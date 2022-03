Nach dem Putsch im Jahr 2014 kamen rechtsextreme und neonazistische Gruppen in der Ukraine an die Macht. In der Folge wurde das ukrainische Volk acht Jahre lang unterdrückt. Das gleiche Schicksal ereilte kritische Journalisten. Das sagte die kanadische Journalistin und Schriftstellerin Eva Bartlett im unabhängigen Nachrichtensender Ickonic.

Darüber hinaus werden die Bewohner des Donbass seit acht Jahren bombardiert. Sie wurden Zeugen der Verbrechen in Kiew und später in Odessa, in der mindestens 42 Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden. „Dies war ein vorsätzliches Massaker, und die ukrainischen Behörden haben immer noch keine Untersuchung eingeleitet“, sagte Bartlett.

