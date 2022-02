Kanadische Polizei hat begonnen, die „Freiheits-Trucker“ gewaltsam aus dem Durchgangsverkehr, insbesondere auf der Ambassador-Brücke, zu entfernen.

„Die Polizei von Windsor und ihre Partner haben mit der Durchsetzung von Maßnahmen auf und nahe der Ambassador Bridge begonnen“, teilte die Polizei von Windsor mit. „Wir bitten alle Demonstranten dringend, sich rechtmäßig und friedlich zu verhalten. Pendler werden weiterhin gebeten, die von den Demonstrationen betroffenen Gebiete zu meiden.“

Global News berichtet, dass APCs und Scharfschützen am Tatort gesichtet wurden.

Police surrounded the protesters front and back. Large police armoured personnel carrier has been brought up in the distance. Snipers on the roof of customs building. pic.twitter.com/sI295G7hUV — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 12, 2022

Ezra Levant von Rebel News hat sich zu dieser beunruhigenden Entwicklung geäußert.

Trudeau hatte Scharfschützen gegen einen friedlichen, unbewaffneten Protest eingesetzt.

Trudeau had deployed snipers against a peaceful, unarmed protest.



Snipers. https://t.co/2lYLjn0zYN — Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) February 12, 2022

Die Polizei bildete eine Sperre über die Brücke.

Police form line across entrance to U.S. at #AmbassadorBridge pic.twitter.com/TS5M88NmZ4 — Danielle Bochove (@daniellebochove) February 12, 2022

Die Polizei hatte zuvor seine Position in der Nähe der Brücke abgesteckt.

New: Police are in position to clear the Windsor Ambassador Bridge protest imminently. pic.twitter.com/qBF7yAZ8lM — Thomas Daigle (@thomasdaigle) February 12, 2022

Die Verstärkung für den Freiheitskonvoi ist eingetroffen.

Vehicles blocking the Ambassador Bridge pulling out one by one. Still being cheered on by protesters as dozens of police officers have surrounded them. pic.twitter.com/e2ZAWUrJun — Thomas Daigle (@thomasdaigle) February 12, 2022

CBC News hat vor Ort berichtet.

Am Freitag begann die Polizei von Ontario mit der Verteilung von Hinweisen auf der Ambassador Bridge, einer der wichtigsten Brücken Nordamerikas.

BREAKING: Ontario Police have begun handing out notices on Ambassador Bridge. Effective midnight tonight pic.twitter.com/L0zIn7v0qe — Honkmaster Poso 🎺 (@JackPosobiec) February 12, 2022

Am Freitag hatten das kanadische Staatsoberhaupt, Premierminister Justin Trudeau, und der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, eine Dringlichkeitssitzung zum Freedom Convoy-Protest abgehalten.

Die Freedom Truckers hatten ein Handelsembargo verhängt, das die wichtigsten Verkehrswege zwischen den USA und Kanada blockierte. Der Durchgangsverkehr auf der Ambassador Bridge, einer der wichtigsten Brücken Nordamerikas, war zum Erliegen gekommen.

Der wirtschaftliche Druck, der ausgeübt wird, hat dazu geführt, dass mehrere kanadische Provinzen den Forderungen der Demonstranten nachgegeben haben. Alberta und Saskatchewan kündigten ein baldiges Ende des Impfzwangs an. Am Freitag kündigte der Premierminister von Ontario, Doug Ford, gleichzeitig massive Geldstrafen von bis zu 100.000 Dollar und mögliche Haftstrafen von bis zu einem Jahr für die Demonstranten des Freedom Convoy an, während er einen Weg zur Abschaffung der Impfpässe einräumte.

Biden und Trudeau führten das Notgespräch am Freitag inmitten des eskalierenden wirtschaftlichen und sozialen Drucks, der sich aus dem weit verbreiteten zivilen Ungehorsam gegen die Impfpflicht ergibt. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gab den Inhalt des Gesprächs auf einer Pressekonferenz bekannt.

„Die beiden Staatsoberhäupter waren sich einig, dass die Handlungen der Personen, die den Reise- und Handelsverkehr zwischen unseren beiden Ländern behindern, erhebliche direkte Auswirkungen auf das Leben und die Lebensgrundlagen der Bürger haben“, sagte Psaki.

„Der Präsident brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Unternehmen und Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten schwerwiegende Auswirkungen zu spüren bekommen, darunter Produktionsverlangsamungen, verkürzte Arbeitszeiten und Betriebsschließungen“, so Psaki über das Telefonat.

