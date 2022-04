Kardamonin ist vielversprechend für die Verbesserung der Tumortherapie

Mercola.com

Dreifach-negativer Brustkrebs gehört zu den aggressivsten Formen von Brustkrebs. Die Forscher konnten zeigen, dass er im Labor positiv auf Cardamonin reagiert, eine Verbindung, die im Gewürz Kardamom enthalten ist.

Die Verbindung wird seit mehr als einem Jahrzehnt wegen ihrer chemoprotektiven und chemotherapeutischen Eigenschaften, u. a. gegen Brust- und Dickdarmkrebs, geschätzt, da sie die Glukoseaufnahme der Krebszellen verringern kann.

In der aktuellen Studie wurde eine dosisabhängige Verringerung von PD-L1 nachgewiesen, einem Protein, das vermehrt in Tumorzellen vorkommt und mit dem sie sich dem Immunsystem entziehen.

Während einige Forscher Heilpflanzen zur Behandlung von Krebserkrankungen einsetzen, haben andere die Ketose als Ernährungsform mit sehr ermutigenden Ergebnissen eingeführt.

Nach Angaben der American Cancer Society liegt das durchschnittliche Risiko einer Frau in den USA, an Brustkrebs zu erkranken, bei etwa 13 %. Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, liegt bei 1 zu 8. Das bedeutet aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, nie an Brustkrebs zu erkranken, bei 7 zu 8 liegt.

Die auf der Tagung Experimental Biology 2022 in Philadelphia vorgestellten Forschungsergebnisse zeigen, dass eine im Gewürz Kardamom enthaltene Substanz ein therapeutisches Potenzial gegen dreifach negativen Brustkrebs haben könnte.

Bei Brustkrebs wird zwischen invasivem und nicht-invasivem Krebs unterschieden. Nicht-invasiver Brustkrebs hat sich nicht auf das umliegende Gewebe ausgebreitet und wird als duktales Karzinom in situ (DCIS) oder intraduktales Karzinom bezeichnet. Wenn Brustkrebs invasiv ist, hat er sich auf das umliegende Gewebe ausgebreitet. Die beiden häufigsten Formen sind das invasive duktale und das invasive lobuläre Karzinom.

Diese machen zwischen 70 und 80 % aller diagnostizierten Brustkrebsfälle aus. Es gibt jedoch zwei spezielle Arten von invasivem Brustkrebs, die weniger häufig diagnostiziert werden, aber schwieriger zu behandeln sind.

Entzündlicher Brustkrebs wächst aggressiv und blockiert die Lymphgefäße in der Haut. Dies führt dazu, dass der Bereich über dem Krebs wie eine Orangenschale aussieht und die Haut sich entzündet. Er ist selten und macht bis zu 5 % aller Brustkrebsfälle aus. Triple-negativer Brustkrebs ist ebenfalls eine besonders aggressive Krebsart und macht bis zu 15 % aller diagnostizierten Brustkrebsfälle aus.

Triple-negativer Brustkrebs verdankt seinen Namen dem Umstand, dass er negativ auf Östrogen- und Progesteronrezeptoren und negativ auf das Protein HER2 getestet wird. Das Fehlen von Hormonrezeptoren in den Krebszellen bedeutet, dass der Tumor nicht auf Hormontherapien oder solche, die auf HER2 abzielen, anspricht. Diese Art von Brustkrebs tritt häufiger bei Frauen unter 40 Jahren, schwarzen Frauen und Frauen mit der Genmutation BRCA1 auf.

Zu den derzeitigen Behandlungen gehören die chirurgische Resektion und eine Kombination aus einer oder mehreren Strahlen-, Chemo- und Immuntherapien, die auch als „cut, burn and poison“ bezeichnet werden. Leider ist dies die Summe der in der westlichen Medizin verfügbaren Behandlungen. Forscher suchen nun nach Behandlungsmöglichkeiten mit Heilpflanzen und haben herausgefunden, dass eine Verbindung, die aus Kardamom und anderen Kräutern extrahiert wird, möglicherweise krebshemmende Eigenschaften hat.

Verbindung in Kardamom erweist sich als vielversprechend bei der Behandlung von Brustkrebs

Die Verbindung – Kardamonin – wird seit über einem Jahrzehnt wegen ihrer chemoprotektiven und chemotherapeutischen Eigenschaften untersucht. Kardamonin gehört zu einer Gruppe von Flavonoiden, den sogenannten aromatischen Enonen, die oft für die gelbe Farbe von Pflanzen verantwortlich sind. Die Gruppe der Flavonoide wird Chalkone genannt und hat eine lange Geschichte in der medizinischen Chemie.

