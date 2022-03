US-Biowaffen-Labore BESTÄTIGT, da der tiefe Staat die Bühne für ein Biowaffen-Falschflaggen-Ereignis vorbereitet, das Russland angelastet werden soll

Anfang dieser Woche bestätigte US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland öffentlich das Vorhandensein von mit US-Mitteln finanzierten Biowaffenlabors in der Ukraine. Sie warnte sogar davor, dass Russland die Einrichtungen beschlagnahmen und einen Angriff auf die Welt mit biologischen Waffen unter falscher Flagge starten könnte, um Amerika die Schuld zu geben.

Dies ist eine direkte Bestätigung dafür, dass die von den USA finanzierten Labors gefährliche biologische Waffen enthalten. Warum sollte Nuland sonst besorgt sein, wenn Russland die Labors beschlagnahmt?

Nuland wurde von US-Senator Marco Rubio befragt, einem bekannten RINO und Kollaborateur der Kriegsmaschinerie. Es scheint, dass Rubio und Nuland diesen Austausch geprobt und für die Öffentlichkeit aufgeführt haben, um die Bühne für eine US-Biowaffenfreigabe unter falscher Flagge zu bereiten, die Russland angelastet wird.

U.S. Under Secretary of State Victoria Nuland says Washington is working with Ukraine to prevent biological research facilities from falling into Russian hands. She just confirmed every conspiracy theory about the existence of those labs. pic.twitter.com/ynkd7hW6iK