Neue Dokumente zeigen, wie Robert F. Kennedy Jr. und andere im Auftrag der Regierung zensiert wurden

Wie die Biden-Regierung ungenaue Daten zur Online-Zensur der Amerikaner nutzte

Öffnen von Facebook-Dateien.

Im Rahmen der „Facebook-Akten“ kommen weitere Enthüllungen ans Licht, die den von der Biden-Administration betriebenen Zensurmechanismus im Zusammenhang mit der zögerlichen Haltung gegenüber Covid-Impfungen detailliert beschreiben.

Die Erkenntnis, dass die Statistiken, welche vorgeben zu belegen, dass eine spezifische Gruppe von Personen – bekannt als das „Desinformations-Dutzend“ – hauptsächlich für angebliche Anti-Impf-Inhalte verantwortlich seien, stark überzogen sind, war ausreichend, um entweder das Weiße Haus oder Facebook von Zensurmaßnahmen abzuhalten.

Letzteres geschah auf Druck des Weißen Hauses, wie interne Dokumente jetzt zeigen. Und hinter all dem steckte das Center for Countering Digital Hate (CCDH), ein ausländischer, in Großbritannien ansässiger, selbst ernannter Kreuzritter der Desinformation.

Der Begriff „Disinformation Dozen“ bezieht sich auf Robert F. Kennedy Jr. und 11 andere, und die Behauptung des CCDH war, dass sie für bis zu 65 Prozent (in einigen Fällen wurde die Zahl 73 Prozent genannt) der „Anti-Impf-Fehlinformationen“ in sozialen Netzwerken verantwortlich waren.

Facebook war sich jedoch bewusst, dass die tatsächliche Zahl eher bei etwa 0,05 Prozent lag. Das Unternehmen suchte nach Möglichkeiten, um das zu vermeiden, was in einer internen E-Mail von Facebook vom 7. April 2021 als das „Entfernen aus dem Bereich der Fehlinformationen“ bezeichnet wurde. Dies bezog sich auf die Entfernung von Inhalten der zwölf als „völlig harmlos“ eingestuften Konten, wie es von der Biden-Regierung gefordert wurde.

In dieser E-Mail wurde auch eingeräumt, dass die meisten Inhalte, die eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen zum Ausdruck bringen, nicht wirklich als Fehlinformationen betrachtet werden können. Mit anderen Worten, Facebook versuchte, die Verschärfung der Zensur zu rechtfertigen, d. h. „noch weiterzugehen, als wir es bereits getan haben“.

Der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jim Jordan, arbeitet daran, die Fakten in diesem Zusammenhang an die Öffentlichkeit zu bringen, indem er sowohl Facebook als auch das Weiße Haus auffordert, relevante Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Doch was bisher bekannt ist, zeichnet ein düsteres Bild: Nicht nur die US-Regierung „kommuniziert“ mit den großen sozialen Plattformen, indem sie Druck auf sie ausübt und ihre Forderungen auf undurchsichtige ausländische Gruppen und deren „Fakten“ stützt, sondern auch die Plattformen, wie Facebook, geben diesem Druck letztlich nach.

Bereits im April bereitete sich Facebook intern auf die Konsequenzen vor – in einem Memoentwurf an Mark Zuckerberg hieß es, das Unternehmen stehe weiterhin unter „Druck von Partnern und politischen Entscheidungsträgern, einschließlich des Weißen Hauses, Entitäten zu entfernen, die zu einer großen Menge an Fehlinformationen über Impfstoffe beitragen“.

Im selben Memo wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die betroffenen Konten entweder nicht gegen die Facebook-Regeln verstoßen oder „nicht mehr posten“, was als Fehlinformation über den Impfstoff angesehen wird, sodass die soziale Website „keine klare Möglichkeit hat, die betroffenen Konten zu entfernen“.

Nichts davon hatte eine Auswirkung auf das Weiße Haus, sodass einige Monate später, im Juli, die damalige Pressesprecherin Jen Psaki weiterhin grob fehlerhafte Statistiken als Grund dafür anführte, dass soziale Plattformen Zensur ausüben oder, wie die Regierung es ausdrücken würde, falsche Informationen über Impfstoffe entfernen müssten.

Psaki spickte das Ganze mit einer gehörigen Portion Heuchelei, indem sie auf Transparenz drängte (so wie die Regierung insgeheim mit „Fact-Checking“-Gruppen und sozialen Websites zusammenarbeitet), und drängte darauf, dass diese Plattformen „robuste Durchsetzungsstrategien“ einführen, die für alle gelten und eine Art „Zensur-Koalition“ bilden würden.

Die Idee war, die Zensur schneller und effizienter zu machen – oder wie Psaki es formulierte: „Man sollte nicht von einer Plattform verbannt werden und von anderen nicht, weil man dort Fehlinformationen verbreitet.“

Facebook war auch intern gegen diese Idee der „plattformübergreifenden Sperrung“, wie aus den Dokumenten hervorgeht, und wies darauf hin, dass seine Nutzer und die Nutzer von Instagram nicht bestraft werden sollten, nur weil ihre Konkurrenten in den sozialen Medien sie gesperrt hatten.

Eine weitere Forderung des Weißen Hauses lautete, dass Facebook alle Links des „Desinformations-Dutzend“ außerhalb der Plattform entfernen sollte, unabhängig davon, ob der Inhalt gegen die Facebook-Regeln verstieß.

Es ist mittlerweile bekannt, dass trotz der Bedenken, die aus den unteren Rängen der Facebook-Hierarchie kamen, die höheren Ebenen des Unternehmens nicht bereit waren, das Risiko einer Nichtbefolgung der Anweisungen des Weißen Hauses einzugehen. Infolgedessen begann die Zensur der betreffenden Gruppe, einschließlich Kennedy, kurz nach der Veröffentlichung eines Berichts des CCDH, der diese zwölf Konten hervorhob.

Im Juli wurden 11 der zwölf Konten „aggressiven Maßnahmen“ unterworfen, während Kennedys Instagram-Konto gesperrt wurde. Es überrascht nicht, dass das eine Konto, das bestehen blieb, dann dazu überging, über Zensur zu posten – unter dem wachsamen Auge von Facebook, wie die Dokumente zeigen.

Und Ende Juli traf sich Nick Clegg, Facebooks Präsident für globale Angelegenheiten, mit dem Surgeon General’s Office, während interne E-Mails, die einen Tag vor dem Treffen ausgetauscht wurden, zeigten, dass das „Desinformations-Dutzend“ wahrscheinlich zur Sprache kommen würde.

Clegg bat seine Untergebenen, ihm mitzuteilen, was sie gegen die zwölf Konten unternommen hätten, damit er dies der Regierungsbehörde zur Verteidigung der Plattform vorlegen könne.

„Ich meine, nichts, was wir sagen, wird diese Leute überzeugen… aber stellen Sie sicher, dass es nicht von der Botschaft ablenkt“, antwortete ein Mitarbeiter Clegg.