In einer 2019 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Kardamonin eine entzündungshemmende und antitumorale Wirkung hat, aber der Mechanismus, über den es Brustkrebs hemmt, war noch nicht bekannt. Sie fanden heraus, dass Kardamonin das Nrf2-abhängige System zum Auffangen reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) hemmt. Die Anhäufung von ROS induzierte die Apoptose in den Krebszellen.

Sie fanden auch heraus, dass die Verbindung die Glukoseaufnahme und die Milchsäureproduktion reduzierte, was den Stoffwechsel der Krebszellen beeinflusst. In einer zweiten Studie aus dem Jahr 2020 heißt es, dass die Substanz dafür bekannt ist, Proliferation, Migration und Invasion zu hemmen und Apoptose auszulösen … Die gute biologische Sicherheit und das pharmakokinetische Profil von Kardamonin machen es zu einem attraktiven Molekül für die Entwicklung eines Krebsmittels.

Frühere Forschungsarbeiten haben auch gezeigt, dass Kardamonin eine antineoplastische Wirkung gegen Dickdarmkrebs hat. Die aktuelle Studie, die auf der Tagung Experimental Biology 2022 vorgestellt wurde, zeigte ermutigende Ergebnisse gegen dreifach negativen Brustkrebs, die zeigen, dass der Wirkstoff den genetischen Weg beeinflusst, den Krebszellen nutzen, um das Immunsystem zu umgehen.

In der aktuellen Laborstudie wurden Zelllinien von dreifach negativem Brustkrebs von Frauen afroamerikanischer Abstammung und eine weitere Zelllinie von Frauen europäischer Herkunft verwendet. Der Pressemitteilung zufolge untersuchten die Forscher, wie der Wirkstoff den programmierten Zelltod des Gens Lignin 1 (PD-L1) beeinflusst, das in Tumorzellen häufiger vorkommt als in normalen Zellen.

Die Überexpression dieses Gens spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie sich Krebszellen dem Immunsystem entziehen können. Bei beiden Zelllinien kam es zu einer dosisabhängigen Abnahme der Lebensfähigkeit der Zellen, aber nur bei der kaukasischen Zelllinie zu einer Verringerung der PD-L1-Expression. Die Forscher schrieben:

Die Daten zeigen, dass Cardamonin die Produktion von PD-L1 auf der Transkriptionsebene in MDA-MB-231 [kaukasischen] TNBC-Zellen verändern kann, aber nicht in MDA-MB-468 [afroamerikanischen] Zellen, was mit der Literatur übereinstimmt, die Unterschiede in der Tumormikroumgebung zwischen Afroamerikanern und Nicht-Afrikanern zeigt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kardamonin das therapeutische Potenzial hat, die PD-L1-Konzentration in der Mikroumgebung des Tumors zu senken und so die Wirksamkeit der Krebszellen bei der Umgehung des Immunsystems zu bekämpfen.

Patricia Mendonca, Ph.D., ist Assistenzprofessorin und Forschungsanalystin an der Florida A&M University, die die Forschungsergebnisse in Philadelphia präsentierte. In einer Presseerklärung erklärte sie:

Die Tatsache, dass Kardamonin seit Jahrhunderten als Gewürz und seit kurzem auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet wird, zeigt, dass seine Einnahme sicher ist und gesundheitliche Vorteile bringen kann. Unsere Forschung zeigt, dass Kardamonin das Potenzial hat, die Krebstherapie zu verbessern, ohne so viele Nebenwirkungen wie andere Chemotherapeutika zu haben.

Der Krieg gegen den Krebs beginnt sich auf Heilpflanzen zu konzentrieren

Mendonca betonte auch die Bedeutung der Erforschung von Heilpflanzen: „Es war eine Herausforderung, eine zielgerichtete Therapie für dreifach-negativen Brustkrebs zu entwickeln, die gleichzeitig sicher und wirksam ist. Deshalb ist es dringend notwendig, Heilpflanzen als neue Möglichkeit zur Bekämpfung dieses Krebses zu erforschen.“

Es war Mitte der 1970er Jahre, als Wissenschaftler glaubten, die molekularen Grundlagen von Krebs zu verstehen. Die Hypothese lautete, dass Krebs durch aufeinander folgende Mutationen verursacht wird, die dann mit Hilfe von Gentherapien gezielt bekämpft werden können. Dies läutete die Ära der gezielten Therapie ein, die eine herbe Enttäuschung war. Während die Wissenschaftler von den Laborergebnissen begeistert waren, hat die gezielte Therapie die Zahl der Krebstoten kaum beeinflusst.

