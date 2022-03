Kardiologe bezeichnet Ergebnisse der neuen Corona-Impfstoff-Studie als „besorgniserregend“

Die Corona-Impfstoffe wurden nicht ausreichend getestet, und wichtige Gruppen, darunter Schwangere, wurden ausgeschlossen. Dies sagte der amerikanische Kardiologe Peter McCullough letzte Woche auf einer Tagung in Pennsylvania. Dennoch wurden schwangere Frauen ermutigt und später sogar gezwungen, sich impfen zu lassen.

McCullough bezeichnete die Ergebnisse einer neuen Studie als „alarmierend“. Diese Studie zeigt, dass die mRNA im Impfstoff viel länger im Körper verbleibt als angenommen. „Die [Studie] zeigt, dass die mRNA noch Monate nach der Impfung in den Lymphknoten vorhanden ist“, so der Kardiologe. „Der Impfstoff verlässt den Körper nicht. Nach 60 Tagen ist er immer noch in den Lymphknoten zu finden“.

Er verwies auch auf eine im Februar veröffentlichte schwedische Studie, die zeigt, dass der mRNA-Impfstoff in der Leber in DNA umgewandelt wird. Dies wird auch als reverse Transkription bezeichnet.

Zögernd beiseite

„Das landet in unseren Chromosomen. Wenn sich herausstellt, dass der gesamte Code in den menschlichen Chromosomen landet und beginnt, Spike-Proteine in den Zellen zu bilden, und von den Zellen der Eltern auf die Zellen der Tochter übertragen und an den Embryo weitergegeben wird, haben wir ein Problem“, warnte McCullough.

Auf der Website des CDC, des US National Institute of Public Health and the Environment, heißt es, dass Impfstoffe das menschliche Genom nicht verändern. Es scheint nun sehr wahrscheinlich, dass die CDC sich geirrt hat, sagte er.

In der US-amerikanischen Datenbank für Nebenwirkungen VAERS wurden 24.000 Todesfälle und 34.000 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis nach der Corona-Impfung registriert. Weitere 44.000 sind nach der Impfung dauerhaft behindert.

McCullough wies darauf hin, dass einige Kinder nach der Impfung eine schwere Entzündungsreaktion entwickeln. „Einige werden weiter leben. Es waren kerngesunde Kinder, und jetzt kämpfen sie um ihr Leben“.