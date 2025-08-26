Kanzler Merz, der den Kalten Krieg schürt und am heißen schon beteiligt ist

Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam­­­­­ räumen wieder in einem fulminanten Artikel mit den Lügen und Täuschungen über den Ukraine-Krieg auf, deren sich die Bundesregierung und ihre journalistischen Propaganda-Lautsprecher permanent bedienen, um das an ihrem Tropf hängende Volk kriegstüchtig zu machen. Sie zeigen auf, dass sich der verlogene Kanzler Merz, trotz der vertraglichen Verpflichtung Deutschlands zum Frieden, ungeniert als eiskalter Krieger gebärdet und dabei verheimlicht, dass Deutschland durch die Waffenlieferungen sogar schon längst Kriegspartei geworden ist. Ein profunder, genau belegter Überblick der Zusammenhänge. (hl)

Kanzler Merz, der Kalte Krieger

Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam­­­­­



Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich: Am 13. August (1961, die Tagesschau erinnerte natürlich) ließ SED-Staatsratsvorsitzender Ulbricht die Berliner Mauer errichten. Sie sollte den Weltfrieden wahren. Am Mittwoch, 13. August (2025), zog CDU-Kanzler Merz seine diplomatische Mauer hoch gegen US-Präsident Trumps Absicht, mit Russland ein Ende des Ukraine-Krieges auszumachen. Per Videoschalte kasperten Merz und