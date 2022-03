Die Weltgesundheitsorganisation hat der Ukraine geraten, gefährliche Krankheitserreger in den Forschungslabors des Landes zu vernichten. Die WHO befürchtet, dass die Erreger aufgrund von Kriegsschäden freigesetzt werden und Krankheiten auslösen, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf „Gesundheitslabore“.

Die Ukraine verfügt über mehrere Labors, in denen Infektionskrankheiten erforscht werden. Diese Laboratorien arbeiten mit den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der WHO zusammen.

Die Journalistin Annelies Strikkers weist darauf hin, dass es diese Biolabore früher nicht gegeben hätte. „Ich habe langsam das Gefühl, dass ein Körnchen Wahrheit in dem steckt, was die russische Regierung über die Biolabore gesagt hat, und dass jetzt ein verzweifelter Versuch unternommen wird, die EU, die WHO und die USA aus dem Weg zu räumen“, sagt Strikkers.

Es handelte sich um russische Fake News, dass die Amerikaner geheime Biolabore in der Ukraine hätten, sagten uns die westlichen Medien, betont der Journalist Eric van de Beek. „Sogar die WHO erkennt jetzt ihre Existenz an. Und wenn die WHO das nun sagt, dann kommen die Medien natürlich nicht umhin, darüber zu berichten.“

Vor vier Jahren wurde die bulgarische Enthüllungsjournalistin Dilyana Gaytandzhieva aus dem Europäischen Parlament ausgeschlossen, nachdem sie dem stellvertretenden US-Gesundheitsminister Fragen zu den Biolabors des Pentagons in Russland, China und Iran gestellt hatte.

How a journalist gets expelled from the #EuropeanParliament when asking the Assistant Secretary at the US Department of Health questions about the Pentagon bio laboratories around #Russia, #China and #Iran. pic.twitter.com/RB7cRZGDlG — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) March 8, 2018

Wer ist jetzt die Fake News?

„Vor vier Jahren wurde ich von den amerikanischen Medien als ‚Fake News‘ abgetan. Wer sind jetzt die Fake News?“, fragt Gaytandzhieva, die seit Jahren über Biolabore in der Ukraine und anderswo recherchiert.

Sie hat Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die ukrainische Regierung keine „sensiblen Informationen“ über die Biolabore preisgeben darf und gefährliche Krankheitserreger zur biologischen Forschung an das US-Verteidigungsministerium schicken muss.

The Pentagon program in the Ukrainian biolabs is „sensitive information“. The government of #Ukraine is prohibited from public disclosure of this sensitive information and Ukraine is obliged to transfer to the US Department of Defense dangerous pathogens for biological research pic.twitter.com/4HhZxyi9v0 — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) March 9, 2022

Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard sagte in der Sendung von Tucker Carlson, die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland habe die Frage von Senator Marco Rubio, ob es in der Ukraine biologische oder chemische Waffen gebe, nicht verneint.

Tulsi Gabbard about secret biolabs in Ukraine pic.twitter.com/jPeEoE74Wk — Wittgenstein (@backtolife_2022) March 10, 2022

Zwischenzeitlich reagiert auch Klaus Schwab vom World Economic Forum und friert „alle Beziehungen“ zu Russland und Putin ein

Das umstrittene Weltwirtschaftsforum hat angekündigt, dass es wegen des „Einmarsches in der Ukraine“ „alle Beziehungen“ zur russischen Regierung und zu Präsident Wladimir Putin eingefroren hat.

„Wir arbeiten nicht mit sanktionierten Personen zusammen und haben alle Verbindungen zu russischen Einrichtungen eingefroren“, sagte Sprecherin Amanda Russo gegenüber Politico.

Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Kanada und mehrere andere Länder haben kürzlich schwere Sanktionen gegen Russland und Putin verhängt. Eine Reihe westlicher Unternehmen hat erklärt, dass sie keine Geschäfte mehr in dem Land tätigen werden.

Das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung von Klaus Schwab hat in der Vergangenheit enge Beziehungen zu Russland unterhalten. Putin hat bereits mehrere Reden vor der Gruppe gehalten, die sich jährlich im Schweizer Skiort Davos trifft.

Anfang letzten Jahres warnte Putin auf einem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums vor einem Krieg aller gegen alle.

Wenn es der Welt nicht gelinge, die gegenseitigen Konflikte zu lösen, könne dies zu einem Krieg führen, der „das Ende unserer Zivilisation“ bedeute, sagte Putin. Er betonte, dass die Corona-Pandemie und die zunehmende politische Polarisierung die bestehenden Probleme verschärfen und dass „alles darauf hindeutet, dass die Spannungen noch weiter zunehmen könnten“.

Das WEF ist in letzter Zeit wegen verschiedener Botschaften und Videos, die die Organisation in den sozialen Medien veröffentlicht hat, in die Kritik geraten. Dazu gehörten zum Beispiel: „Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe kein Privatleben und das Leben war noch nie besser“.