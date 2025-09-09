Kanada: Vom Land unendlicher Weiten zum Vorreiter des globalen Todeskults – Euthanasie, mRNA und Profit vor Menschenleben

Kanada steht an der Spitze des globalen Todeskults

Von Roger Watson

Wenn Sie auf der „Santa Claus Route“, der kürzesten Route über den Nordpol, in die Vereinigten Staaten fliegen, befinden Sie sich für einige Stunden der Reise über Kanada. Haben Sie einen Fensterplatz, werden Sie von der Weite des Landes beeindruckt sein. Ähnlich wie bei einem Flug über Australien gibt es Tausende von Quadratkilometern unbewohntes Land oder „Meilen und Meilen von Nichts“ (weniger höfliche Bezeichnungen werden oft verwendet).

Es gibt keine Lichter, keine Gebäude und keine sichtbaren Anzeichen für menschliches Leben. Wie in Australien sind auch hier riesige Gebiete noch nie erforscht worden. Selbst Vancouver Island vor der Küste von British Columbia ist zwar nur etwa ein Zehntel so groß wie das Vereinigte Königreich, hat aber ein großes, noch nicht vollständig erschlossenes Landesinnere.

Natürlich besteht ein Großteil des Landes aus dichten Wäldern und steilen Bergen. Dennoch bekommt man den Eindruck, dass Kanada ein Land mit riesigen Flächen und Ressourcen ist – und sicher schaffen es Menschen auch, in weniger bewohnbaren Gegenden der Welt zu leben.

Dennoch steht Kanada mit seinen riesigen Flächen und seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen an der Spitze des globalen Todeskults zur Reduzierung der Weltbevölkerung. Vielleicht hat gerade die Tatsache, dass es über so viel Platz und Ressourcen verfügt, dazu geführt, dass es in der Rangliste der internationalen Todesfälle durch die Hand des Staates einen Spitzenplatz einnimmt.

Schließlich ist die Rettung des Planeten wichtiger geworden als die Rettung von Menschenleben. Und was macht es schon, wenn es nutzbare Ressourcen wie Kohle, Öl und Seltenerdmetalle gibt? Fossile Brennstoffe sollen angeblich den Planeten zerstören – also warum nicht arme indonesische und afrikanische Kinder mit bloßen Händen nach den Metallen der seltenen Erden graben lassen, statt unsere eigene Umwelt zu belasten und, Gott bewahre, dabei einige unserer Bäume zu fällen?

Medizinische Sterbehilfe (MAID), die so harmlos klingt, war 2016 in Kanada für etwa 1.000 Todesfälle verantwortlich. Im Jahr 2023 waren es bereits 15.000 – ganze 4 % aller Todesfälle in Kanada. Damit zieht das Land mit den Niederlanden gleich, wo es 4,1 % sind. Man kann sich vorstellen, wie die Politiker und die Ärzteschaft in Kanada alles daransetzen, die Niederlande so schnell wie möglich zu überholen.

Es hat den Anschein, dass die Kanadier alles tun, um die Spitze zu erreichen – wie von Simon Caldwell letzte Woche und von Sally Beck im Mai auf diesen Seiten beschrieben. The Guardian schrieb: „Während medizinisch unterstützte Sterbehilfe in Kanada bisher nur für Menschen mit körperlichen Leiden legal ist, erwägt die Regierung möglicherweise eine Ausweitung auf fortgeschrittene Wünsche, die es Menschen mit Krankheiten wie Alzheimer und Demenz erlauben würden, ihren Tod zu beantragen, bevor die Krankheit ausbricht. Auch für psychisch Kranke soll Sterbehilfe nach jahrelangen Verzögerungen bis 2027 erlaubt werden.“ Das dürfte die Statistik weiter anheizen. Laut Sallys Untersuchung wird dies bereits durch mitschuldige Medien als Bürgerpflicht verkauft: keine Last zu sein – und man verspricht eine schmerzfreie Art zu sterben.

Man fragt sich daher, ob auch Veteranen der kanadischen Armee, die an posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) leiden, im Rahmen der neuen Gesetzgebung die Möglichkeit erhalten, ihr Leben zu beenden. Vielleicht existiert im Kleingedruckten bereits eine Regelung für Menschen, deren Pflege „unbequem“ oder „zu teuer“ ist.

Nun hat Kanada einen weiteren Schritt auf seiner Entvölkerungsagenda unternommen. Der Schritt ist nicht neu – er wird bereits seit Ende 2020 praktiziert. Doch der Unterschied ist: Kanada beendet nicht nur vorzeitig das Leben seiner Bürger, sondern profitiert auch noch davon. Während die USA beschlossen, die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen zu verbieten und Verträge mit Moderna zu kippen, hat Health Canada (ein irreführender Name, wenn es je einen gab) die Herstellung des Moderna-Covid-Impfstoffs in Kanada genehmigt. Produktionsstätten entstehen in Cambridge (Ontario) und Laval (Quebec).

Der Impfstoff trägt den unheilvollen Namen „Spikevax“ – und dieser sagt alles über die Absichten. Leser von TCW wissen um die schädlichen und teils tödlichen Wirkungen der Covid-Spike-Proteine, die durch die mRNA-Impfstoffe produziert werden und monatelang im Körper verbleiben.

Die „gute“ Nachricht: Die Impfstoffe sollen in vorgefüllten Spritzen erhältlich sein, rechtzeitig für die „kommende Impfsaison“, mit „schneller Lieferung“. Was sollte man daran nicht mögen?

Eine Nation mit endlosem Land und grenzenlosem Potenzial beschäftigt sich nicht mit dem Aufbau einer Zukunft, sondern mit der Perfektionierung der Kunst, Leben frühzeitig zu beenden – und diesen Prozess zu Geld zu machen. Kanada könnte ein Vorbild für Widerstandsfähigkeit, Einfallsreichtum und Wachstum sein. Stattdessen entwickelt es sich zum Aushängeschild einer Welt, in der Menschen entbehrlich sind und Profit an erster Stelle steht.