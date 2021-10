Kalifornischen Staatsbediensteten sollen sich Impfen lassen! 40% sagen „Leck mich“

Ein hochrangiger Mediziner hat mir berichtet, dass die tatsächliche Impfrate bei den meisten Gruppen in Amerika stark übertrieben ist. Das gilt auch für das tiefblaue Kalifornien, in der Gouverneur Newsom allen Staatsbediensteten die Impfung verordnet hat. Während 60 % vielleicht „gehorcht“ haben, haben es mindestens 40 % nicht getan! Wird Newsom die „Leugner“ entlassen? ⁃ TN-Redakteur

Nach Angaben der kalifornischen Personalabteilung ist die COVID-19-Impfquote unter den Staatsbediensteten niedriger als in der Gesamtbevölkerung des Staates.

Weniger als zwei Drittel der Staatsbediensteten – etwa 62 % – waren am 7. Oktober geimpft, so die vorläufigen Zahlen der Sprecherin des Ministeriums, Camille Travis. Im Vergleich dazu liegt die Impfquote unter allen Kaliforniern den staatlichen Daten zufolge bei etwa 72 %.

Die Daten der Angestellten seien unvollständig und beträfen etwa 213.000 der 238.000 Angestellten des Staates, so Travis. Die bisher ermittelte relativ niedrige Rate deutet jedoch darauf hin, dass sich viele Beschäftigte nicht durch die von Gouverneur Gavin Newsom im Juli ergangene Aufforderung, sich impfen zu lassen oder sich regelmäßigen Tests zu unterziehen, bewegen ließen.

Mehrere der größten staatlichen Behörden gaben die Impfquoten ihrer Mitarbeiter bekannt: 52 % der Mitarbeiter der California Highway Patrol, 60 % der Mitarbeiter des Department of Motor Vehicles und 60 % der Gefängnismitarbeiter haben sich impfen lassen. Caltrans meldet eine noch höhere Rate: 70 % seiner Mitarbeiter sind gegen COVID-19 geimpft.

Die von der Regierung Newsom für Staatsbedienstete aufgestellten Impfvorschriften sind weniger streng als die vom Gouverneur auferlegten Vorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sich impfen lassen müssen, sofern sie keine religiöse oder medizinische Ausnahme geltend machen.

Newsoms Regierung verteidigt auch die Möglichkeit der Angestellten in staatlichen Gefängnissen, selbst zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen. Die Regierung des Demokraten legt Berufung gegen ein Urteil eines Bundesrichters ein, der den Staat verpflichtet hat, dafür zu sorgen, dass alle Gefängnismitarbeiter gegen das Virus geimpft werden.

Dennoch äußerte sich Mark Ghaly, Sekretär für Gesundheit und Humanressourcen, in einem Schreiben vom 28. September an die Staatsbediensteten frustriert über das Tempo der Impfung, das er mit dem vermeidbaren COVID-19-Tod eines Arbeiters begründete, der eine Frau und zwei Kinder hinterließ.

„Wir haben nicht genug getan“, sagte Ghaly in dem Brief. „Trotz unserer Bemühungen, dies zu vermeiden, haben wir zugelassen, dass eine unschätzbare, lebensrettende Gesundheitsmaßnahme komplizierter, polarisierender und verwirrender wird als alles, was es in der modernen Medizin bisher gab.“

Er forderte die Arbeitnehmer auf, sich für ihre Familien impfen zu lassen, und wies darauf hin, dass die Impfstoffe sicher und wirksam seien und dazu beigetragen hätten, die Delta-Variante des Virus in Schach zu halten.

„Aus welchen Gründen auch immer Sie davon abgehalten wurden, sich impfen zu lassen, ich bitte Sie inständig, dies noch einmal zu überdenken“, heißt es in dem Brief.

