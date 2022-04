Öffentliche Anhörung des INB der WHO. Macht, Finanzierung, Impfungen, Rechenschaftspflicht und andere Kritik wurde laut

An den öffentlichen Anhörungen des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) am 12. und 13. April 2022 nahmen verschiedene globale, regionale, nationale und lokale Interessengruppen teil, die gemeinnützige Organisationen, zivilgesellschaftliche Gruppen, Hochschulen, Berufsverbände, den privaten Sektor und einzelne Experten vertraten. Die Vielfalt der Teilnehmer reichte von Save the Children über Pro Libertate und Amnesty International bis hin zur Drugs for Neglected Diseases Initiative. Neu gegründete Gruppen wie der Weltgesundheitsrat schlagen Alarm über die Machtbestrebungen der WHO, die Nationalstaaten in etwas einzubinden, was nach Ansicht dieser NRO ruchlose Ziele verfolgt. TrialSite berichtete über die Entscheidung des INB, eine öffentliche Anhörung durchzuführen, deren erster Tag hier zusammengefasst wird.

Die Anhörungen wurden kurzfristig anberaumt und sind Teil des Prozesses zur Entwicklung eines Arbeitsentwurfs für das vorgeschlagene neue Instrument.

Das WHO-Sekretariat stellte unter dem Motto „World Together“ eine Plattform für virtuelle Anmeldungen und Eingaben zur Verfügung. Dies war ein bedeutendes Unterfangen, für das es keinen Bezugsrahmen für die virtuelle Beteiligung der Öffentlichkeit auf globaler Ebene gab.

Die Öffentlichkeit und die Interessengruppen hatten ein kurzes Zeitfenster, um sich zu registrieren und Beiträge einzureichen. Rund 100 Organisationen schafften es, in den neun Stunden, die für die Vormittags- und Nachmittagssitzungen an zwei Tagen vorgesehen waren, die begrenzten Zeitfenster zu nutzen. Andere reichten schriftliche Beiträge ein. Die Sitzungen wurden von rund 400 Zuschauern per Live-Stream verfolgt.

Eröffnung

In seiner Eröffnungsrede am ersten Tag beklagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus den aktuellen Stand der Dinge: vernachlässigte Vorsorgeprotokolle, obwohl die COVID-19-Pandemie aktiv ist und neue Varianten hervorbringt; ein Drittel der Weltbevölkerung ist nicht einmal mit der ersten Dosis geimpft; 83 % der afrikanischen Bevölkerung sind ungeimpft.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hat andere Hypothesen nicht in Betracht gezogen, wie z. B. die des ehemaligen Industrievirologen Dr. Geert vanden Bossche, der schreibt, dass die Massenimpfung zur Pandemie dazu geführt hat, dass sich der Erreger evolutionär weiterentwickelt hat und alle möglichen Probleme für die öffentliche Gesundheit verursacht hat.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus drückt weiterhin die Hoffnung aus, dass das neue Abkommen zu einem „Generationenvertrag“ wird, der einen Wandel in einem fragmentierten Mechanismus herbeiführen würde, mit der abschließenden Präsentation der Arbeit des INB auf der Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2024 – also in zwei Jahren -.

Alle, die dafür sind…

Auf die Frage „Welche wesentlichen Elemente sollten Ihrer Meinung nach in ein neues internationales Instrument zur Pandemievorsorge und -reaktion aufgenommen werden?“ reichten die Beiträge von denjenigen, die sich mit der Vision der WHO für ein neues Instrument solidarisch zeigten, bis hin zu denjenigen, die die Idee völlig ablehnten und meinten, die WHO überschreite ihre Aufgabe gegenüber den Nationen.

Organisationen wie die afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) unterstützten die WHO in ihren Bemühungen, ein neues, weltweit verbindliches Instrument zu entwickeln.

Andere wiederum plädierten für eine integrativere, sektorübergreifende Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, anstatt sich auf die Ausarbeitung eines weiteren Vertrags oder Instruments zu stürzen, da dies nicht die Lösung für die Bekämpfung von Pandemien sei.

