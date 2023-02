Kardiologe: So bekommen Sie das Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper

Was kann man tun, um die Schäden von Coronaimpfstoffen zu begrenzen? Diese Frage wird dem Kardiologen und Internisten Peter McCullough oft gestellt.

Viele Menschen haben sich im Jahr 2021 ein oder zweimal impfen lassen und dann unter den Nebenwirkungen gelitten. Je mehr Impfungen man bekommt, desto mehr Nebenwirkungen treten auf und desto größer sind die Risiken, sagte McCullough im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

Er forderte die Menschen auf, sich nicht mehr impfen zu lassen. Er riet den Menschen auch zur Wachsamkeit, da einige Komplikationen leicht zu behandeln sind.

Ein Beispiel: Sie steigen in ein Flugzeug und nach der Landung ist Ihr Bein aufgrund eines Blutgerinnsels geschwollen. Studien haben gezeigt, dass 11 Prozent der Blutgerinnsel in den Beinen, vom Knöchel bis zur Hüfte, tödlich sind, so McCullough. Er erwähnte auch Herzprobleme, die nach einer Impfung auftreten können.

Oft wird er auch gefragt, wie man nach einer Covidimpfung entgiftet, wie man sie aus dem Körper herausbekommt. Der Kardiologe verwies auf Nattokinase, ein Enzym aus Sojabohnen. Präklinische Studien zeigen, dass dieses Enzym das Spike-Protein abbaut. McCullough wies darauf hin, dass es sich um eine sichere Ergänzung handelt.