In meinem Interview mit Travis Christofferson, dem Autor von „Tripping Over the Truth: How the Metabolic Theory of Cancer is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms“, und Dr. Abdul Kadir Slocum vom ChemoThermia Oncology Center in der Türkei, äußerte sich Christofferson zu dem kaputten System der Erforschung und Auswahl von Chemotherapeutika:

Ein Beispiel dafür ist Tarceva, das vor etwa 10 Jahren zugelassen wurde. Es hat ein ziemlich schlechtes Nebenwirkungsprofil. Es ist teuer. Es verlängert die mediane Überlebenszeit von Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten um 10 Tage. Damit haben wir es zu tun, mit solchen Dingen. Ironischerweise haben wir es mit einer Zwickmühle im System zu tun, in der Big Pharma einen Anreiz hat, das Risiko für dieses Verfahren zu senken, weil es so teuer ist und nur marginale Verbesserungen bringt.

In der Zwischenzeit sitzen diese nicht patentierbaren Therapien am Rande des Geschehens, die potenziell die Krebsbehandlung verändern könnten, aber sie bekommen nicht die milliardenschwere Unterstützung, um diese riesigen Studien durchzuziehen, damit die Beweislast so groß wird, dass die Onkologie sie tatsächlich in die Klinik einführt. Das Arsenal, das uns heute zur Verfügung steht, ist im Vergleich zu den 70er Jahren so viel reichhaltiger [an Therapien], die wir nutzen könnten. Wir haben all diese interessanten Stoffwechseltherapien. Wir haben umgewidmete Medikamente, die wir einsetzen können.

Im Nachwort meines Buches stelle ich die Frage: Wie sähe es heute aus, wenn wir ein weniger belastendes regulatorisches Umfeld wie in den 70er Jahren hätten und gute Onkologen einige dieser Therapien in der Klinik ausprobieren und sehen könnten, was passiert? Deshalb bin ich so froh, dass wir Dr. Slocum hier haben, denn er hat uns einen ersten Eindruck davon vermittelt, wie Stoffwechseltherapien aussehen werden, wenn sie in der Klinik eingesetzt werden.

Krebs ist eine Stoffwechselkrankheit

Link zum Video.

Krebs, einschließlich Brustkrebs, ist eine Stoffwechselerkrankung, die auf eine ketogene Ernährung ansprechen kann. In diesem Interview mit Christofferson und Slocum haben wir besprochen, wie Slocum und sein Team im ChemoThermia Oncology Center in der Türkei das Fasten zur Unterstützung ihrer Chemotherapie bei Krebspatienten einsetzen. Die Patienten werden zunächst auf eine ketogene Diät gesetzt, die bei den Krebszellen Stoffwechselstress erzeugt.

Vor der Verabreichung der Chemotherapie fasten die Patienten 14 Stunden lang, was den Stoffwechselstress erhöht. In der Regel liegt der Blutzuckerspiegel bei etwa 80 Milligramm pro Deziliter (mg/dL), wenn das Team dann Glykolysehemmer anwendet, die zusätzlichen Stress verursachen, da die Zellen bereits an Glukose verarmt sind.

Anschließend erhalten die Patienten Insulin, um ihren Blutzuckerspiegel weiter zu senken, bevor die Chemotherapie beginnt. In den Tagen nach der Chemotherapie setzt das Team hyperbare Sauerstofftherapie und Hyperthermie sowie eine tägliche Infusion von Glykolysehemmern mit hochdosiertem Vitamin C (50 Gramm) und Dimethylsulfoxid (DMSO) ein.

Die Ergebnisse sind beachtlich und wurden in mehreren Publikationen veröffentlicht, einschließlich der Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs im vierten Stadium. Thomas Seyfried, Ph.D., Professor für Biologie am Boston College, ist ebenfalls ein führender Experte und Forscher auf dem Gebiet des Krebsstoffwechsels und der Ketose durch Ernährung.

Sein Buch „Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management and Prevention of Cancer“ ist ein grundlegendes Lehrbuch zu diesem Thema, und im August 2016 erhielt er den Mercola.com Game Changer Award für seine Arbeit. In einem früheren Interview sprachen wir über die Mechanismen von Krebs und den Einfluss der Mitochondrienfunktion, die eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Behandlung dieser Krankheit spielt.