Das Gremium, das sich für eine globale Gesundheitskonvention aussprach, forderte Transparenz, Rechenschaftspflicht und sofortiges Handeln und schlug vor, dass die Länder Fünfjahrespläne aufstellen und ein unabhängiges Gremium die Einhaltung der Vorschriften durch die Mitgliedstaaten überprüfen sollte.

Andere Redner, die von einigen Vertretern der globalen Gesundheitspolitik eher als Randgruppen betrachtet wurden, forderten, dass das neue Instrument Biowaffen- und Funktionsgewinnungsexperimente, die ein Risiko für künftige Pandemien darstellen, beenden sollte. Diese Gruppen sind sich nicht sicher, ob die Objektivität und Unabhängigkeit der WHO noch zu retten ist.

Uneinigkeit bei Impfstoffen und Medikamenten

Während einige Interessengruppen für eine dezentralisierte Forschung und Entwicklung sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen plädierten, beklagten andere die „Massenexperimente“ an Menschen mit Impfstoffen in klinischen Versuchen oder/und im Rahmen von Notfallzulassungen.

Es wurde betont, dass Patienten das Recht haben, verfügbare und erschwingliche evidenzbasierte Behandlungen ohne Konsequenzen zu wählen, z. B. Medikamente für die Frühbehandlung und Prophylaxe. Dazu gehören auch der Aufbau einer natürlichen Immunität und die Verwendung von wiederverwendeten evidenzbasierten Therapien wie Amantadin, Ivermectin und Hydroxychloroquin.

Einige Redner forderten ein Verbot des Einsatzes von Medikamenten oder Impfstoffen, die sich noch in der klinischen Erprobungsphase befinden. So forderte die Vertreterin des Papageorgiou-Krankenhauses in Griechenland, dass die WHO keine nicht-diagnostischen Tests für die Diagnose empfehlen sollte. Sie bezeichnete das Konzept, eine einheitliche Antwort auf eine homogene globale Landschaft anzuwenden, als eine „ernsthaft fehlgeleitete Idee“.

William Engel, Gründer der niederländischen Aktivistenorganisation Viruswaarheid, bezeichnete die COVID-19-Impfstoffe als „gentherapeutische Experimente“, die seiner Meinung nach einen „Missbrauch der Pandemievorschriften“ darstellen. Der bereits erwähnte Weltgesundheitsrat rief dazu auf, „Massenexperimente und Social Engineering“ abzulehnen, und forderte, dass Entscheidungen im Zusammenhang mit der Notfallzulassung weiterhin von souveränen Ländern getroffen werden sollten.

Es wurde eine Harmonisierung der Regulierungsbehörden gefordert, um zu verhindern, dass der Zugang zu Arzneimitteln aufgrund der unterschiedlichen Verfahren und Fristen für die Zulassung von Therapeutika in den verschiedenen Ländern behindert wird.

Andere Redner sprachen Fragen der Inklusivität an. Barrieren und Diskriminierung, mit denen gefährdete Gruppen wie Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, müssen mit Inklusivität angegangen werden, und das INB wurde aufgefordert, Mechanismen zu erwägen, um marginalisierte Gruppen mit einfachem Zugang in die Gesundheitsversorgung einzubeziehen. Es gibt auch Randgruppen, die bei der Datenerfassung zurückgelassen und von der Intervention ausgeschlossen wurden, z. B. Menschen mit psychischen Problemen oder Krankheiten wie Demenz.

Weitere Punkte waren:

Die Kommunikation sollte sprach- und kultursensibel sein, indem wissenschaftliche Erkenntnisse in den lokalen Sprachen verbreitet werden.

Um einen fragmentierten Ansatz zu vermeiden, sollte das Instrument die bestehende Internationale Gesundheitsverordnung 2005 ergänzen.

Es wurde ein gemeinsames Wissen und die Genomsequenzierung von Krankheitserregern gefordert.

Transparenz ist das A und O und sollte für die großen Pharmaunternehmen obligatorisch sein.

Dieser letzte Punkt wurde von mehreren Rednern während der zweitägigen Anhörung geäußert. Transformative Health Justice mit Sitz in Südafrika bestand darauf, dass klinische und Sicherheitsdaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Ebenso forderten sie, dass wiederverwendete Arzneimittel und traditionelle Arzneimittel nicht aufgrund von Interessenkonflikten außer Acht gelassen werden dürfen.