„Der Premierminister versprach schnelles Handeln bei der Durchsetzung des Gesetzes, und der Präsident dankte ihm für die Schritte, die er und andere kanadische Behörden unternehmen, um die offene Durchfahrt von Brücken in die Vereinigten Staaten wiederherzustellen“, fügte sie hinzu.

Justin Trudeau teilte den Inhalt des Telefonats in einem Update am Freitagnachmittag mit.

Today, @POTUS Biden and I spoke about the illegal blockades at the border – I updated him on the situation, and we discussed the American and global influence on the protests. We agreed that, for the security of people and our economies, these blockades cannot continue. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2022

„Heute haben @POTUS Biden und ich über die illegalen Blockaden an der Grenze gesprochen – ich habe ihn über die Situation informiert, und wir haben den amerikanischen und globalen Einfluss auf die Proteste diskutiert“, sagte er. „Wir waren uns einig, dass diese Blockaden im Interesse der Sicherheit der Menschen und unserer Wirtschaft nicht weitergehen können.“

Das Weiße Haus forderte die Trudeau-Regierung am Donnerstag auf, von ihren föderalen Befugnissen Gebrauch zu machen, um „die LKW-Blockade durch Kanadier, die gegen die COVID-19-Beschränkungen des Landes protestieren, zu beenden“, berichtete die AP.

Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Verkehrsminister Pete Buttigieg erörterten die Situation mit kanadischen Beamten. Sie forderten ihre kanadischen Amtskollegen auf, „die Befugnisse des Bundes zu nutzen, um diese Situation an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen“, heißt es in dem Bericht.

Die Proteste haben sogar dazu geführt, dass Autofabriken ihre Produktion drosseln mussten. Die Gouverneurin des Bundesstaates Michigan, Gretchen Whitmer, bot an, zu intervenieren, um das von den Truckern verhängte Embargo zu beenden. Sie gab die folgende Erklärung zu der Pattsituation ab.

„Meine Botschaft ist einfach: Gebt den Verkehr auf der Brücke wieder frei“, sagte sie.

„Es ist zwingend erforderlich, dass die kanadischen Lokal-, Provinz- und Nationalregierungen diese Wirtschaftsblockade deeskalieren“, fügte sie hinzu. „Sie müssen alle notwendigen und angemessenen Schritte unternehmen, um den Verkehr sofort und sicher wieder zu öffnen, damit wir unsere Wirtschaft weiter ausbauen, gut bezahlte Arbeitsplätze unterstützen und die Kosten für Familien senken können.“

TUCKER: Es gibt einen Bericht, den wir nicht bestätigen können, aber der Gouverneur von Michigan… hat den kanadischen Behörden den Einsatz von schwerem Gerät angeboten, um Lastwagen von der Ambassador Bridge zu entfernen…

TUCKER: There is a report just out, we can’t verify it, but that the Governor of Michigan…has offered Canadian authorities the use of heavy equipment to move trucks off the Ambassador Bridge…



pic.twitter.com/awkl3VYQvU — Election Wizard 🚛 (@ElectionWiz) February 11, 2022

Trudeau beharrte am Freitag darauf, dass eine solche Wirtschaftsblockade illegal sei und dass die gesamte Macht der kanadischen Regierung eingesetzt werden könne, um sie zu beenden.

Wenn Sie sich dem Protest angeschlossen haben, weil Sie genug von COVID haben, müssen Sie jetzt verstehen, dass Sie Gesetze brechen“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Konsequenzen immer ernster werden“.

„Die Grenze kann und wird nicht geschlossen bleiben“, so Trudeau weiter. „Alles liegt auf dem Tisch, denn diese ungesetzlichen Aktivitäten müssen beendet werden, und sie werden beendet.

Auf die Frage, ob dies militärische Maßnahmen nach sich ziehe, sagte Trudeau: „Wir sind weit davon entfernt, jemals das Militär einschalten zu müssen“, fügte aber hinzu, dass „wir natürlich auf jede Eventualität vorbereitet sein müssen.“

Wenn es um die Anwendung roher staatlicher Gewalt geht, um einen friedlichen Protest zu beenden, scheint es, als ob diese „Eventualität“ bereits eingetreten ist.

Dies ist eine Eilmeldung, die aktualisiert wird, sobald weitere Informationen vorliegen…