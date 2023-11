Kanzler-Frau mogelt

Im Corona-Ausschuss: Britta Ernst auf der Flucht

Mal war sie zuständig für einen gefährlichen Impf-Flyer, dann wieder nicht, die Frau vom Bundes-Scholz, die auch mal brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport war. Wegen dieser Widersprüche, die stark nach Lügerei aussehen, mußte die Dame im brandenburgischen Corona-Ausschuss ermahnt werden: „Zeugen sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen.“

Kinder mit Lügen in die Impfung treiben

Der Flyer der Frau Ernst war eines dieser Machwerke, die unsere Kinder mit Lügen in die schädliche Impfung treiben sollten: „Dass Nebenwirkungen erst lange Zeit später auftreten, gibt es kaum; der Impfstoff wird im Körper wieder abgebaut.“ Und auf die Frage: „Kann ein so schnell entwickelter Impfstoff sicher sein?“ wird in dem Flyer so geantwortet: „Ja. Fakt ist: Bei der Sicherheit werden keine Kompromisse gemacht.“ Zudem findet sich der explizite