Der Vertreter von Medicus Mundi International forderte einen umfassenden Rahmen für die Rechenschaftspflicht: „Es ist alarmierend, wie die pharmazeutische und andere Industrien ihre Gewinne während der Pandemie scheinbar um Milliarden erhöht haben“, während die Entwicklung und der Vertrieb von COVID-19-Impfstoffen ihre Stimme in den Verhandlungen stärkt.

Einspruch gegen die WHO

Mehrere Redner äußerten die Befürchtung, dass ein rechtsverbindliches Abkommen der WHO zu viel Macht verleihen würde. So forderte Emilia Sykut-Domańska im Namen der Polnischen Vereinigung unabhängiger Ärzte und Wissenschaftler, dass die Annahme der WHO-Maßnahmen völlig freiwillig sein sollte, wobei die Länder die unabhängige Kontrolle über ihre Gesundheitsdienste behalten sollten, ohne dass es für das Land Konsequenzen hätte, wenn sie sich weigerten, teilzunehmen.

Dustin Bryce von Interest of Justice, einem costaricanischen Institut für Recht und Staatsbürgerkunde, äußerte sich am deutlichsten zu diesem Punkt (Sitzung 1, 1:20 ff.) und forderte die WHO auf, jedes neue Instrument mit den Siracusa-Prinzipien in Einklang zu bringen, in denen festgelegt ist, inwieweit Ländern in Notsituationen Gesetze auferlegt werden können. Er forderte auch eine bessere Definition von Fehlinformationen und erklärte, wenn die Meinungsvielfalt in Bezug auf die sich entwickelnde Wissenschaft der WHO angegriffen werde, bestehe die Gefahr eines „Machtungleichgewichts und einer systematischen Verletzung der Menschenrechte“.

Bryce forderte die WHO auf, „die Ernsthaftigkeit von Diagnosen nicht zu übertreiben“ oder „Alarmsituationen als Reaktion auf falsche Interessen zu schaffen“, und dass, wenn die WHO dieser Handlungen für schuldig befunden werde, jegliche Finanzierung eingestellt werden sollte. Er forderte volle Transparenz bei den Finanzen der WHO, damit Interessenkonflikte erkannt und beseitigt werden können. Außerdem forderte er einen wirklich demokratischen Prozess, der von der Bevölkerung und nicht vom INB gesteuert wird.

Andere Redner wie Tomas Nielsen, Vertreter von Pro Libertate, einer Vereinigung von Juristen aus der Tschechischen Republik, forderten die Beseitigung von Interessenkonflikten, damit die WHO „eine vertrauenswürdige globale öffentliche Institution werden kann“.

Jonathan Gilthorpe, der für die Universität Umeå in Schweden sprach, bezeichnete die Absicht der WHO, Verantwortung für „alle Bewohner des Planeten Erde“ zu übernehmen, als eine historische Forderung, aber die Rolle der WHO solle beratend bleiben, und die individuellen Menschenrechte müssten respektiert werden. „Was nützt es schließlich, menschliches Leben zu schützen, wenn dieses individuelle menschliche Leben nicht gehört oder respektiert wird?“

Anhörungsbeiträge nach Fachgebieten

Viele Organisationen äußerten ihre Ansichten auf der Grundlage ihres jeweiligen Fachgebiets.

So forderte beispielsweise Save the Children, dass das Instrument der Verhinderung des Todes von Müttern, Kindern und Säuglingen Vorrang einräumen sollte, und forderte eine allgemeine Gesundheitsversorgung. Amnesty International verlangte, dass den Menschenrechten Vorrang eingeräumt wird. Die Drugs for Neglected Disease Initiative forderte eine nationale und regionale Koordination, nachhaltige Finanzierungsmechanismen, die Zugänglichkeit der Versorgung und die Stärkung der Infrastruktur.

Mehrere Beiträge betonten die gemeinsame Nutzung des geistigen Eigentums an Therapeutika, Impfstoffen und Diagnostika, um den gleichberechtigten Zugang zu Wissen, Ressourcen und Produktionskapazitäten zu erleichtern, anstatt die Pandemie in die Hände einiger weniger zu legen.

