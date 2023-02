Klare Beweise in einer neuen Studie: Gehirn- und Herzschäden durch mRNA-Impfstoff verursacht

Wissenschaftler in Deutschland haben herausgefunden, dass die mRNA-Impfung, und nicht die COVID-19-Infektion selbst, bei einem älteren Erwachsenen mit Grunderkrankungen Gehirn- und Herzschäden verursacht hat.

Diese Studie wurde im Oktober 2022 in der Zeitschrift Vaccines veröffentlicht: „A Case Report: Multifokale nekrotisierende Enzephalitis und Myokarditis nach BNT162b2 mRNA-Impfung gegen COVID-19“. Darin wurde die Situation eines 76-jährigen deutschen Mannes mit Parkinson-Krankheit untersucht.

Der Patient starb drei Wochen nach seiner dritten COVID-19-Injektion.

Der erste Impfstoff, den er im Mai 2021 erhielt, war der Impfstoff von Oxford/AstraZeneca. Es folgten zwei weitere Injektionen im Juli und im Dezember desselben Jahres. Die beiden folgenden Impfstoffe stammten beide von Pfizer.

Nach der zweiten Impfung bemerkte die Familie des Patienten deutliche Veränderungen in seinem Verhalten. Er wurde immer ängstlicher, lethargischer und wollte nicht mehr angefasst werden. Er zog sich zurück, sogar von engen Familienmitgliedern, und die Symptome seiner bereits bestehenden Parkinson-Krankheit verschlimmerten sich erheblich.

Angesichts der unklaren klinischen Symptome vor seinem Tod beantragte seine Familie eine Autopsie.

Die ungewöhnlichen und faszinierenden Ergebnisse der Autopsie führten zu einem veröffentlichten Fallbericht über einen Fall, der jetzt als Impftod bezeichnet wird.

Der Patient hatte keine Anamnese einer COVID-19-Infektion. Diese klinische Vorgeschichte wurde durch die Pathologie bestätigt.

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser Schaden durch den Impfstoff verursacht wurde“, betonte der Krankenpfleger John Campbell, Ph.D., der die Studie in einem 14-minütigen YouTube-Video, das er am 16. Februar mit seinen 2,68 Millionen Abonnenten teilte, ausführlich erläuterte.

Natürliche COVID-19-Infektion

Die COVID-19-Pandemie wurde durch ein Virus namens SARS-CoV-2 verursacht, eine Abkürzung für Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Es handelt sich um ein RNA-Virus, das zur Familie der Coronaviridae gehört. Der Name dieser Virusfamilie leitet sich von dem lateinischen Wort corona“ ab, was Krone bedeutet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Virus unter dem Elektronenmikroskop aufgrund der kleinen, durch virale Spike-Proteine (S-Proteine) gebildeten Bulbärfortsätze kronenartig erscheint.

Wie viele andere Atemwegsviren verbreiten sich Coronaviren schnell durch Tröpfchen, die eine Person beim Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen aus dem Mund oder der Nase ausstößt. Diese Tröpfchen können dann von einer anderen Person eingeatmet werden.

Im Atmungssystem des Empfängers angekommen, spielt das virale Spike-Protein eine Schlüsselrolle bei der Kommunikation zwischen Virus und Wirtszelle. Eine erfolgreiche Kommunikation führt dazu, dass das Virus von den Zellen des Empfängers aufgenommen wird, wodurch der Prozess der natürlichen Infektion abgeschlossen wird.

Von der FDA zugelassene COVID-19-Impfstoffe

Neben dem Spike-Protein besitzt SARS-CoV-2 noch weitere wichtige Strukturproteine, wie ein Hüllprotein (E), ein Membranprotein (M) und ein Nukleokapsidprotein (N).

Da das Spike-Protein das am häufigsten vorkommende und am meisten „exponierte“ Virusprotein ist, war es die naheliegende Wahl als virales Antigen für die Impfstoffentwicklung.

Tatsächlich verwenden ausnahmslos alle von der FDA zugelassenen COVID-19-Impfstoffe das Spike-Protein als virales Antigen. Keiner der zugelassenen Impfstoffe verwendet andere SARS-CoV-2-Proteine als virale Antigene.

Als ehemaliger Impfstoffentwickler mit einem Doktortitel in Molekulargenetik hat Joe Wang das Design dieser Impfstoffe infrage gestellt. Gleichzeitig macht es dieses Impfstoffdesign jedoch einfach, die durch die Infektion mit dem Virus verursachte Pathologie von der durch den Impfstoff verursachten Pathologie zu unterscheiden.

„Wenn man also Spike-Protein allein sieht, bedeutet das, dass es sich um einen Impfstoff handelt; wenn man Spike-Protein und Nukleokapsid-Protein sieht, bedeutet das, dass es sich um eine natürliche Virusinfektion handelt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden“, erklärte Campbell.