Geimpfte Staatsbedienstete könnten bald in engeren Kontakt mit ihren ungeimpften Kollegen kommen, wenn die staatlichen Büros in den kommenden Wochen wieder öffnen. Eine große Anzahl ungeimpfter Mitarbeiter könnte einige Ämter belasten, da die Vorgesetzten für die Überwachung und Bearbeitung der Coronavirus-Tests der Mitarbeiter verantwortlich sind.

Die Personalabteilung sammelt seit Mitte August Impfdaten und koordiniert die Bemühungen um die Einrichtung von Testprogrammen für alle 166 Ministerien, Agenturen, Gremien, Kommissionen und andere Ämter, aus denen sich die Landesregierung zusammensetzt.

CalHR-Direktorin Eraina Ortega bezeichnete die Bemühungen als „monumental“.

„Ich glaube nicht, dass wir die Auswirkungen unterschätzen sollten, die es mit sich bringt, das Personal zu finden, es zu schulen, das Programm einzurichten, mit dem Gesundheitsministerium zusammenzuarbeiten, um das Material zu beschaffen, all diese Elemente“, sagte Ortega. „Die staatlichen Behörden leisten normalerweise eine Menge komplexer Arbeit, aber es ist ihr Fachgebiet. Wir haben sie gebeten, sich mit etwas zu befassen, das nicht in ihr übliches Fachgebiet fällt, und sich dafür ausbilden zu lassen.“

Der Staat hat Pilotprogramme in den Zentralbüros von fünf Ministerien gestartet und die Tests auf 13 Ministerien und 40 Standorte ausgeweitet, so Ortega.

Die Ämter verwenden eine Kombination aus Antigen- und PCR-Tests und arbeiten mit einem nationalen Versorgungsengpass für die Antigentests, die weniger unangenehm sind als die tiefen Nasenabstriche der PCR-Tests. Sechzig Abteilungen mit 20 oder weniger Mitarbeitern verwenden rezeptfreie Tests, sagte Travis, die Sprecherin des CalHR.

Das Gesundheitsamt hat mit Color Genomics, einem Unternehmen aus der Bay Area, einen Vertrag über Testmaterialien und -dienstleistungen für die meisten Abteilungen abgeschlossen.

Wiedereröffnung der Ämter

Die Ministerien haben ihre Wiedereröffnungspläne nicht ausdrücklich mit ihren Testprogrammen verknüpft, aber es wird erwartet, dass sie Tests für Angestellte anbieten, die ihren Impfstatus nicht offenlegen.

Ortega sagte, dass die Personalabteilung letztendlich dafür verantwortlich sein wird, dem Büro des Gouverneurs zu versichern, dass ungeimpfte Angestellte in der gesamten Staatsverwaltung gemäß Newsoms Anweisung getestet werden.

Bis letzte Woche hatte die Personalabteilung Daten von 118 der 166 staatlichen Behörden erhalten, so Travis.

Mehrere große Ministerien wollten bereits am 1. September damit beginnen, alle Angestellten aufzufordern, an mindestens einem oder zwei Tagen pro Woche wieder in den Büros zu erscheinen, aber viele dieser Pläne wurden verschoben.

Behörden wie das Finanzministerium, die Franchise-Steuerbehörde und das Gesundheitsministerium begründeten die Verzögerungen mit Lieferengpässen bei Tests und der Delta-Variante.

Das Schatzamt wird nun voraussichtlich ab dem 22. Oktober seine Mitarbeiter ins Büro rufen, während die Franchise-Steuerbehörde, die neuntgrößte Behörde des Staates, plant, alle Mitarbeiter ab dem 1. November ins Büro zu holen.

Keine Meldung des Impfstatus

Die tatsächliche Impfrate könnte höher sein als die gemeldete Zahl von 62 %, selbst bei den 213 000 Beschäftigten, die in den Daten der Personalabteilung enthalten sind.

Paulina Vasquez, eine Bezirksvertreterin der staatlichen Lotterie von Kalifornien und Gewerkschaftsvertreterin der SEIU Local 1000, sagte, dass einige Angestellte – sie eingeschlossen – geimpft sind, aber dem Staat keinen Nachweis vorgelegt haben.