Andere forderten regionale Zentren für die Impfstoffproduktion, einschließlich des Ausbaus der Kapazitäten in den Ländern des globalen Südens, mit einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz und regionaler Befähigung, um die spezifischen Bedürfnisse jedes geografischen Standorts zu erfüllen.

Zivilgesellschaftliche Gruppen forderten eine sinnvolle Einbindung der Gemeinschaften auf lokaler Ebene und eine Beteiligung in jeder Phase der Entscheidungsfindung und Umsetzung mit Transparenz und Beteiligung.

One Health

One Health betrachtet die Gesundheit aus der Perspektive der Verbindung und der Wechselwirkungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt. Verschiedene Umwelt- und Tierschutzorganisationen forderten die Einbeziehung der Schnittstelle zwischen Menschen, Tieren und der Umwelt als einen Pfeiler des neuen Instruments.

Die Wildlife Conservation Society hob das Potenzial des Vertrags hervor, „Hochrisiko-Schnittstellen für die Übertragung von Zoonoseerregern“ als Vorsichtsmaßnahme gegen künftige Pandemien zu verbieten. Die Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance und mehrere andere Redner betonten, dass ein globaler Ansatz zur Lösung des Problems der Antibiotikaresistenz ein potenzieller Vorteil des Abkommens sei.

Es wurde auf die vierseitige Allianz für eine Gesundheit verwiesen, der die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen angehören, um eine bessere Zusammenarbeit und einen sektorübergreifenden Ansatz bei der Entwicklung des neuen Instruments zu ermöglichen.

Abschließende Überlegungen

Die Wortmeldungen zeigen, dass die Ansichten und die Wahrnehmung der WHO als vertrauenswürdige Instanz, die die Welt aus der COVID-19-Pandemie herausführen und stärken kann, auseinandergehen. Angesichts der in der öffentlichen Anhörung geäußerten Beschwerden über Interessenkonflikte besteht in einigen Kreisen ein Mangel an Vertrauen in die Aufrichtigkeit der WHO. Ist die WHO bereit, dies als objektive globale Organisation anzugehen und sich einer unabhängigen Aufsicht zu unterwerfen? Gibt es einen Mittelweg, um eine Form der Einigung über den Umgang mit künftigen Pandemien zu erreichen – und wenn ja, ist die WHO am besten geeignet, diesen Weg zu gehen?

Die größere Sorge ist, ob die öffentliche Meinung, wie sie in diesen Anhörungen geäußert wurde, berücksichtigt werden wird. Tess Lawrie, die für den Weltgesundheitsrat spricht, sagte: „Der aktuelle Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Weltgesundheitsorganisation, der erst letzte Woche angekündigt wurde, wahrt nicht den Zugang zu Informationen, das Recht, Entscheidungen zu treffen, und andere Bürgerrechte und demokratische Grundpfeiler.“ Sie schlussfolgerte, dass die Eingaben nun eine öffentliche Angelegenheit seien.

Meg Davis vom Global Health Center des Graduate Institute of Geneva schloss sich dieser Meinung an: „Wir schätzen zwar die Bemühungen, diese öffentliche Anhörung in letzter Minute zu organisieren, aber sie ist leider sinnbildlich für dieses Problem. Es ist unklar, wie oder ob diese Anhörung tatsächlich zur Substanz des Vertragsprozesses beiträgt, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Alibi handelt“. Sie fuhr fort: „Das INB sollte den Teilnehmern nach diesen Anhörungen eine klare Antwort geben und klarstellen, welche Empfehlungen übernommen werden und welche nicht.“

Die Besorgnis über die Objektivität und Unabhängigkeit der WHO von Industrie und Regierung wächst. Ein von der Filmemacherin Lillian Franck produzierter Dokumentarfilm mit dem Titel „TrustWHO“ wirft unbequeme Fragen zu dieser globalen Organisation auf, die gegründet wurde, um eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen. Franck deckt auf, was manche ein „alarmierendes Bild von Korruption und Undurchsichtigkeit“ nennen würden. Wenn auch nur einer dieser Vorwürfe wahr ist, muss die WHO, wenn sie ihre Legitimität behalten will, ihr Haus räumen.