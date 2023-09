Kann man Ivermectin überdosieren? Die Antwort von Dr. Pierre Kory wird Sie schockieren!

„Von all den schädlichen Fehlinformationen, die in den vergangenen Jahren verbreitet wurden, richtete sich eine der beunruhigendsten Falschmeldungen gegen das mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Humanarzneimittel Ivermectin“, so der Filmemacher Mikki Willis in seinem bahnbrechenden Dokumentarfilm mit dem Titel,

Ivermectin: Die Wahrheit. Hier in Englisch zu finden.

Ivermectin ist „eines der sichersten und wirksamsten Medikamente unserer Zeit. Ein Medikament, das laut den zahlreichen Spitzenwissenschaftlern, die ich interviewt habe, … die Pandemie hätte beenden können, bevor sie begann.“

Aber Ivermectin ist ein „Pferde-Entwurmungsmittel“, so die Medien. „Es kann Sie ins Koma versetzen.“ „Es kann Sie umbringen“, warnten die Experten.

Aber ist das wirklich wahr?

Der beliebte Podcaster Greg Hunter, auch bekannt als USA Watchdog, fragte Dr. Pierre Kory, einen der weltweit führenden Experten für Ivermectin, geradeheraus: „Kann ich eine Überdosis Ivermectin nehmen, wenn ich das Zwei- oder Dreifache der [Standard-]Dosis bekomme. Kann ich mich umbringen?“

Die Antwort von Dr. Kory hat Greg Hunter umgehauen.

„Lassen Sie mich wissenschaftlich antworten. Es gibt einen weltberühmten Toxikologen namens Jacques Descotes, und er ist Franzose. Vor zwei Jahren wurde er beauftragt, einen Überblick über alle Daten zur Sicherheit von Ivermectin zu erstellen. Und nach dieser umfassenden Überprüfung kam er zu dem Schluss, dass es seiner Meinung nach keinen einzigen Fall gab, in dem jemand an einer Überdosis Ivermectin gestorben ist.“

„Oh, Gott“, reagierte Greg Hunter. „Wie viele Pillen wurden weltweit verabreicht? Ich habe von 4 Milliarden gehört, aber es müssen mehr sein.“

„Über 4 Milliarden“, bestätigte Dr. Kory. „Nun, es sind Menschen gestorben, bei denen der Tod durch Ivermectin verursacht wurde. Aber als er [Prof. Jacques Descotes] diese Fälle untersuchte, hielt er diese Argumente nicht für glaubwürdig.“

Lassen Sie uns tiefer in die Analyse von Prof. Descotes eintauchen.

Doch zunächst ein kurzer Blick auf seine beeindruckenden Qualifikationen. „Pr. Jacques Descotes, MD, PharmD, PhD, emeritierter Professor der Claude-Bernard-Universität Lyon (Frankreich), [ist] ein weltbekannter Toxikologe mit einer 40-jährigen Erfahrung als unabhängiger Berater für die pharmazeutische Industrie sowie als Berater von Regulierungsbehörden weltweit“, schrieb BusinessWire.

Im März 2021 untersuchte er das Sicherheitsprofil von Ivermectin auf der Grundlage von mehr als 350 Artikeln – und zugänglichen Internetquellen. Hier sind seine Schlussfolgerungen:

„Ivermectin wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit Hunderten Millionen Menschen oral verabreicht. Die Bewertung der gemeldeten unerwünschten Ereignisse, die zeitlich mit der Ivermectin-Exposition zusammenhängen, zeigt, dass Ivermectin-induzierte unerwünschte Wirkungen bisher selten und in der Regel leicht bis mittelschwer waren“.

„Es ist bemerkenswert, dass anscheinend nie ein Todesfall nach einer versehentlichen oder selbstmörderischen Überdosierung von Ivermectin gemeldet wurde. Trotz wiederholter Behauptungen, dass eine alternde Blut-Hirn-Schranke zu einer erhöhten Toxizität von Ivermectin führen könnte, wurde bei älteren Menschen keine erhöhte Toxizität von Ivermectin nachgewiesen. Die positiven klinischen Erfahrungen mit der Verabreichung von Ivermectin haben viele Mediziner dazu veranlasst, von den früheren unnachgiebigen Kontraindikationen bei schwangeren Frauen abzurücken. Schließlich haben mehrere nationale Pharmakovigilanz-Netzwerke in der ganzen Welt Informationen und Stellungnahmen veröffentlicht, um die Sicherheit von Ivermectin beim Menschen zu ermitteln. Bislang gibt es keine kritischen Sicherheitseinschränkungen für die Verschreibung von Ivermectin in den derzeitigen Indikationen“.

„Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in Dutzenden von abgeschlossenen oder laufenden Studien mit Tausenden Teilnehmern weltweit zur Bewertung der Wirksamkeit von Ivermectin gegen COVID-19 keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden.“

Erstaunlich. Was braucht es also, um eine Überdosis Ivermectin zu nehmen?

„Um eine Überdosierung von Ivermectin zu erreichen, muss man entweder das Hundert- oder das Tausendfache der Standarddosis einnehmen“, erklärte Dr. Kory.

„Und es hat schon versehentliche Vergiftungen gegeben, bei denen Menschen große Mengen eingenommen haben. Aber wissen Sie, was jedes Mal passiert? Wenn sie diese großen Mengen an Ivermectin einnehmen, wirkt sich das in der Regel neurologisch aus. Sie sind dann verwirrt. Sie können stolpern – unkoordiniert sein. Sie kommen ins Krankenhaus, und es ist keine Behandlung erforderlich. Aber innerhalb weniger Tage kehren die Patienten zur Normalität zurück. Es gab also keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Es wurden keine Todesfälle durch Ivermectin gemeldet. Das zeigt, warum es eines der historisch sichersten Medikamente ist, selbst bei massiver Überdosierung“.

Das vollständige Interview von Greg Hunter mit Dr. Pierre Kory können Sie sich im folgenden Video ansehen.