mitglieder der Kabale rechnen müssten, wenn sie vor Gericht gestellt würden. Die Leute, die die Pandemie geplant haben, sollten die Todesstrafe erhalten, wenn sie schuldig gesprochen werden, antwortete er. „Keine Zeugen, die Leichen werden verbrannt und die Überreste anonym verstreut. Kein Friedhof.“

Dr. Mike Yeadon Shows No Mercy for Those Involved in the Greatest Offense Against Humanity Dr. Yeadon's Judgement: • Central planners – take a listen. • Politicians involved – life imprisonment. • Doctors who ordered injections – life imprisonment. pic.twitter.com/p7wTelXxhx …

Die Personen unter den Planern, einschließlich der Politiker, sollten eine lebenslange Haftstrafe erhalten, meint Yeadon. Die Ärzte, die die Injektionen anordneten: mindestens lebenslange Haft.

Andere, die wussten, dass etwas nicht stimmte – Menschen, die selbstständig atmen konnten, wurden an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen und so weiter – verdienen ebenfalls eine Strafe.

Ich war ursprünglich gegen die Todesstrafe, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie damit durchkommen und erneut zuschlagen, betonte Yeadon.

Während des Protests warnte er auch vor der CBDC, der digitalen Währung der Zentralbank:

„Es ist anstößig“: Dr. Mike Yeadon warnt eindringlich vor zentralen digitalen Währungen „Wenn wir Bargeld verlieren und Sie nur digitale Währungen der Zentralbank haben, wird dieser Computer wissen, was Sie wollen, bevor Sie es überhaupt machen – und sie werden Sie daran hindern. Wenn sie zum Beispiel sagen: ‚Du kannst dein Haus nicht weiter als ca. 8 km verlassen‘, und wenn du versuchst, eine Flasche Wasser 10 km von zu Hause entfernt zu kaufen, wirst du es nicht schaffen.“