Vasquez sagte, dass die Lotterie ihren Angestellten zwar noch keine Tests angeboten hat, sie aber regelmäßig getestet werden möchte, obwohl sie geimpft ist. Sie sagte, dass sie aufgrund ihrer Arbeit jeden Tag etwa ein Dutzend Lebensmittel- oder Spirituosengeschäfte besuchen muss, und dass sie das Virus nicht durch eine Durchbruchsinfektion verbreiten möchte.

„Ich würde es hassen, mich anzustecken, asymptomatisch zu sein und es dann zu verbreiten“, sagte sie. „Das ist meine größte Angst. Ich würde mich schrecklich fühlen, wenn ein Elternteil oder Großelternteil von jemandem krank würde, der in einem dieser Läden arbeitet.“

Vasquez sagte, dass einige andere Angestellte den gleichen Ansatz verfolgen, und wieder andere ziehen es einfach vor, keine medizinischen Informationen mit ihrem Arbeitgeber zu teilen, einschließlich ihres Impfstatus.

Lotteriesprecherin Carolyn Becker bestätigte, dass die Lotterie noch kein Testprogramm gestartet hat. „Die Lotterie wird – hoffentlich bald – mit der Durchführung ihres COVID-19-Testprogramms beginnen, sobald wir alle erforderlichen Testmaterialien erhalten haben“, sagte Becker in einer E-Mail. „Wir haben das meiste davon und arbeiten mit dem CDPH zusammen, um den Rest zu sichern.“

Becker sagte, dass 77% der Lotterieangestellten den Nachweis der Impfung eingereicht haben.

Ortega sagte, dass die Abteilungen den Tests für ungeimpfte Angestellte Priorität einräumen, sie aber auch geimpften Angestellten anbieten, wenn dies möglich ist.

Einwände der Gewerkschaft

Strengere Impfvorschriften könnten auch für das Ministerium für Strafvollzug und Rehabilitation gelten, die größte Behörde des Bundesstaates mit rund 66.000 Beschäftigten und einer Impfquote von 60 %.

Der US-Bezirksrichter Jon S. Tigar in Oakland erließ am 27. September eine Verfügung, die das CDCR anweist, alle Mitarbeiter der staatlichen Gefängnisse zu impfen und die Testalternative abzuschaffen, außer in Fällen religiöser oder medizinischer Ausnahmen.

Ähnliche Anordnungen haben sich als wirksam erwiesen, um die Impfraten bei Beschäftigten des privaten Gesundheitswesens zu verbessern. Nach der strengen Anordnung der Newsom-Verwaltung vom 5. August stiegen die Impfraten unter den Krankenhausangestellten im Großraum Sacramento sprunghaft an und erreichten 90 %.

Richter Tigar erließ seine Anordnung trotz der Einwände der California Correctional Peace Officers Association, die erklärte, sie werde weiterhin gegen strengere Vorschriften kämpfen. Diese Woche hat die Regierung Newsom mitgeteilt, dass sie gegen Tigars Anordnung Berufung einlegen will.

Mehrere Gewerkschaften des Bundesstaates haben sogar offiziell Einspruch gegen Newsoms „Schuss-oder-Test“-Regeln erhoben.

SEIU Local 1000, Cal Fire Local 2881 und die International Union of Operating Engineers haben jeweils formelle Beschwerden eingereicht, die sich gegen die Entscheidung der Verwaltung richten, die Regeln sofort einzuführen, anstatt den Gewerkschaften die übliche Frist von 30 bis 60 Tagen einzuräumen, um sich über die Auswirkungen der Änderungen am Arbeitsplatz zu beraten.

Die Verwaltung hat sich vor kurzem mit Local 1000, der größten Gewerkschaft der Staatsbediensteten, auf einen Vergleich geeinigt, der es den Beschäftigten erlaubt, ihren Impfstatus nicht preiszugeben, aber dennoch Tests für diejenigen vorschreibt, die nicht sagen wollen, ob sie geimpft sind.