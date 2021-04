Kanada hat Internierungslager für diejenigen eingerichtet, die von Covid-19 infiziert sind

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, hat die Einrichtung von Internierungslagern, für die vom Coronavirus infiziert sind, angekündigt: „Wenn ihre Testergebnisse positiv sind, müssen sie sich sofort in Einrichtungen unter Quarantäne stellen, die als Regierungsbehörden ausgewiesen sind. Dies ist nicht optional. “

So sehr die offiziellen Aussagen mit Euphemismen gefüllt sind, ist die Sache klar: Es ist eine vollständige Inhaftierung von jemandem, der kein Verbrechen begangen hat, oder mit anderen Worten, es ist die Gleichsetzung eines „Infizierten“ mit einem Verbrecher.

Trudeau führt diese Richtlinie für diejenigen ein, die das Land per Flugzeug erreichen und verlassen. Gemäß dem Dekret müssen sich die Bürger vor und nach dem Verlassen des Landes mit dem Flugzeug Tests unterziehen. Wenn sie nach einem positiven Test zurückkommen möchten, müssen sie zur Quarantäne in die staatliche Einrichtung gehen.

Eine kanadische Abgeordnete, Michelle Rempel, hat die Absurdität der Internierungspolitik zum Ausdruck gebracht: „Liberale haben in Bundeshotels eine Quarantäneanforderung für diejenigen eingeführt, die nach Kanada einreisen. Wir haben gehört, dass die Buchung dieser Hotels Stunden dauert, diätetische Einschränkungen nicht eingehalten werden und Essen und Wasser nicht immer verfügbar sind. Dies kommt zu der Tatsache hinzu, dass dieses Programm nach Vorwürfen sexueller Übergriffe fortgesetzt wird. Es ist wunderbar. „

Das „Hotel“ ist aber nicht umsonst. Kanadier müssen für ihre eigene Inhaftierung bezahlen.

Wie üblich verbreitet sich diese Nachricht in den sozialen Netzwerken voller Wut. Eine Person kontaktierte das Justizzentrum, um in einem Hotel in der Nähe des Flughafens von Toronto zu übernachten. Sie versorgte das Justizzentrum mit Fotos ihres schmutzigen und unhygienischen Zimmers, darunter leere Schnapsflaschen, Haare auf dem Toilettensitz, Haare auf der Bettdecke und eine schmutzige, ungereinigte Kaffeemaschine. Er musste Essen aus der Lobby holen; es gab keine kontaktlose Lieferung in seinem Zimmer. Bei zwei Gelegenheiten bestand das Frühstück aus einem ungenießbaren halbgefrorenen Sandwich ohne Essgeschirr.

Die Pandemie ist die gewaltigste Welle politischer Repression, die jemals bekannt wurde. Kanada ist nicht der einzige Fall. Seit Beginn der Pandemie setzen wir ähnliche Beispiele an anderen Orten wie der Schweiz, Deutschland oder Neuseeland. Grundrechte und Grundfreiheiten sind verschwunden.

Die britische Regierung bereitet ein Gesetz gegen Demonstrationen vor und erweitert die repressiven Kräfte der Polizei und der Regierung, was glücklicherweise das Gegenteil von dem ausgelöst hat, was vorgeschlagen wurde: eine beispiellose Mobilisierung.