Seine bahnbrechende Krebstheorie wurde erstmals 2010 veröffentlicht. Viele seiner Ansichten sind in seinem Papier „Mitochondrial Substrate-Level Phosphorylation as Energy Source for Glioblastoma: Review and Hypothesis“, online veröffentlicht am 27. Dezember 2018. Er hat auch mehrere andere Arbeiten über die metabolischen Grundlagen von Krebs veröffentlicht.

Fasten kann das Risiko für Brustkrebs drastisch reduzieren

Krebs ist eine Stoffwechselerkrankung, die tief in einer mitochondrialen Dysfunktion verwurzelt ist. Kurz gesagt, Krebszellen verbrennen Glukose, die weit mehr ROS erzeugt als Fett und Ketone. Um Fett verbrennen zu können, muss die Zelle gesund und normal sein, so dass eine fettreiche, zuckerarme Ernährung den Krebs im Grunde aushungert und gleichzeitig die gesunden Zellen nährt.

Um es klar zu sagen: Wenn Sie nicht gerade ein Medikament einnehmen, das Ihnen vorschreibt, zu bestimmten Zeiten zu essen, können Sie eine zeitlich begrenzte Ernährung und eine ketogene Diät sicher und einfach umsetzen, auch wenn Sie eine konventionelle Krebsbehandlung durchlaufen. Wie Slocum nachgewiesen hat, kann sie sogar die Wirksamkeit der Chemotherapie erhöhen.

Es versteht sich von selbst, dass bei der Anwendung von Stoffwechseltherapien der Patient eine erhebliche Verantwortung für sein eigenes Ergebnis trägt. Der Arzt kann Ihnen kein Essen kochen, Sie nicht zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln zwingen oder Ihnen das Essen vorenthalten, wenn es Zeit zum Fasten ist. Sie müssen sehr gewissenhaft und diszipliniert sein, um das vorgegebene Programm einzuhalten.

Wenn Sie an einer lebensbedrohlichen Krankheit wie Krebs im 4. Stadium leiden, müssen Sie sich unbedingt genau an das Fastenprogramm halten. Man darf nicht vom Protokoll abweichen, wenn man die Art von Ergebnissen erzielen will, die Slocum in seiner Behandlungseinrichtung gefunden hat.

Wenn Sie Ihre Gesundheit optimieren oder den Alterungsprozess verlangsamen wollen, scheint es jedoch besser zu sein, sich abwechselnd zu ernähren und zu hungern, als sich ständig in Ketose zu befinden. Wenn Sie dies ständig tun, kann es sogar höchst kontraproduktiv sein. Dies gilt für den Einsatz der Ernährungsketose für eine optimale Gesundheit oder Krebsbehandlung. Slocum beschreibt das Behandlungsprotokoll des Zentrums wie folgt:

Ein Beispiel: Die Patienten kommen und machen eine ketogene Diät. Wenn sie nach einer 14-stündigen Fastenkur zur Chemotherapie kommen, werden Glykolyse und Insulin eingesetzt, um den Blutzuckerspiegel zu senken, und dann wird die Chemotherapie durchgeführt. Nach der Chemotherapie, am Tag der Chemotherapie, können sie essen, was sie wollen, vor allem wegen der leichten Hypoglykämie, die durch die Insulingabe verursacht wird. Am Tag der Chemotherapie bekommen sie so viele Kohlenhydrate, wie sie wollen.

Patienten, die wegen einer Krebserkrankung behandelt werden, müssen auch Tage haben, an denen sie mehr Nettokohlenhydrate und mehr Eiweiß zu sich nehmen, insbesondere bei Krafttraining, um die bei Krebserkrankungen häufig auftretende Sarkopenie zu verhindern. Denn wenn den Krebszellen Glukose entzogen wird, können sie Muskelgewebe abbauen, um Glutamin zu gewinnen.

Interessanterweise arbeitet Seyfried mit einem Glutamin-Inhibitor namens DON, um dies zu verhindern und damit die Therapie noch wirksamer zu machen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die „metabolische Magie“ tatsächlich während der Refeeding-Phase auftritt, wenn die Nettokohlenhydrate und Proteine erhöht werden, was das Muskelwachstum steigert.

Nach ein oder zwei Tagen kehren Sie dann in die Ketose zurück. In der Regel wird dies einmal pro Woche durchgeführt. Bis zu einem gewissen Grad wendet Slocum diese Technik auch bei Krebspatienten an, obwohl diese nur alle zwei oder drei Wochen höhere Kohlenhydratmengen essen dürfen, und zwar an dem Tag, an dem sie eine Chemotherapie erhalten.