Um eine Autopsie durchzuführen und die Todesursache des 76-jährigen Parkinson-Patienten festzustellen, behandelten die Forscher das Gewebe seines Körpers mit Formalin, schnitten es in Abschnitte und färbten sie mit Hämatoxylin und Eosin, um sie zu untersuchen.

Sie verglichen ihre Proben mit Kontrollen, sowohl mit kultivierten Zellen von SARS-CoV-2-positiven COVID-19-Patienten (die sowohl das Spike-Protein als auch das Nukleokapsid enthielten) als auch mit kultivierten Zellen, die eine durch den Impfstoff induzierte Spike-Protein-Expression, aber kein Nukleokapsid-Protein enthielten.

Bei der Autopsie wurde eine Entzündung sowohl im Gehirn als auch im Herzen festgestellt.

Der Patient erlitt eine akute Hirnschädigung, die nicht mit seiner Parkinson-Diagnose zusammenhing. Im vorderen Teil seines Gehirns fanden sich Flecken von Degeneration und Entzündung, und sein Gehirn wies drei Arten von pathologischen Befunden auf: neuronales Absterben (abgestorbene Nervenzellen), mikrogliale Infiltration (Abwehrzellen im Gehirn) und Lymphozyten, die mit einer Virusinfektion in Verbindung gebracht werden. Sie fanden Spike-Protein im Frontallappen des Gehirns sowie in anderen Teilen des Gehirns. Es war jedoch kein Nukleokapsidprotein vorhanden.

Im Herzen wurde eine Myokarditis, d. h. eine Schwellung, festgestellt. Die Autopsie ergab, dass die Herzmuskelentzündung nicht durch eine natürliche Infektion, sondern durch impfstoffinduzierte Spike-Proteine verursacht wurde.

Diese Untersuchung zeigte sehr deutlich, dass die Pathologie des Patienten durch die Impfstoffe und nicht durch eine natürliche Infektion verursacht wurde.

Der Fallbericht enthielt detaillierte Fotos des betroffenen Gewebes der Patientin. Die Bilder sprechen für sich selbst: Wissenschaftler oder Ärzte, die den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und abnormalen Gewebebefunden leugnen, brauchen sich die Bilder nur anzusehen.

Die Impfstoffe haben die Hirnschäden verursacht

Die Pathologen stellten fest, dass der Patient an mehreren Stellen seines Gehirns geschädigt war und eine allgemeine Schwellung des Herzens aufwies. Sie bestätigten auch, dass er an der Parkinson-Krankheit litt und dass seine Arterien seit Langem verhärtet waren. Schließlich fanden sie Hinweise auf eine Lungenentzündung, die möglicherweise durch das Einatmen seines eigenen Speichels oder anderer Körperflüssigkeiten verursacht wurde.

„Es sieht so aus, als hätten die Impfstoffe den Hirnschaden verursacht“, sagt Campbell. Es scheint, dass die durch den Impfstoff verursachte Hirnschädigung bei dem Patienten zu Krampfanfällen geführt hat.

Diese Anfälle (die Campbell als „Fitting“ bezeichnete) führten dazu, dass er bewusstlos wurde, und während er bewusstlos war, atmete er etwas von seinem eigenen Erbrochenen oder Speichel ein, was zu seiner Todesursache beitrug.

„Der Impfstoff, der im Körper zirkuliert, kommt mit den Blutgefäßen in Kontakt. So gelangen die Lipo-Nanopartikel, die die mRNA enthalten, in die Blutgefäße. Und es sind die Zellen der Blutgefäße selbst, die das Spike-Protein exprimieren werden“, erklärte Campbell. Wenn das Spike-Protein im Gehirn und im Herzen exprimiert wird, verursacht es eine Entzündungsreaktion und führt zum Absterben verschiedener Teile des Gehirns.

Warum werden nicht mehr Autopsien durchgeführt?

Diese Frage stellte Campbell in seinem Video – und er hatte keine Antwort darauf. Warum führen deutsche Pathologen Autopsien durch, amerikanische und britische Mediziner aber nicht?

Dr. Robert Lowry, ein in Texas ansässiger Neurologe, der sich auf Sportmedizin spezialisiert hat, hält die Nichtdurchführung von Autopsien für einen schwerwiegenden Fehler. Lowry, der seit über 30 Jahren als Arzt tätig ist, forderte bereits im Juli 2022, dass bei jedem jungen Menschen, der plötzlich und unerwartet stirbt, eine Autopsie durchgeführt werden sollte.

Auf der Grundlage seiner Forschungen und seiner Erfahrungen in der klinischen Praxis zögert Lowry nicht zu sagen, dass wir keine mRNA-Injektionen mehr verabreichen sollten.

„Wir müssen diese Impfstoffe stoppen, weil sie nicht funktionieren“, sagte Lowry der Epoch Times.

„Sie verhindern keine Krankheiten, und das unmittelbare und langfristige Risiko einer schweren Schädigung durch sie ist größer als das der eigentlichen Krankheit. Die natürliche Immunität gegen Coronaviren ist viel besser und dauerhafter als alles, was diese Impfstoffe bieten“, sagte er.