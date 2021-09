Kahle Supermarktregale in Australien: Trucker setzen Antiimpfstoff-Blockaden fort

Man sagt, es dauert insgesamt 72 Stunden, um eine Stadt lahmzulegen, sobald die Lastwagen aufhören zu rollen… dieses Video scheint zu beweisen, dass das stimmt…

„Wie die Daily Mail berichtet, bereiten sich Lastwagenfahrer in ganz Australien darauf vor, wichtige Autobahnen zu blockieren und die Lebensmittellieferungen zu unterbrechen, um gegen die Sperrung von Covid-19 und die vorgeschriebenen Impfungen zu protestieren.

Die Demonstration, die am Montagmorgen an einem geheimen Ort südlich von Brisbane stattfinden soll, wurde von wütenden Lastwagenfahrern organisiert, die versprechen, die Straßen in der River City zum Stillstand zu bringen.

Tony Fulton, ein beliebter australischer Lkw-Fahrer, der auf seiner Social-Media-Seite Tones Truckin Stories eine große Fangemeinde hat, ist der jüngste Vertreter der Branche, der ein Video veröffentlicht hat, in dem er verspricht, an dem Protest teilzunehmen.

Ich bin jemand, der ein wenig recherchiert“, so Fulton.

Nach dem, was ich bei meinen Recherchen mit glaubwürdigen Wissenschaftlern und Ärzten und so gesehen habe, möchte ich diesen Impfstoff nicht bekommen.

Ich habe mehr Angst vor dem Impfstoff als vor dem Virus. Ehrlich gesagt, es macht mir eine Höllenangst.

In einem anderen Bericht der Daily Mail heißt es, dass Supermärkte ihre Kunden aufgefordert haben, keine Panikkäufe zu tätigen, da Lastwagenfahrer mit einer Protestaktion gegen die Abriegelung der Straßen gedroht haben, die Lebensmittellieferungen im ganzen Land zu unterbrechen.

In einer Reihe von Online-Videos warnten abtrünnige Lkw-Fahrer, dass der Logistikbetrieb am Dienstag ab 9 Uhr landesweit zum Erliegen kommen würde, wenn die Fahrer „jede Autobahn, die in jeden Staat führt, zur gleichen Zeit blockieren“.

Die Fahrer protestieren gegen die Covid-Bestimmungen, die in einigen Bundesstaaten regelmäßige Tests und Impfungen für berechtigte Arbeitnehmer vorschreiben, die die Landesgrenzen überschreiten.

Und offenbar zeigen die Blockaden Wirkung.