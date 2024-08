Kampf um Syriens Öl: Lokale Stammeskräfte kämpfen gegen US-Besatzung

In der syrischen Provinz Deir Ezzor haben arabische Stammeskräfte einen entschlossenen Angriff auf die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gestartet, um ihr Land zurückzuerobern und die De-facto-Kontrolle der USA über die ölreichen Regionen Syriens infrage zu stellen. Die USA reagierten mit Raketenangriffen und unterstrichen damit, wie brüchig die Kontrolle Washingtons über diese kritischen Ressourcen ist, die ein zentrales Druckmittel im aktuellen Syrienkonflikt darstellen.

Diese Eskalation folgte auf die Festnahme des arabischen Kommandeurs Abu Khawla durch die SDF im August 2023 während einer Operation gegen Daesh (ISIS) in al-Hasakah. Die Festnahme löste über einen Monat lang bewaffnete Zusammenstöße zwischen arabischen Kräften und den SDF aus, bei denen etwa 118 Menschen, darunter zehn Zivilisten, getötet wurden.

Ahmed al-Khubayl, allgemein bekannt als Abu Khawla, war der Anführer des Militärrats von Deir Ezzor, einer Einheit, die 2016 von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gegründet wurde, um Daesh zu bekämpfen und die Gebiete um die Ölfelder von al-Omar zu sichern. Diese Felder wurden später von den US-Streitkräften gesichert, die in der Nähe eine Militärbasis errichteten. Das Bündnis zwischen den SDF und den USA führte zur faktischen Besetzung eines Drittels des syrischen Territoriums, darunter 90 Prozent der Ölvorkommen und der größte Teil des fruchtbaren Ackerlandes.

Dana Stroul, stellvertretende US-Verteidigungsministerin für den Nahen Osten, gab 2019 offen zu, dass die Besetzung der “rohstoffreichen” Gebiete Syriens durch die USA, die sie als “wirtschaftliches Kraftzentrum” bezeichnete, Washington erheblichen Einfluss auf die syrische Regierung in Damaskus verschaffe, einschließlich der Möglichkeit, die Wiederaufbaubemühungen zu behindern.

Als Abu Khawla, der Emir des Bakir-Stammes, als Kommandant des Militärrates von Deir Ezzor degradiert und verhaftet wurde, löste dies eine heftige Reaktion seiner Loyalisten aus, die zu einer Belagerung des SDF-Hauptquartiers aufriefen und seine Freilassung forderten. Khawla wurde beschuldigt, etwa 1.000 private arabische Stammesangehörige außerhalb der SDF rekrutiert zu haben, was von einigen als Schüren konfessioneller Spannungen angesehen wurde. Dies führte zu einer Flut von Fehlinformationen, die den Konflikt weiter verschärften.

Als die Situation im September 2023 eskalierte, kündigte Scheich Ibrahim Al-Hafel die Gründung der “Arab Tribal Forces Army” an, die sich mit der Al-Uqaydat-Konföderation verbündete und den Druck auf die USA und die SDF erhöhte.

Die bewaffnete Offensive der Arab Tribal Forces konzentrierte sich zunächst auf die Eroberung von Gebieten in den Regionen Dheiban und al-Busayrah östlich des Euphrat, die zuvor unter der Kontrolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) standen. Ibrahim al-Hafel, Kommandeur der Arab Tribal Forces Army, erklärte, seine Truppen würden “den Kampf gegen die SDF-Kämpfer fortsetzen, bis die Stammesgebiete befreit sind”, und versicherte, die Stämme hätten “das Recht, ihr Land zurückzufordern”.

Als Reaktion darauf mobilisierten die SDF eine größere Streitmacht aus Militärstützpunkten im Norden, unterstützt von US-Luftangriffen aus Hubschraubern, um ihre überrannten Stellungen zurückzuerobern. Hauptziel schienen die von den USA gehaltenen Ölfelder auf der Ostseite des Euphrat zu sein.

Die SDF behaupteten, dass die Nationalen Verteidigungskräfte (NDF), die loyal zur syrischen Regierung in Damaskus stehen, die arabischen Stammeskräfte bei ihrer Offensive in al-Latwa, Abu Hamam und Dheiban mit Artillerie und Mörsern unterstützt hätten. In ihren Erklärungen versuchten die SDF auch, die Offensive mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden, der syrischen Regierung und der Hisbollah in Verbindung zu bringen, vermutlich um sich weitere Unterstützung der USA für ihre Gegenoffensive zu sichern. Obwohl die NDF Damaskus gegenüber loyal sind, gehören ihre Mitglieder auch arabischen Stämmen in der Provinz Deir Ezzor an. Im vergangenen September sollen sie den Euphrat überquert haben, um die Stammeskräfte zu unterstützen.

Der eskalierende Konflikt in Deir Ezzor droht die strategische Position der USA in den rohstoffreichsten Regionen Syriens zu schwächen. Da die Stammeskräfte darauf drängen, die Kontrolle über diese lebenswichtigen Gebiete zurückzugewinnen, besteht die Möglichkeit eines größeren Aufstands gegen die US-Besatzung. Sollten diese Bemühungen erfolgreich sein, könnte die Rückeroberung der syrischen Ölfelder Washingtons Einfluss in der Region drastisch reduzieren, seinen Einfluss auf die syrische Regierung effektiv lähmen und jahrelange strategische Bemühungen, Damaskus durch wirtschaftliche Kontrolle unter Druck zu setzen, zunichtemachen. Die Fähigkeit der USA, in Syrien weiter Fuß zu fassen, wird nun auf eine harte Probe gestellt.

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung “Palestine Files”. Er ist der Regisseur von “Steal of the Century: Trump’s Palestinian-Israel Desaster”. Folgen Sie ihm auf 𝕏 @falasteen47