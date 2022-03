George Soros: Vereinigte Staaten und Europäische Union müssen Putin und Xi entmachten, „bevor sie unsere Zivilisation zerstören können

Ein dritter Weltkrieg wird „unsere Zivilisation zerstören“, wenn der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping nicht „von der Macht entfernt“ werden, warnt der demokratische Milliardär und Megadonor George Soros.

„Nachdem er vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping grünes Licht erhalten hatte, begann der russische Präsident Wladimir Putin seinen Krieg in der Ukraine, um das alte russische Imperium zurückzuerobern“, schrieb Soros in einem Meinungsartikel, der am Freitag von Project Syndicate veröffentlicht wurde.

„Aber beide Führer scheinen die Situation falsch eingeschätzt zu haben, was die Aussicht auf eine globale Katastrophe erhöht – es sei denn, sie werden von der Macht entfernt“, schrieb er.

Putin sei „buchstäblich verrückt geworden“, warnte der Vorsitzende von Soros Fund Management und der Open Society Foundations.

„Er hat beschlossen, die Ukraine dafür zu bestrafen, dass sie sich ihm widersetzt hat, und er scheint dabei ohne jede Einschränkung zu handeln. Er wirft die gesamte russische Armee in die Schlacht und ignoriert alle Kriegsregeln, nicht zuletzt durch die wahllose Bombardierung der Zivilbevölkerung.“

Das Pentagon hat mindestens 12.000 Soldaten in NATO-Mitgliedsstaaten entsandt, um im Ukraine-Russland-Konflikt zu helfen, obwohl die Amerikaner mit überwältigender Mehrheit eine Beteiligung der USA ablehnen.

Berichten zufolge bereitet Joe Biden auch den Einsatz von US-Grenzschutzbeamten vor, die aktuell an der Grenze zwischen den USA und Mexiko im Einsatz sind, um sie zur Unterstützung der aus der Ukraine fliehenden Menschen nach Übersee zu schicken.

Zusätzlich zur Entsendung von Truppen hat die Regierung Biden 350 Millionen Dollar an amerikanischen Steuergeldern zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt, womit sich „die gesamte Sicherheitshilfe der Vereinigten Staaten für die Ukraine im vergangenen Jahr auf mehr als 1 Milliarde Dollar beläuft“, wie Außenminister Antony Blinken am 26. Februar mitteilte.

Laut einer Associated Press-NORC-Umfrage wollen nur 26 Prozent der Amerikaner, dass die USA eine „große Rolle“ im russisch-ukrainischen Konflikt spielen, während 72 Prozent der Befragten der Meinung sind, die USA sollten eine „kleine Rolle“ oder „gar keine Rolle“ spielen.

Die USA und ihre Verbündeten sollten sich so stark wie möglich in den Konflikt einmischen, meint Soros.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union schicken beide „Verteidigungswaffen“ in die Ukraine, und es gibt Bestrebungen, MIG-Kampfflugzeuge aus russischer Produktion zu kaufen, die ukrainische Piloten zu fliegen wissen. Das könnte den Unterschied ausmachen, schrieb er. „Wir können nur hoffen, dass Putin und Xi von der Macht entfernt werden, bevor sie unsere Zivilisation zerstören können“.

Nachdem Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert war, forderte Soros die USA in einer Reihe von Tweets auf, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun“, um die Ukraine zu unterstützen.

„Es ist wichtig, dass sowohl das transatlantische Bündnis (die Vereinigten Staaten, Kanada, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich) als auch andere Nationen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ukraine in dieser Zeit der existenziellen Bedrohung zu unterstützen“, schrieb er.

It is important that both the transatlantic alliance (the United States, Canada, the European Union, and the United Kingdom) but also other nations do whatever is in their power to support Ukraine in its time of existential threat.