Die USA vervierfachen ihre Truppenpräsenz in Taiwan! Kann China wie Putin verarscht werden?

Paul Craig Roberts

Nachdem die Provokationsstrategie des Biden-Regimes, zwei kleine Schritte nach vorn und dann zwei größere Schritte, bei Putin erfolgreich war, wird das Biden-Regime es nun mit China versuchen.

Die USA haben 30 Militärs in Taiwan stationiert und haben soeben angekündigt, dass die Zahl auf 100, möglicherweise 200 erhöht werden soll. Das führt zu irreführenden Schlagzeilen wie „USA vervierfachen Truppenpräsenz in Taiwan“. Ob die Zahl nun 30 oder 200 beträgt, ist im Falle eines Konflikts natürlich bedeutungslos.

Washington weiß, dass China wegen einer so geringen Zahl nicht in Taiwan einmarschieren wird, und China weiß, dass Washington China nicht angreifen wird, wenn ein chinesischer Einmarsch in Taiwan den Tod von 100 amerikanischen Soldaten zur Folge hat. Israel hat bei seinem Angriff auf die USS Liberty so viele Amerikaner getötet, und Washington hat es vertuscht.

Aber als nächstes werden es 1.000, möglicherweise 2.000 sein. Dann 10.000, möglicherweise 20.000. Wenn China nicht frühzeitig eine Grenze zieht, wird es einer großen amerikanischen Armee, der 7. Flotte mit Sitz in Taiwan und Atomraketen auf der Insel gegenüberstehen.

Das ist die Art und Weise, wie Washington das Spiel spielt. Putin ist darauf hereingefallen. Wird China das auch tun?